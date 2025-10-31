Οι διασταυρώσεις φέρνουν… ραβασάκια από την ΑΑΔΕ: Προτεραιότητα στον έλεγχο «ύποπτων» καταθέσεων

«Ραβασάκια» σε χιλιάδες φορολογούμενους, που έχουν εντοπιστεί με αδήλωτα εισοδήματα, αναδρομικά, μη δηλωμένα ενοίκια, αλλά και με αποκλίσεις στις δηλώσεις ΦΠΑ, ταχυδρομεί από την επόμενη εβδομάδα η ΑΑΔΕ.

Ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα, καθώς από τις αρχές Νοεμβρίου χιλιάδες πολίτες θα λάβουν σημειώματα με καταλογισμούς φόρων και προστίμων, εφόσον ύστερα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων έχουν προκύψει «επιβαρυντικά» στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι βασίζονται σε δεδομένα:

αποδοχών,

συντάξεων,

επιχειρηματικών αμοιβών,

μερισμάτων και τόκων καθώς και σε

καθώς και σε πληροφορίες από το περιουσιολόγιο και διεθνείς φορολογικές ανταλλαγές.

Προτεραιότητα ωστόσο από τον ελεγκτικό μηχανισμό, πριν κλείσει «ταμείο» για το 2025, έχει δοθεί στον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεων όλων των «υπόπτων» που έχουν «ανοιχτές» υποθέσεις με την εφορία.

Αυτό, δε, γιατί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία τα υπόλοιπα ή οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων δεν αποτελούν πλέον σε καμία περίπτωση «συμπληρωματικά στοιχεία» που είναι ικανά να δικαιολογήσουν, εν όψει και των επιταγών της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας, την επιμήκυνση της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων.

Παραβάτες

Για μια ακόμη χρονιά στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι να μην ξεφύγουν δεκάδες παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας, που μπορεί να στερήσουν από τα ταμεία του Δημοσίου σημαντικά έσοδα, καθώς οι υποθέσεις τους βρίσκονται ήδη στο «κατώφλι» της παραγραφής.

Στο πλαίσιο εξάλλου αυτό, οι ελεγκτές των ΔΟΥ και των Ελεγκτικών Κέντρων έχουν λάβει εντολή να αποστείλουν και φέτος όσο το δυνατόν περισσότερα ειδοποιητήρια με εκτιμώμενα ποσά φόρου, βασισμένα στα διαθέσιμα στοιχεία της φορολογικής αρχής, για να μη «χαθούν» υποθέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο έλεγχος επικεντρώθηκε σε συνταξιούχους και μισθωτούς με αδήλωτα αναδρομικά ποσά, φορολογουμένους με αποδοχές από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα και ελεύθερους επαγγελματίες.

Επισημαίνεται βέβαια ότι προτεραιότητα έχει δοθεί στις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις του έτους 2019, οι οποίες και παραγράφονται πρώτες στο τέλος του τρέχοντος έτους, εκτός φυσικά εάν υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία που βάσει της νομοθεσίας παρατείνουν την παραγραφή στα 10 έτη, ή άλλα δεδομένα όπως η υποβολή ή μη φορολογικών δηλώσεων που τροποποιούν τους χρόνους παραγραφής.

Στο πλαίσιο αυτό στο «μικροσκόπιο» μπήκαν: