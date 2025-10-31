ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,9% στις πωλήσεις του λιανικού εμπορίου τον Αύγουστο

Αύξηση 3,9% σημείωσε ο τζίρος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον φετινό Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε την Παρασκευή η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (που αντικατοπτρίζει τον κύκλο εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε αύξηση 3,9% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, καθώς οι πωλήσεις κινήθηκαν καθοδικά μόνο σε δύο από τις επιμέρους κατηγορίες των καταστημάτων. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 σημείωσε αύξηση 1,7%.

Ειδικότερα, άνοδος του τζίρου καταγράφηκε σε:

Φαρμακευτικά-Καλλυντικά (16%),

Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη (8,4%),

Έπιπλα-Ηλεκτρικά είδη- Οικιακό εξοπλισμό (7%),

Τρόφιμα- Ποτά- Καπνό (5,5%),

Πολυκαταστήματα (4,6%), και

Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (4,2%).

Στον αντίποδα υπήρξε πτώση των πωλήσεων σε:

Ένδυση-Υπόδηση (3,4%), και

Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (1,9%).

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε αύξηση 5,3% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025 σημείωσε αύξηση 1%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,4% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025.

Δείτε εδώ ολόκληρη την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ