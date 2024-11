Bitcoin: Εκτοξεύθηκε σε ιστορικό υψηλό – Ξεπέρασε τα 80.000 δολ.

Με άνοδο 4,7%, το Bitcoin σκαρφάλωσε στα 80.092 δολάρια την Κυριακή, σύμφωνα με το Bloomberg. Το Bitcoin έχει καταγράψει άνοδο 91% μέχρι στιγμής το 2024.

BREAKING: Bitcoin has climbed to an unprecedented $80,092, boosted by President-elect Donald Trump’s embrace of digital assets and the prospect of a Congress featuring pro-crypto lawmakers. https://t.co/IAIn7tpRpa pic.twitter.com/5jVt2d0PgF

— Bloomberg Markets (@markets) November 10, 2024