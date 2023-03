USDC: Ποιο είναι το πρώτο μεγάλο θύμα της SVB

Ο χώρος των κρυπτονομισμάτων φαίνεται ότι δεν μπορεί να μείνει αλώβητος από καμία κρίση. Η χρεοκοπία της Silicon Valley Bank (η μεγαλύτερη τραπεζική από το 2008 στις ΗΠΑ) έχει πυροδοτήσει ισχυρούς κλυδωνισμούς στις αγορές διεθνώς. Αλλά το πρώτο θύμα της είναι ένα stablecoin.

Πρόκειται για το USD Coin ή USDC, το κρυπτονόμισμα που διαχειρίζεται η Circle Internet Financial Ltd. και το οποίο μιμείται την αξία του δολαρίου ΗΠΑ. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έχει δεσμευμένα 3,3 δισ. δολάρια στη χρεοκοπημένη SVB και η αξία του USDC βυθίστηκε.

Η ισοτιμία υποχώρησε στα 87 σεντς, σύμφωνα με στοιχεία της CoinDesk. Τα stablecoins έχουν σχεδιαστεί ώστε να διαπραγματεύονται στο 1:1 με το αμερικανικό δολάριο. Το συγκεκριμένο μάλιστα υποστηρίζεται από πραγματικά δολάρια και βραχυπρόθεσμο δημόσιο χρέος και βρίσκεται στο επίκεντρο των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.

«Μνήμες από τις χειρότερες στιγμές του 2008»

Το σπάσιμο του δεσμού του με το δολάριο θα μπροούσε να προκαλέσει σεισμικές δονήσεις στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων που εξακολουθεί να ταλανίζεται από την κατάρρευση του FTX. Για τους traders κρυπτονομισμάτων, η πτώση της αξίας του USD Coin θυμίζει τις χειρότερες στιγμές της οικονομικής κρίσης του 2008, όταν τα κεφάλαια της χρηματαγοράς που οι περισσότεροι επενδυτές αντιμετώπιζαν ως ισοδύναμα μετρητών βυθίστηκαν μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers.

Ένα άλλο stablecoin, το Dai έχασε επίσης την ισοτιμία του 1 δολαρίου, υποχωρώντας έως και τα 90 σεντς το Σάββατο. Το Dai, το τέταρτο μεγαλύτερο stablecoin αξίας περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζεται εν μέρει από το USDC.

Τα αποθέματα USD Coin που παραμένουν στη Silicon Valley Bank αποτελούν περίπου το 8% των περιουσιακών στοιχείων ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υποστηρίζουν το stablecoin, σύμφωνα με το Circle.

Η Circle είπε ότι διατηρεί περίπου το 20% των διαθεσίμων της σε τραπεζικές καταθέσεις και το 80% σε κρατικούς τίτλους τριών μηνών. Χωρίς πρόσβαση στις τραπεζικές καταθέσεις μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολία να ανταποκριθεί σε αιτήματα εξαργύρωσης.

Μαζικές εκροές

Όπως οι τράπεζες, τα stablecoins υπόκεινται σε runs (μαζικές εκροές χρημάτων). Εάν οι κάτοχοι των ψηφιακών αυτών νομισμάτων πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν αρκετά δολάρια στο αποθεματικό, μπορεί να βιαστούν να τα ή να τα πουλήσουν σε κάποιον άλλο. Αυτές οι πωλήσεις ρίχνουν την τιμή.

Οι επενδυτές σε κρυπτονομίσματα εξαργύρωσαν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε stablecoin της Circle τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων blockchain Nansen. Ο ρυθμός εξαργύρωσης USDC επιταχύνθηκε με το μεγαλύτερο μέρος των USDC να καίγονται τις τελευταίες οκτώ ώρες.

«Όπως και άλλοι πελάτες και καταθέτες που βασίζονταν στην SVB για τραπεζικές υπηρεσίες, η Circle συμμετέχει στις εκκλήσεις για τη συνέχεια αυτής της σημαντικής τράπεζας στην οικονομία των ΗΠΑ και θα ακολουθήσει τις οδηγίες που παρέχονται από τις κρατικές και ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές», ανέφερε σε tweet της η Circle.

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Coinbase διέκοψε τις μετατροπές μεταξύ USD Coin και δολαρίου ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, επικαλούμενο την αυξημένη δραστηριότητα. Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο στον κόσμο, η Binance ανέστειλε προσωρινά την αυτόματη μετατροπή του από USD Coin σε Binance USD.

Ο ρόλος των stablecoins

Τα stablecoins όπως το USDC έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων τα τελευταία δύο χρόνια. Οι traders προτιμούν να αγοράζουν και να πουλούν νομίσματα όπως το bitcoin χρησιμοποιώντας stablecoins, αντί να χρησιμοποιούν πιο ευμετάβλητα ψηφιακά νομίσματα ή να περιμένουν ημέρες για να διακανονιστούν οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με πραγματικά νομίσματα που έχουν εκδοθεί από την κυβέρνηση.

Η κατάρρευση της Silicon Valley Bank καταδεικνύει το πώς ένας τραπεζικός «ιός» μπορεί να μεταδοθεί σε απροσδόκητα μέρη του χρηματοοικονομικού κόσμου. Μόλις τον περασμένο μήνα, η τράπεζα είχε περιορίσει την έκθεσή τους στον άλλοτε καυτό, αλλά τώρα παραγκωνισμένο χώρο ψηφιακών νομισμάτων.

«Έχουμε αυτήν τη στιγμή ελάχιστη έκθεση σε κρυπτονομίσματα και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μέσω δανείων, καταθέσεων και επενδύσεων σε πελάτες που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους κλάδους», έγραψε η τράπεζα στην ετήσια έκθεσή της που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο θέλοντας να καθησυχάσει τους πελάτες της. Τελικά ήταν το αντίστροφο που έπρεπε να ανησυχεί. Η έκθεση εταιρειών του χώρου των κρυπτονομισμάτων, όπως η Circle, στη Silicon Valley Bank, είναι που έχει σημασία σε αυτή την περίπτωση.

Το προφίλ της Circle

Η Circle θεωρείται πάντως ένας από τους «συνετούς» παίχτες της αγοράς και έχει βαθείς δεσμούς με τη Wall Street. Έχει συγκεντρώσει περίπου 850 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές, όπως ο κολοσσός διαχείρισης ενεργητικού, BlackRock Inc., η Fidelity Management και το hedge fund Marshall Wace. Η Bank of New York Mellon Corp. λειτουργεί ως ο κύριος θεματοφύλακας για τα αποθεματικά USD Coin, σύμφωνα με τη Circle.

Η εταιρεία ακύρωσε μια προσπάθεια να εισαχθεί στο χρηματιστήριο μέσω μιας εταιρείας εξαγοράς ειδικού σκοπού, ή SPAC, τον Δεκέμβριο, αλλά δήλωσε αποφασισμένη να πραγματοποιήσει κάποια στιγμή την αρχική δημόσια εγγραφή της. Έχει επίσης πιέσει ώστε η Federal Reserve να ρυθμίσει τη βιομηχανία stablecoin.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Fed «έδειξε» τα stablecoins ως πιθανή απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και κάλεσε τους νομοθέτες να δημιουργήσουν νομοθεσία που να τα περιβάλλει.

