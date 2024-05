Χρηματιστήριο: Νέα ανοδική κίνηση με στόχο τις 1.500 μονάδες

Νέα προσπάθεια υπέρβασης των 1.500 μονάδων καταβάλλει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να διαθέτουν επαρκή αποθέματα ενέργειας, τα οποία βοηθούν στη διατήρηση των υψηλών 13ετίας.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη κίνηση είχε καταγραφεί και την Παρασκευή, αλλά η ενδοσυνεδριακή κατάκτηση του ψυχολογικού ορίου πυροδότησε ένα κύμα μεταβλητότητας, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την αναδίπλωση στις 1.490 μονάδες.

Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική αγορά συντηρεί την εν εξελίξει ανοδική κίνηση, η οποία έχει οδηγήσει σε αποδόσεις άνω του 15% μέσα στο 2024 και η οποία έχει ανεβάσει τις αποτιμήσεις πολλών εισηγμένων σε επίπεδα ρεκόρ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει ήπια αύξηση κατά 0,73% και διαμορφώνεται στις 1.501,39 μονάδες, κερδίζοντας περίπου 11 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (1.490,46 μονάδες).

Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε έξι μονάδες (από 1.495,66 έως 1.501,61 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 5 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, τώρα, οι τράπεζες συνεχίζουν ανοδικά, με τις Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς να ξεχωρίζουν πέριξ του +2%. Jumbo, ΔΕΗ και ΟΠΑΠ ακολουθούν άνω του 1%, ενώ η μετοχή της Aegean κατρακυλά κατά 5,3%, λόγω της αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα.

Νέα υψηλά στις τράπεζες

O τραπεζικός δείκτης ηγείται της σημερινής ανοδικής κίνησης, με αποτέλεσμα να σκαρφαλώνει στο +1,40% και τις 1.341 μονάδες, πετυχαίνοντας νέο υψηλό 8ετίας.

Η μετοχή της Eurobank ενισχύεται δυναμικά στο +2,47% και τα 2,16 ευρώ, η μετοχή της Πειραιώς αυξάνεται στο +1,77% και τα 3,92 ευρώ, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύεται στο +1,75% και το 1,74 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας είναι σχεδόν αμετάβλητη στα 8,47 ευρώ.

Τι ακολουθεί μετά τις 1.500 μονάδες

Με τον Γενικό Δείκτη να «πολιορκεί» τις 1.500 μονάδες, για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2011, η αγορά ετοιμάζεται να επιτύχει τον πρώτο μίνιμουμ στόχο για το 2024. Ένα έτος, το οποίο έρχεται να δώσει συνέχεια στην «αντεπίθεση» του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θέτοντας τις βάσεις για ακόμη μία θετική χρονιά.

Οι επενδυτές βλέπουν την απόδοση του βασικού δείκτη να ξεπερνά το +15% από τις αρχές του έτους, τις τράπεζες να προσφέρουν μια μέση άνοδο της τάξης του 25%, τη συνολική κεφαλαιοποίηση να υπερβαίνει σταθερά το ορόσημο των 100 δισ. ευρώ και πολλά blue chips (τουλάχιστον 11 από τα 25) να φιγουράρουν σε πολυετή ή ιστορικά υψηλά, συνθέτοντας μια ειδυλλιακή εικόνα για την εγχώρια αγορά.

Και μπορεί ο Μάιος να έχει… αρνητική φήμη (sell in May and go away), αλλά οι πρώτες τρεις εβδομάδες του μήνα (συνολική άνοδος +2,9%) έχουν βάλει εμφατικά στην άκρη τις «Αρκούδες», οι οποίες, όπως σχολιάζει εύστοχα ο αναλυτής Πέτρος Στεριώτης, «μοιάζουν απλοί παρατηρητές των εξελίξεων».

Το ερώτημα της επενδυτικής κοινότητας, βέβαια, αφορά το τι θα γίνει εφεξής. Σίγουρα, η επίτευξη του στόχου των 1.500 μονάδων προκαλεί μια μεταβλητότητα στην ελληνική αγορά, δεδομένου ότι αρκετοί traders σπεύδουν να κατοχυρώσουν ένα μέρος των ομολογουμένως υψηλών κερδών. Έτσι, δεν αποκλείεται την τρέχουσα εβδομάδα να εκδηλωθεί μια διάθεση αφομοίωσης των νέων «κορυφών».

Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι η ανοδική κίνηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών εξελίσσεται… απνευστί, καθώς από την έναρξη του ράλι (αρχές Οκτωβρίου) έως και σήμερα, η μεγαλύτερη διόρθωση αφορούσε την περίοδο 10 – 16 Απριλίου, όταν ο Γενικός Δείκτης αναδιπλώθηκε κατά 4,5% (από τις 1.420 στις 1.357 μονάδες).

Ωστόσο, όλα αυτά σχηματίζουν τη βραχυπρόθεσμη εικόνα της αγοράς, καθώς σε μακροπρόθεσμο επίπεδο οι προοπτικές της Λεωφόρου Αθηνών παραμένουν ισχυρές. Τα «αστραφτερά» θεμελιώδη μεγέθη των περισσότερων εισηγμένων συνιστούν το καλύτερο εχέγγυο για τη συνέχεια, με τις διοικήσεις να ανεβάζουν τους στόχους (και) για τη φετινή κερδοφορία. Κι αυτό τις βοηθά να εμφανίζονται ολοένα και πιο γενναιόδωρες απέναντι στους μετόχους, αυξάνοντας το ύψος των μερισμάτων.

Αυτήν την εβδομάδα, αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο 2024 περιμένουμε από τις ΔΕΗ (σήμερα), Optima (21/5), Fourlis (21/5), Quest Συμμετοχών (22/5), ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (22/5), Lavipharm (23/5) και Ideal Holdings (23/5). Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα, επίσης, θα διαπραγματεύονται από σήμερα η Aegean, η Revoil και η Alpha Trust, κι από την Τρίτη ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Σε επίπεδα ρεκόρ

Στο εξωτερικό, τώρα, το κλίμα παραμένει θετικό, με τους επενδυτές να συντηρούν τα ιστορικά ρεκόρ, χάρη στα ικανοποιητικά θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων αλλά και στην προσδοκία μείωσης των επιτοκίων εκ μέρους των κεντρικών τραπεζών -συμπεριλαμβανομένης και της Fed.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται οριακά στις 523 μονάδες, ενώ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα προσυμβόλαια του Dow Jones δείχνουν τη διατήρηση του βασικού βιομηχανικού δείκτη στις 40.000 μονάδες.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)