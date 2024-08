Το Χρηματιστήριο του Ισραήλ ατρόμητο μπροστά στις ρουκέτες – Σε τροχιά ανόδου οι δείκτες

Από την έναρξη κι όλας της συνεδρίασης της Κυριακής, το Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ, είδε τους βασικούς δείκτες του να κινούνται ανοδικά.

Ο δείκτης των blue chips Tel Aviv 35 index καταγράφει άνοδο 0,77%, ενώ ο TA-125 παρουσιάζεει ανάλογη άνοδο (0,76%).

Ο δείκτης TA-90, που παρακολουθεί τις μετοχές με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση εκτός TA-35, παρουσιάζει κέρδη 0,64%.

Tel Aviv Stock Exchange up as Israel says it thwarted massive Hezbollah attack https://t.co/Nt5h8ZrIAQ

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) August 25, 2024