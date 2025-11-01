Επιστροφή ενοικίου: Οι διασταυρώσεις, τα κριτήρια και πότε καταβάλλεται

Γύρω στις 10 -15 Νοεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των σχετικών κωδικών στις φορολογικές δηλώσεις αλλά και των δηλώσεων μίσθωσης για τους δικαιούχους της επιδότησης ενός ενοικίου.

Το «κλείσιμο» της συγκεκριμένης διαδικασίας θα ανοίξει το δρόμο για την καταβολή της ενίσχυσης σε περισσότερους από 1,2 εκατ. πολίτες – ενοικιαστές την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Από την πλευρά των δικαιούχων δεν απαιτείται να προβούν σε κάποια διαδικασία δηλαδή να υποβάλλουν κάποια αίτηση ή επιπλέον δικαιολογητικά. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται απευθείας από τις δηλώσεις μίσθωσης και τις φορολογικές δηλώσεις των ενοικιαστών.

Οι έλεγχοι αφορούν:

Τη δήλωση μίσθωσης για να επιβεβαιωθεί ότι αυτή είναι ενεργή και δηλωμένη σωστά.

Σύγκριση στοιχείων εισοδημάτων και IBAN με τα δεδομένα στο TAXISnet ώστε να διασφαλιστεί ότι ο δικαιούχος είναι ο σωστός,

Διασταυρώσεις ποσών που έχουν κατατεθεί ή οφείλονται, ανάλογα με το ύψος της έκπτωσης ή επιστροφής.

Τα κριτήρια

Η επιστροφή ενοικίου, φτάνει έως και τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με επιπλέον 50 ευρώ ανά προστατευόμενο μέλος, και έως 800 ευρώ ανά φοιτητή. Αφορά τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2024 με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ

Έγγαμοι: έως 28.000 ευρώ, με προσαύξηση ανά τέκνο

Μονογονεϊκές οικογένειες: από 31.000 ευρώ και πάνω, ανάλογα με τα εξαρτώμενα μέλη

Το σύνολο της οικογενειακής περιουσίας όπως προσδιορίζεται από τον ΕΝΦΙΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενο κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Για την επιστροφή ενοικίου φοιτητικής κατοικίας δεν ορίζεται περιουσιακό όριο.

Να σημειωθεί ότι η υποβολή ψευδών στοιχείων, είτε για την κύρια κατοικία είτε για φοιτητική στέγη, συνεπάγεται επιστροφή ολόκληρου του ποσού της επιδότησης εντόκως με επιτόκιο 8,76%, καθώς και αποκλεισμό από το πρόγραμμα για τρία έτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το πρόγραμμα απευθύνεται σε περίπου 948.000 νοικοκυριά, δηλαδή σε περίπου 1,2 εκατ. φορολογούμενους που νοικιάζουν κύρια ή φοιτητική κατοικία.

Σημειώνεται ότι η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους παρόχους.