Logo Image

Πόσο χαρτζιλίκι πρέπει να δίνουμε τα παιδιά μας; – Η «οδηγία» του Γερμανικού Ινστιτούτου Νεολαίας

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

Πόσο χαρτζιλίκι πρέπει να δίνουμε τα παιδιά μας; – Η «οδηγία» του Γερμανικού Ινστιτούτου Νεολαίας

Τα ποσά ανάλογα με την ηλικία

Είτε για γλυκά, Playmobil ή την πρώτη τους φωτογραφική μηχανή, με το χαρτζιλίκι, τα παιδιά μπορούν να μάθουν από νωρίς να χειρίζονται υπεύθυνα τα χρήματα και να τα ξοδεύουν – μερικές φορές λογικά, άλλες φορές απερίσκεπτα – ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Αυτά τα επιπλέον χρήματα δίνονται συνήθως κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα από τους γονείς και τα παιδιά μπορούν να τα διαθέσουν όπως θέλουν.

Συχνά ωστόσο οι γονείς αναρωτιούνται για το πόσα χρήματα πρέπει να δίνονται.

Το Γερμανικό Ινστιτούτο Νεολαίας, κάθε χρόνο δημοσιεύει μια ενημερωμένη λίστα με οδηγίες σχετικά με το ποιο ποσό είναι λογικό, με βάση την οικονομική κατάσταση και ανάλογα με την ηλικία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Κίνα παρουσίασε αναλογικό τσιπ χίλιες φορές πιο αποδοτικό από τους ψηφιακούς επεξεργαστές που εκπαιδεύουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης

Η Κίνα παρουσίασε αναλογικό τσιπ χίλιες φορές πιο αποδοτικό από τους ψηφιακούς επεξεργαστές που εκπαιδεύουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης

Ιδού η φετινή, ανανεωμένη πρόταση του Ινστιντούτου.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube