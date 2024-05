Χρηματιστήριο: Τι ακολουθεί μετά τις 1.500 μονάδες

Με τον Γενικό Δείκτη να «κατακτά» –έστω και ενδοσυνεδριακά– τις 1.500 μονάδες, για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2011, επιτυγχάνεται ο πρώτος μίνιμουμ στόχος των επενδυτών για το 2024. Ένα έτος, το οποίο έρχεται να δώσει συνέχεια στην «αντεπίθεση» του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θέτοντας τις βάσεις για ακόμη μία θετική χρονιά.

Οι επενδυτές βλέπουν την απόδοση του βασικού δείκτη να ξεπερνά το +15% από τις αρχές του έτους, τις τράπεζες να προσφέρουν μια μέση άνοδο της τάξης του 25%, τη συνολική κεφαλαιοποίηση να υπερβαίνει σταθερά το ορόσημο των 100 δισ. ευρώ και πολλά blue chips (τουλάχιστον 11 από τα 25) να φιγουράρουν σε πολυετή ή ιστορικά υψηλά, συνθέτοντας μια ειδυλλιακή εικόνα για την εγχώρια αγορά.

Και μπορεί ο Μάιος να έχει… αρνητική φήμη (sell in May and go away), αλλά οι πρώτες τρεις εβδομάδες του μήνα (συνολική άνοδος +2,9%) έχουν βάλει εμφατικά στην άκρη τις «Αρκούδες», οι οποίες, όπως σχολιάζει εύστοχα ο αναλυτής Πέτρος Στεριώτης, «μοιάζουν απλοί παρατηρητές των εξελίξεων».

Πρόσκαιρη μεταβλητότητα

Το ερώτημα της επενδυτικής κοινότητας, βέβαια, αφορά το τι θα γίνει εφεξής. Σίγουρα, η επίτευξη του στόχου των 1.500 μονάδων προκαλεί μια μεταβλητότητα στην ελληνική αγορά, δεδομένου ότι αρκετοί traders σπεύδουν να κατοχυρώσουν ένα μέρος των ομολογουμένως υψηλών κερδών. Έτσι, δεν αποκλείεται την τρέχουσα εβδομάδα να εκδηλωθεί μια διάθεση αφομοίωσης των νέων «κορυφών».

Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι η ανοδική κίνηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών εξελίσσεται… απνευστί, καθώς από την έναρξη του ράλι (αρχές Οκτωβρίου) έως και σήμερα, η μεγαλύτερη διόρθωση αφορούσε την περίοδο 10 – 16 Απριλίου, όταν ο Γενικός Δείκτης αναδιπλώθηκε κατά 4,5% (από τις 1.420 στις 1.357 μονάδες).

«Ασφαλώς και δεν θα μας εξέπληττε η εμφάνιση “συντονισμένων κυμάτων” profit taking στις Κεφαλαιαγορές που καταγράφουν υψηλά, καθώς οι longs δεν μπορούν να “πάνε τρένο” χωρίς αξιόλογες διορθώσεις των τιμών -κάτι τέτοιο θα ήταν αφύσικο» εξηγεί επί τούτου ο κ. Στεριώτης, με την τεχνική ανάλυση της HellasFin, ταυτόχρονα, να τοποθετεί τα πρώτα ισχυρά στηρίγματα στις 1.422 μονάδες (μέσος όρος 50 ημερών) και στις 1.318 μονάδες (μέσος όρος 200 ημερών).

Τα «αστραφτερά» θεμελιώδη

Ωστόσο, όλα αυτά σχηματίζουν τη βραχυπρόθεσμη εικόνα της αγοράς, καθώς σε μακροπρόθεσμο επίπεδο οι προοπτικές της Λεωφόρου Αθηνών παραμένουν ισχυρές. Τα «αστραφτερά» θεμελιώδη μεγέθη των περισσότερων εισηγμένων συνιστούν το καλύτερο εχέγγυο για τη συνέχεια, με τις διοικήσεις να ανεβάζουν τους στόχους (και) για τη φετινή κερδοφορία. Κι αυτό τις βοηθά να εμφανίζονται ολοένα και πιο γενναιόδωρες απέναντι στους μετόχους, αυξάνοντας το ύψος των μερισμάτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φετινές χρηματικές διανομές υπολογίζεται να προσεγγίσουν το όριο των 4 δισ. ευρώ, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε μερισματική απόδοση της τάξης του 4% επί της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς. Ένα ποσοστό, το οποίο ξεπερνά τόσο τα επιτόκια καταθέσεων, όσο και τα επιτόκια δανεισμού του ελληνικού δημοσίου (3,5% η τρέχουσα απόδοση του 10ετούς τίτλου).

Αυτήν την εβδομάδα, στο μεταξύ, αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο 2024 περιμένουμε από τις ΔΕΗ (σήμερα), Optima (21/5), Fourlis (21/5), Quest Συμμετοχών (22/5), ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (22/5), Lavipharm (23/5) και Ideal Holdings (23/5). Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα, επίσης, θα διαπραγματεύονται από σήμερα η Aegean, η Revoil και η Alpha Trust, κι από την Τρίτη ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Μέχρι πού θα φθάσει;

Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον 11 «βαριά» χαρτιά της αγοράς βρίσκονται σε πολυετή υψηλά ή επίπεδα ρεκόρ, με τα ανθεκτικά εταιρικά μεγέθη του 2023 και του α’ τριμήνου 2024 να απαρτίζουν το βασικό τους πλεονέκτημα. Έτσι, βλέπουμε τις Mytilineos, Motor Oil, Titan και Cenergy να ίπτανται σε αχαρτογράφητα εδάφη και τις Eurobank, Εθνική, Helleniq Energy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Aegean, Ελλάκτωρ να ακολουθούν με τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Τζάνα της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ, για τις παραπάνω εισηγμένες συντρέχουν «σοβαροί λόγοι θεμελιώδους χαρακτήρα που διαμορφώνουν ευοίωνες προοπτικές για τα μεγέθη τους, αλλά και τις προσδοκώμενες χρηματικές διανομές» . Κι αυτό, δικαιολογημένα, μπορεί να οδηγήσει υψηλότερα τον Γενικό Δείκτη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αλλάξει το ευοίωνο μακροοικονομικό περιβάλλον. Δηλαδή σταθερή ανάπτυξη άνω του 2% ετησίως και υποχώρηση του χρέους στα επίπεδα του 140%.

Όσον αφορά το μέχρι πού μπορεί να φθάσει η τρέχουσα ανοδική κίνηση, η απάντηση ποικίλει ανάλογα με τον βαθμό αισιοδοξίας του κάθε αναλυτή. Με βάση το τεχνικό σχόλιο της HellasFin, πάντως, η εξάντληση του ανοδικού κύκλου προδιαγράφεται στην περιοχή των 1.715 μονάδων.

Οι φετινές αποδόσεις των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών

• Γενικός Δείκτης +15,2%

• Τράπεζες +24,6%

• Μεσαία Κεφαλαιοποίηση +6,6%

• FTSE Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης +10,1%

• FTSE Βιομηχανίας +23,7%

• FTSE Ενέργειας & Κοινής Ωφέλειας +8,5%

• ATHEX ESG +15,6%