Πόσο χαρτζιλίκι πρέπει να δίνουμε τα παιδιά μας; – Η «οδηγία» του Γερμανικού Ινστιτούτου Νεολαίας

Είτε για γλυκά, Playmobil ή την πρώτη τους φωτογραφική μηχανή, με το χαρτζιλίκι, τα παιδιά μπορούν να μάθουν από νωρίς να χειρίζονται υπεύθυνα τα χρήματα και να τα ξοδεύουν – μερικές φορές λογικά, άλλες φορές απερίσκεπτα – ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Αυτά τα επιπλέον χρήματα δίνονται συνήθως κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα από τους γονείς και τα παιδιά μπορούν να τα διαθέσουν όπως θέλουν.

Συχνά ωστόσο οι γονείς αναρωτιούνται για το πόσα χρήματα πρέπει να δίνονται.

Το Γερμανικό Ινστιτούτο Νεολαίας, κάθε χρόνο δημοσιεύει μια ενημερωμένη λίστα με οδηγίες σχετικά με το ποιο ποσό είναι λογικό, με βάση την οικονομική κατάσταση και ανάλογα με την ηλικία.

Ιδού η φετινή, ανανεωμένη πρόταση του Ινστιντούτου.