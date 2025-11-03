Πράσινα τιμολόγια: Συγκράτηση από τους «μεγάλους» και αυξήσεις από τους «μικρούς»

Ανατιμήσεις που έφεραν την μέση τιμή των «πράσινων» τιμολογίων 12% υψηλότερα τον Νοέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ανακοίνωσαν οι εταιρείες προμήθειας με τους «μεγάλους» ωστόσο παρόχους να εμμένουν σε λογική συγκράτησης.

Ειδικότερα, οι χρεώσεις των «πράσινων» τιμολογίων κινούνται σε δύο «ταχύτητες» με την ΔΕΗ, ΗΡΩΝ, Elpedison και Protergia να διατηρούν ίδιες χρεώσεις με εξαίρεση την τελευταία που εφάρμοσε μικρή αύξηση κατά 6,71%, και τους υπόλοιπους μικρότερους παρόχους να προχωρούν σε σημαντικότερες αυξήσεις στα τιμολόγια τους.

Ζήτημα ευελιξίας

Η εν λόγω «συμπεριφορά», όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς και έχει γράψει σε προηγούμενο σχετικό ρεπορτάζ η «Ν», προκύπτει από τον διαφορετικό βαθμό ευελιξίας που διατηρούν οι πάροχοι, με τις μεγαλύτερες εταιρείες, λόγω και καθετοποιημένης δραστηριότητας, να εμφανίζουν μεγαλύτερα περιθώρια διαχείρισης και απορρόφησης των αυξήσεων στην χονδρεμπορική αγορά, υπηρετώντας έτσι μια συνολικότερη εμπορική πολιτική «θωράκισης» του πελατολογίου τους αλλά και προσέλκυσης νέων πελατών.

Διαφορετική είναι η κατάσταση στους μικρότερους παρόχους που «υποχρεωτικά» καταλήγουν να ευθυγραμμιστούν με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς ακόμη κι αν κάποιο μήνα επιλέξουν να πράξουν διαφορετικά.

Επιπρόσθετα, η τρέχουσα χρονική συγκυρία με την χειμερινή περίοδο προ των πυλών, δημιουργεί πρόσθετες «επιφυλάξεις» στους παρόχους ενέργειας να κινηθούν διαφορετικά των «σημάτων» της αγοράς, καθώς προβλέπεται να ακολουθήσουν μέρες υψηλότερης ζήτησης και υψηλότερων τιμών, κρίνοντας με βάση την εποχικότητα που χαρακτηρίζει την διακύμανση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Υπό αυτό πρίσμα, η «άσκηση» που επιλύουν κάθε μήνα οι εταιρείες για τον καθορισμό των τιμών, επιδιώκεται να αντιστοιχίζεται στο μέτρο του δυνατού, με την πορεία της αγοράς προκειμένου να αποφεύγονται εξαιρετικά μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές μήνα προς μήνα, γεγονός που με την σειρά του δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στην διαχείριση του πελατολογίου.

Αύξηση 21% στη χονδρεμπορική αγορά

Σε κάθε περίπτωση, οι ανακοινώσεις των εταιρειών «σημαδεύτηκαν» από το αυξημένο κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς τον μήνα Οκτώβριο με την μέση τιμή να «κλείνει» στα 112,36 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ήτοι 21% υψηλότερα από τα 92,77 ευρώ ανά Μεγαβατώρα τον Σεπτέμβριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η άνοδος της τιμής χονδρικής αγοράς προήλθε κατά κύριο λόγο από την εκτίναξη των τιμών τις απογευματινές ώρες – καθώς με την διακοπή της παραγωγής των φωτοβολταϊκών, το χαμηλό αιολικό δυναμικό και η έλλειψη μπαταριών είχε ως αποτέλεσμα την υψηλή συμμετοχή εκείνες τις ώρες των μονάδων φυσικού αερίου.

Με βάση τις χρεώσεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου, κατά συνήθη πρακτική, σχεδόν όλα τα πράσινα τιμολόγια κινούνται ανοδικά. Οι τιμές ξεκινούν από 13,9 και φτάνουν μέχρι τα 26,4 λεπτά ανά kWh. Ως συνέπεια, καταγράφεται αύξηση τόσο στο φθηνότερο όσο και στο ακριβότερο ειδικό προϊόν, σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Στα 19 λεπτά/kWh η μέση χρέωση

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις χρεώσεις που έχουν αναρτηθεί στο εργαλείο energycost της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια Νοεμβρίου διαμορφώνεται στα 19 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Αυτό μεταφράζεται σε αύξηση 12%, όπως προαναφέρθηκε, σε μηνιαία βάση, καθώς η μέση τιμή τον Οκτώβριο είχε διαμορφωθεί στα 17,1 λεπτά ανά Κιλοβατώρα.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις των εταιρειών: