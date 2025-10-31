Τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής»

Δεν ήταν λίγα τα πηγαδάκια που στήθηκαν… στα παρασκήνια του χθεσινού 4ου Οικονομικού Συνεδρίου της Ναυτεμπορικής που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο.

Κορυφαίοι πολιτειακοί και κυβερνητικοί παράγοντες, ανώτατα στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας καθώς και εκπρόσωποι φορέων της αγοράς είχαν χθες την ευκαιρία να συζητήσουν κατ’ ιδίαν σε χαλαρό κλίμα για τα τρέχοντα, σοβαρά ή και άλλα θέματα του επιχειρείν, όπως και ευρύτερα της οικονομίας.