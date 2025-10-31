Logo Image

ΕΣΠΑ: 72,6 εκατ. ευρώ για επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

10.660 οι δυνητικά ωφελούμενοι

Στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» εντάσσονται δύο δράσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 72,6 εκ. ευρώ, για την επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αυτό προβλέπει σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Ο κύριος στόχος των δράσεων, με δυνητικά ωφελούμενους 10.660 σπουδαστές, είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, η διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας καθώς και η γενικότερη αναβάθμιση της εκπαίδευσης που παρέχεται στις ΣΑΕΚ.

Στο πλαίσιο των δράσεων θα χρηματοδοτηθούν:

  • Επιδότηση πρακτικής άσκησης των σπουδαστών  διάρκειας 960 ωρών.
  • Αμοιβές εκπαιδευτών για τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών αντικειμένων/γνώσεων.
  • Λειτουργία των δομών.

Οι δράσεις απευθύνονται σε σπουδαστές, οι οποίοι ξεκίνησαν τις σπουδές τους τον Οκτώβριο του 2022 και διαχωρίζονται βάσει ηλικίας και εκπαιδευτικής/επαγγελματικής κατάστασης (έως 29 ετών και άνω των 30 ετών).

Δικαιούχος της Πράξης είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

