Δήμος Σουλίου: Η Ήπειρος που δεν χρειάζεται θάλασσα για να συγκινήσει

Ο Δήμος Σουλίου κάνει ένα βήμα διαφορετικό από το συνηθισμένο. Ενώ πολλές περιοχές επενδύουν στην «εικόνα» του τουρισμού, εκείνος επιλέγει να επενδύσει στην ουσία του: στον μύθο, την ιστορία και την αυθεντική επαφή με τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Σε μια εποχή όπου ο υπερτουρισμός απειλεί τη φυσική και πολιτιστική ταυτότητα πολλών περιοχών, το Σούλι αντιπροτείνει ένα νέο μοντέλο: τουρισμό με ψυχή — λιγότερους αριθμούς, περισσότερες εμπειρίες.

Η αυθεντικότητα ως στρατηγική

Με φόντο την Παραμυθιά, το ηρωικό Σούλι και τον μυθικό Αχέροντα, ο Δήμος αναδεικνύει το τρίπτυχο:

Φύση – Ιστορία – Πολιτισμός.

Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται σε πέντε βασικούς θεματικούς άξονες:

Ο Μυθικός Αχέροντας, με τις φυσικές ομορφιές και τις εναλλακτικές δραστηριότητες που προσελκύουν επισκέπτες όλο τον χρόνο.

Το Ηρωικό Σούλι, σύμβολο θάρρους και ελευθερίας, που διατηρεί ζωντανό το πνεύμα των Σουλιωτών.

Η Περιήγηση στην Παραμυθιά, μια πόλη με μοναδική αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά.

Οι Ιστορικές και Πολιτιστικές Διαδρομές, που ενώνουν μνημεία, μουσεία, κάστρα και ιερούς ναούς.

Οι Εναλλακτικές Δραστηριότητες, από rafting και πεζοπορίες μέχρι ιππασία και γαστρονομικές εμπειρίες.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να δημιουργηθεί μια ταυτότητα τουρισμού εμπειρίας, που δεν βασίζεται στην πολυτέλεια, αλλά στην αυθεντικότητα και την σχέση με τον τόπο.

Οι αριθμοί πίσω από την πρόοδο

Παρότι η περιοχή δεν διαθέτει ακτογραμμή, ο Δήμος Σουλίου σημειώνει σταθερή άνοδο στον εσωτερικό τουρισμό.

Μόνο το καλοκαίρι του 2024 καταγράφηκαν περίπου 9.000 διανυκτερεύσεις με πληρότητα που άγγιξε το 100% τον Αύγουστο, ενώ περισσότερες από 160 τουριστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται ενεργά στην περιοχή.

Αυτή η ανάπτυξη δεν ήρθε τυχαία.

Είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών ανάδειξης του τοπίου, της ιστορίας και της τοπικής φιλοξενίας — εκείνης της «ανθρώπινης ποιότητας» που κάνει τη διαφορά.

Το Κτίριο Βούλγαρη – Ένα στολίδι πολιτισμού στην Παραμυθιά

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα που αλλάζουν την εικόνα της περιοχής είναι η αναγέννηση του ιστορικού Σχολείου Βούλγαρη.

Χτισμένο το 1937 ύστερα από δωρεά του Σωτήριου Βούλγαρη, ιδρυτή του διεθνούς οίκου BVLGARI, το κτίριο μετατρέπεται σήμερα σε Πολυχώρο Τέχνης, Ιστορίας, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης, υπερτοπικής εμβέλειας.

Ο νέος χώρος θα περιλαμβάνει ψηφιακές αναπαραστάσεις, διαδραστικές εφαρμογές, διοράματα και σκηνογραφίες, παρουσιάζοντας πέντε εμβληματικές διαδρομές:

του Σωτήρη Βούλγαρη από την Παραμυθιά ως την παγκόσμια δημιουργία του οίκου BVLGARI,

της Φύσης και του Πολιτισμού της περιοχής,

της ιστορίας της πόλης και των ανθρώπων της,

του ηρωισμού του Σουλίου,

και της μνήμης των 49 προκρίτων που εκτελέστηκαν κατά τη γερμανική κατοχή.

Το έργο αυτό, με τη συμβολή και της οικογένειας Βούλγαρη, αποτελεί σύγχρονο σύμβολο πολιτιστικής αναγέννησης για ολόκληρη την Ήπειρο.

Η φιλοσοφία: Τουρισμός με ψυχή

Ο Δήμος Σουλίου δεν επιδιώκει να γίνει «άλλος ένας προορισμός».

Δεν επιδιώκει να προσελκύσει «μαζικά πλήθη», αλλά ταξιδιώτες με ενδιαφέρον και σεβασμό στον τόπο που επισκέπτονται.

Η έμφαση δίνεται στη βιωσιμότητα, στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του Αχέροντα και στη σύνδεση της παράδοσης με τη σύγχρονη εμπειρία.

Θέλει να αποτελέσει παράδειγμα για το πώς η ιστορία, ο πολιτισμός και η φύση μπορούν να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο, βιώσιμο τουριστικό μοντέλο.

Η προσέγγιση του Δήμου δεν στηρίζεται στη μαζικότητα, αλλά στην ποιοτική εμπειρία.

Δεν προσφέρει «ήλιο και θάλασσα» – προσφέρει ιστορία και συναίσθημα.

Περπατά στα μονοπάτια των Σουλιωτών, αγγίζει τα νερά του Αχέροντα, δοκιμάζει τοπικά προϊόντα, συνομιλεί με ανθρώπους που διατηρούν ζωντανό το ήθος και τη φιλοξενία της Ηπείρου.

Ένα νέο αφήγημα για την Ήπειρο

Η πρόταση του Δήμου Σουλίου δεν είναι απλώς τουριστική – είναι πολιτισμική. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σουλίου Θανάση Ντάνη: «πλεονέκτημα του τόπου μας είναι η φιλοξενία με αυθεντικότητα, ποιότητα και σεβασμό. Με αυτά τα πρότυπα καλούμε όλους να επισκεφθούν την περιοχή μας».