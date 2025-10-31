4ο Οικονομικό Συνέδριο «Ναυτεμπορικής»: Focus στα μεγάλα διακυβεύματα για την ελληνική οικονομία

Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, η τόνωση των επενδύσεων, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και η αύξηση της παραγωγικότητας αναδείχθηκαν ως οι κυριότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία.

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και οικονομικής αστάθειας, επιφανείς επιχειρηματίες και πολιτικοί έδωσαν χθες, από το βήμα του 4ου Οικονομικού Συνεδρίου της «Ν» με τίτλο «Το Όραμα: Αυτάρκης και Ανταγωνιστική Ελληνική Οικονομία», το στίγμα για το πώς θα πρέπει να πορευτεί η χώρα μας, η οποία έχει τραυματισθεί από την πρόσφατη οικονομική κρίση, ώστε να αντεξεπέλθει στις προκλήσεις των καιρών. Προκλήσεις που σχετίζονται τόσο με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή όσο και με την ασφάλεια της χώρας.

Για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στην οικονομική πολιτική παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, έκανε λόγο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ ο υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε για τη σπουδαιότητα της έγκυρης ενημέρωσης των πολιτών.

Ιδιαίτερα εύγλωττος ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, μιλώντας για τις ραγδαίες παγκόσμιες εξελίξεις είπε ότι «αυτή τη στιγμή μιλούν τα όπλα, όχι ο Μπετόβεν και ο Μπαχ», θέλοντας να καταδείξει ότι από την εποχή της ευρωπαϊκής ευημερίας, πλέον έχουμε περάσει στην εποχή των πολέμων και των στρατιωτικών εξοπλισμών.

Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και απρόβλεπτο σε επίπεδο οικονομίας περιβάλλον, η Ελλάδα θα πρέπει να αυξήσει την παραγωγικότητά της, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Στις πολιτικές αναβάθμισης της ποιότητας ζωής και του επιχειρείν στην Αττική αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς. Βέβαια, προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω αποτελεί η εθνική ασφάλεια, όπου χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος, πέρα από τα σχόλιά του για επιμέρους ρυθμίσεις που αφορούν την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, σημείωσε ότι «ασφαλής Ελλάδα είναι μόνο η πιο παραγωγική και ανταγωνιστική Ελλάδα».

Το ζήτημα της ασφάλειας ανέδειξε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε ότι ζούμε σε μια ταραγμένη εποχή κι έχουμε χρέος σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον να αναβαθμίσουμε κάθε συντελεστή ισχύος της χώρας.

Ο πλέον «ειδικός», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μίλησε για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι «έχουμε το πιο εξελιγμένο αντι-drone σύστημα ειδικά για τα Bayraktar, τον Κένταυρο». Μάλιστα, ανέφερε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από δύο χώρες να αγοράσουν το σύστημα Κένταυρος.

Πρόοδος με αστερίσκους

Νωρίτερα, ο γενικός διευθυντής της «Ν», Σπύρος Κτενάς, ανοίγοντας τις εργασίες του συνεδρίου αναφέρθηκε στις θετικές εξελίξεις στην οικονομία, αλλά και στις σοβαρές υστερήσεις στο κοινωνικό επίπεδο. Η Ελλάδα, έχοντας ανακάμψει από τη μεγάλη οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, έχει κερδίσει αξιοπιστία και θεωρείται παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανέφερε, για να σημειώσει ότι δεν χωρά αμφιβολία ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου, αν και έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε.

Ωστόσο, σημείωσε ότι στο κοινωνικό επίπεδο υπάρχουν σοβαρές υστερήσεις, όπως:

Η διαρκής αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς την εφορία, που έφτασαν στα 111,6 δισ. ευρώ, σχεδόν στο 50% του ΑΕΠ, δείχνει πρόβλημα στην πραγματική οικονομία.

Επιπλέον, 50,3 δισ. ευρώ είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι Έλληνες δεν αποταμιεύουν και φαίνεται να ξοδεύουν περισσότερα από όσα κερδίζουν. Το α’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών διαμορφώθηκε στο 15,4% στο σύνολο της Ευρωζώνης, αλλά στην Ελλάδα ήταν αρνητικό, στο -3,6%.

Τα εισοδήματα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Οι έρευνες της Eurostat δείχνουν πως οι Έλληνες είναι στις τελευταίες θέσεις της Ε.Ε. με βάση την αγοραστική τους δύναμη.

Αξιόπιστη ενημέρωση

Παίρνοντας τον λόγο, ο υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χαρακτήρισε τη «Ναυτεμπορική» ιστορικό και εμβληματικό Μέσο, η οποία εδώ και δεκαετίες υπηρετεί με συνέπεια την αξία της αξιόπιστης ενημέρωσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι τα 2,5 χρόνια που χειρίζεται τα ζητήματα των μέσων ενημέρωσης έχουν γίνει πράγμα τα που δεν είχαν γίνει επί δεκαετίες. Αναφέρθηκε ενδεικτικά στα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, ενώ τόνισε ότι έγιναν μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση της προστασίας του δημοσιογραφικού κόσμου και προχώρησε η σύσταση της Task Force για την προστασία των δημοσιογράφων.

Επεσήμανε, δε, ότι βρίσκεται σε τελικό στάδιο ένα νομοσχέδιο για την ενδυνάμωση της δημόσιας τηλεόρασης. Τόνισε πως το επόμενο νομοσχέδιο στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο θα αφορά τη μόνιμη αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών.

Πρώτα το Δημογραφικό

Ευχαριστώντας θερμά τη «Ναυτεμπορική» για «τη διαρκή συμβολή της στον δημόσιο διάλογο γύρω από κρίσιμα ζητήματα της οικονομίας», ο πρόεδρος του ΠΑ ΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επεσήμανε ότι «δική μας πεποίθηση είναι ότι ζούμε σε μια ταραγμένη εποχή κι έχουμε χρέος σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον να αναβαθμίσουμε κάθε συντελεστή ισχύος της χώρας», αναφέροντας ως πρώτη προτεραιότητα το κρίσιμο ζήτημα του Δημογραφικού.

«Η αναβάθμιση των συντελεστών χρειάζεται ενίσχυση των εισοδημάτων, αποτελεσματικό έργο και αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς», υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά κι ένα ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο «που θα διασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη, ιδιαίτερα όταν έχουμε μια τόσο ταραγμένη εποχή, όπου η ανθεκτικότητα εί ναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα». «Πρέπει να επενδύσουμε στην παραγωγή, στη δημιουργία και τη στρατηγική αυτονομία, αξιοποιώντας σωστά και τα ευρωπαϊκά εργαλεία», πρόσθεσε.

Αναπτυξιακές πολιτικές

Την ψήφιση νόμου για ιδρύματα από τον 19ο αι. των οποίων η περιουσία δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί, ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τονίζοντας ότι χρειαζόμαστε πολιτικές που θα μπορέσουν να απελευθερώσουν τον αναπτυξιακό στόχο. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας αναφέρθηκε και στην ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, αναφέροντας ότι αν και πολλά έχουν αλλάξει, υπάρχουν ακόμη δύο εκκρεμότητες: οι εξαγωγές και οι επενδύσεις.

Για τις εξαγωγές, «όταν μπήκαμε στην κρίση, ήμασταν στο 20% του ΑΕΠ και τώρα είμαστε στο 42%. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 51%. Δεν έχουμε ακόμα φτάσει εκεί που πρέπει, αλλά μπορούμε. Είμαστε σε αυτή τη διαδρομή», τόνισε. Η δεύτερη εκκρεμότητα, ανέφερε, είναι οι επενδύσεις προς ΑΕΠ, σημειώνοντας ότι «όταν αναλάβαμε το 2019 ήμασταν στο 11% του ΑΕΠ και με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού το 2026 θα φτάσουμε στο 18%. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 21,2%. Άρα έχουμε καλύψει το μεγαλύτερο κομμάτι της διαδρομής, αλλά ακόμη δεν το έχουμε καλύψει όλο».

Η Ελλάδα του 2025

Παίρνοντας τον λόγο ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, σημείωσε ότι η Ελλάδα του 2025 δεν θυμίζει σε τίποτα τη χώρα της αβεβαιότητας, της κρίσης, του διχασμού και της οπισθοδρόμησης. Δεν ακολουθεί πλέον τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει η ίδια τις προ οπτικές της. Ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι «η Περιφέρειά μας δεν είναι απλώς η μεγαλύτερη της χώρας, είναι το μητροπολιτικό της κέντρο, με χαρακτηριστικά που δεν συναντώνται αλλού παγκόσμια.

Μεγάλο στοίχημα

«Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ραγδαίο ρυθμό, εν μέσω πολέμων και εμπορικού προστατευτισμού, και με το στρατηγικό αποτύπωμα της Ευρώπης να μειώνεται στην παγκόσμια σκακιέρα, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις αλλά και κινδύνους», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι η Ελλάδα πρέπει να επιταχύνει τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας της και να επενδύσει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, της βιομηχανίας και της καινοτομίας. «Το μεγάλο στοίχημα είναι πλέον η αύξηση της παραγωγικότητας – γιατί ασφαλής Ελλάδα είναι μόνο η παραγωγική και ανταγωνιστική Ελλάδα», σημείωσε, εξηγώντας ότι με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε και το οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα και τις μεγάλες κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες. Αναφέρθηκε, επίσης, στις πολιτικές του υπουργείου Ανάπτυξης για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης: «Αλλάξαμε τη φιλοσοφία και την πρακτική του αναπτυξιακού νόμου, δίνοντας ουσιαστικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία».

Με υδρογονάνθρακες

Η Ελλάδα, και συνολικότερα η Ευρώπη, θα πρέπει να εστιάσουν στην ανάπτυξη των εγχώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου, προκειμένου να δια σφαλίσουν την ενεργειακή ασφάλεια, προσιτό ενεργειακό κόστος και ανάπτυξη προς όφελος των οικονομιών και των καταναλωτών, καθώς και την ενδυνάμωση της κυριαρχίας τους. Αυτό τόνισε ο κ. Μαθιός Ρήγας, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Energean, στη διάρκεια ομιλίας του στο συνέδριο. Ο κ. Ρήγας επεσήμανε ότι η πορεία προς την ενεργειακή μετάβαση έχει ανάγκη τους υδρογονάνθρακες, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να καλύπτουν περίπου το 50% της παγκόσμιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον στην επόμενη 25ετία.