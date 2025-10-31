ΤτΕ: Οριακή αύξηση στη διαφορά επιτοκίου για νέα δάνεια και καταθέσεις

Οριακά αυξημένο εμφανίζεται για το μήνα Σεπτέμβριο το περιθώριο επιτοκίου των νέων καταθέσεων και δανείων διαμορφωμένο στο 4,18%, ενώ την ανιούσα φαίνεται να παίρνουν ξανά τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια αντίστοιχα, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Κι αυτό συμβαίνει ήδη κατά τον τρίτο μήνα που παρέμειναν σταθερά τα επιτόκια της ευρωζώνης.

Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων

Όσον αφορά τις καταθέσεις, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στο 0,33%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,13% από 0,10% τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 1,17%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,69%.

Όσον αφορά τα νέα δάνεια, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου αυτών προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,51%.

Συγκεκριμένα, για τα νοικοκυριά, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,58%. Μεγαλύτερη πτώση είχε το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο καθώς έπεσε κατά 34 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 11,13%. Παράλληλα, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,52% από 3,55% τον Αύγουστο.

Για τα νέα επιχειρηματικά δάνεια, το μέσο επιτόκιο τους χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,51%, ενώ για τα αντίστοιχα επαγγελματικά δάνεια, αυτό μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,83%.

Το μέσο επιτόκιο για τα νέα επιχειρηματικά δάνεια με συγκεκριμένη διάρκεια, από την άλλη, αυξήθηκε κατά 13 μ.β. και διαμορφώθηκε στο 3,84%, ενώ το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,19%.

Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων

Στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων παρατηρείται μια σχετική αποκλιμάκωση, όπως είχε παρατηρήσει και η Τράπεζα της Ελλάδος στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το spread να διαμορφώνεται μειωμένο κατά 3 μ.β. διαμορφωμένο στο 4,31%. Για το Σεπτέμβριο, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,32%.

Παράλληλα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,23%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,68%.

Όσον αφορά τα υφιστάμενα δάνεια, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,63%.

Για τα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών, το μέσο επιτόκιο παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,61%, όπως και το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το οποίο παρέμεινε στο 8,17%.

Για τα υφιστάμενα υπόλοιπα των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών το μέσο επιτόκιο μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,14%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 29 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,43%.