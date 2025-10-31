Logo Image

Τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής»

(PAPADAKIS PRESS)

Κορυφαίοι πολιτειακοί και κυβερνητικοί παράγοντες, ανώτατα στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας και εκπρόσωποι φορέων είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν κατ’ ιδίαν σε χαλαρό κλίμα για τα τρέχοντα θέματα του επιχειρείν και της οικονομίας

Δεν ήταν λίγα τα πηγαδάκια που στήθηκαν… στα παρασκήνια του χθεσινού 4ου Οικονομικού Συνεδρίου της Ναυτεμπορικής που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο.

Κορυφαίοι πολιτειακοί και κυβερνητικοί παράγοντες, ανώτατα στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας καθώς και εκπρόσωποι φορέων της αγοράς είχαν χθες την ευκαιρία να συζητήσουν κατ’ ιδίαν σε χαλαρό κλίμα για τα τρέχοντα, σοβαρά ή και άλλα θέματα του επιχειρείν, όπως και ευρύτερα της οικονομίας.

Ο ιδρυτής του ομίλου Aegean Δημήτρης Μελισσανίδης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας (Aris Oikonomou/ SOOC).
Ο Δημήτρης Μελισσανίδης υποδέχεται τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Metlen, Ευάγγελο Μυτιληναίο (PAPADAKIS PRESS).
(PAPADAKIS PRESS)
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης (PAPADAKIS PRESS).
Ο κ. Δημήτρης Μελισσανίδης και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Στο μέσον της φωτoγραφίας ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς (PAPADAKIS PRESS).

Από αριστερά: Ο διευθυντής του naftemporiki.gr Μιχάλης Ψύλος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο γενικός διευθυντής της «Ναυτεμπορικής» Σπύρος Κτενάς (PAPADAKIS PRESS).
Από αριστερά: Ο γενικός διευθυντής της «Ναυτεμπορικής» Σπύρος Κτενάς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, η σύμβουλος διοίκησης Χριστίνα Χαφουσίδου και ο διευθυντής του naftemporiki.gr Μιχάλης Ψύλος (PAPADAKIS PRESS).
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Ιωάννης Μπρατάκος, ο πρόεδρος του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο διευθυντής της «Ν» Πλάτων Τσούλος (PAPADAKIS PRESS).
Οι παρουσιαστές του συνεδρίου Παύλος Πανταζόπουλος και Νικόλ Ποφάντη (PAPADAKIS PRESS)

