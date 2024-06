Χρηματιστήριο: Τι «μαντάτα» φέρνει ο Ιούνιος στην αγορά

Ενώ ο Μάιος μέχρι τα 2/3 του μήνα φερόταν με αρκετή… τρυφερότερα προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, στο τελευταίο 10ήμερο έδειξε το αληθινό του πρόσωπο και επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον άγραφο νόμο του «Sell in May and go away». Κάπως έτσι, ο Γενικός Δείκτης από τα υψηλά 13 ετών των 1.502 μονάδων (κλείσιμο 20ης Μαΐου), εντέλει αποχαιρέτησε τον πέμπτο μήνα του έτους από την περιοχή των 1.430 μονάδων.

Πρόκειται για μια εύλογη και εν μέρει αναμενόμενη αναδίπλωση της τάξης του 4,7% από τις φετινές «κορυφές», με τη μεταβολή του κύριου χρηματιστηριακού δείκτη σε επίπεδο Μαΐου να αποδεικνύεται αρνητική κατά 1,1%, σηματοδοτώντας τον δεύτερο πτωτικό μήνα από τις αρχές του 2024 (ο πρώτος ήταν ο Μάρτιος με οριακή κάμψη 0,1%).

Τα αίτια της αναδίπλωσης

Αναμφίβολα, η αναρρίχηση στις αντιστάσεις των 1.500 μονάδων έχει συμβάλλει στην ενεργοποίηση ενός ελεγχόμενου κύματος ρευστοποιήσεων, διαμορφώνοντας μια πλαγιο-καθοδική βραχυπρόθεσμη κίνηση. Κι αυτό, διότι αρκετοί traders επιλέγουν να κατοχυρώσουν ένα μέρος των μεγάλων κερδών, τα οποία συσσωρεύονται αδιαλείπτως από τον περασμένο Οκτώβριο και τα χαμηλά των 1.111 μονάδων.

Την ίδια στιγμή, αυτή η τάση «χώνεψης» των πολυετών υψηλών συμπίπτει με μια συγκυρία… αδράνειας εκ μέρους των ξένων επενδυτών, οι οποίοι και αποτελούν τους βασικούς «παίχτες» της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Οι επικείμενες αποκοπές μερισμάτων, σε συνδυασμό με τα πρόσφατα placements σε Jumbo και Mytilineos, οδηγούν στην ανάληψη λιγότερου ρίσκου, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στο ταμπλό.

Βέβαια, ουδείς μπορεί να έχει παράπονο από τη μέχρι στιγμής απόδοση του Γενικού Δείκτη, η οποία εξακολουθεί να φιγουράρει σε διψήφια επίπεδα (+10,7%), χάρη στα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία, στα ανθεκτικά θεμελιώδη μεγέθη του α’ τριμήνου και στα διαδοχικά εταιρικά deals, τα οποία βελτιώνουν τις αποτιμήσεις και δημιουργούν νέες αξίες για τους μετόχους.

Ο κρίσιμος Ιούνιος

Ο Ιούνιος, από κάθε άποψη, θεωρείται άκρως σημαντικός για τη μεσοπρόθεσμη τάση, με τον μέσο όρο των τελευταίων 50 ημερών (1.436 μονάδες) να μην έχει ενεργοποιήσει τις αναμενόμενες στηρίξεις εκ μέρους των αγοραστών. Όσον αφορά τον μέσο όρο των τελευταίων 200 ημερών, ο οποίος αφορά τη μακροπρόθεσμη τάση, ας σημειωθεί ότι τοποθετείται στις 1.327 μονάδες, γεγονός το οποίο καθιστά σαφές ότι το περιθώριο διόρθωσης του Γενικού Δείκτη παραμένει μεγάλο.

Και μην ξεχνάμε την όχι και τόσο θετική «παράδοση» των Χρηματιστηρίων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν λαμβάνουν χώρα οι περισσότερες αποκοπές μερισμάτων, οι συναλλακτικοί τζίροι κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα και η γενικευμένη υποτονικότητα ελέω θέρους κερδίζει σταδιακά έδαφος.

Στο μεταξύ, οι επόμενες αντιστάσεις τοποθετούνται στις 1.550 – 1560 μονάδες, με το ανοδικός σκέλος της τρέχουσας bull market να εξαντλείται στην περιοχή των 1.715 μονάδων, όπως αναφέρεται στην τεχνική ανάλυση της HellasFin. Ωστόσο, για να υπάρξει μια κίνηση προς τα εν λόγω επίπεδα, απαιτούνται πρόσθετα «καύσιμα» και υψηλότεροι όγκοι συναλλαγών.

«Οι επενδεδυμένοι longs ευελπιστούν ότι θα βρεθεί σύντομα ο καταλύτης, ο οποίος θα ξανα-οδηγήσει την αγορά προς τα υψηλά 13 ετών, με τις 1.500 μονάδες, πάντως, να αποτελούν “σκληρό καρύδι” υπό τη μορφή της διαγραμματικής και ψυχολογικής αντίστασης» επισημαίνει από την πλευρά του ο αναλυτής Πέτρος Στεριώτης.

Σίγουρα, τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου μπορούν (και πρέπει) να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην ανάταση της επενδυτικής ψυχολογίας, ενώ τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals έχουν την ικανότητα να προσδώσουν το κάτι παραπάνω, δεδομένου ότι αποτελούν τους καταλύτες για τη δημιουργία υπεραξιών στο ταμπλό -έστω κι αν αυτό δεν αποτυπώνεται πάντοτε άμεσα.

Από την άλλη πλευρά, η απόφαση του οίκου Fitch να διατηρήσει αμετάβλητες τις προοπτικές της ελληνικής αξιολόγησης (ΒΒΒ-), μην κάνοντας το χατίρι στην αγορά για να ένα θετικό outlook, ενδέχεται να επηρεάσει βραχυπρόθεσμα το επενδυτικό κλίμα, συντηρώντας τη νευρικότητα και τη μεταβλητότητα των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Το καλεντάρι

Μέσα στη νέα εβδομάδα, από το καλεντάρι ξεχωρίζει η τακτική Γενική Συνέλευση της Mytilineos (4/6) και της Ideal Holdings (6/5), αλλά και η αποκοπή μερίσματος σε Πλαστικά Θράκης (3/6), Καρέλιας (3/6), Profile (4/6) και Attica Group (5/6). Την ίδια στιγμή, σήμερα τίθενται σε ισχύ οι αλλαγές στους δείκτες MSCI, με τις μετοχές των Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και Optima Bank να εισέρχονται στον MSCI Small Cap.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)