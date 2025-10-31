ΑΑΔΕ: Τέλος στο χαρτί – Η νέα εποχή για το Δημόσιο

Στη ψηφιακή εποχή περνά ο δημόσιος τομέας βάζοντας τέλος στις στοίβες από χαρτιά.

Με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από την 1η Δεκεμβρίου, η όλες οι διαδικασίες για τη βεβαίωση νέων εσόδων (π.χ. κλήσεις, τέλη, πρόστιμα) αλλά και για τη μείωση ή επιστροφή τους (όπως τα γνωστά Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης – Α.Φ.ΕΚ.) θα περνούν πλέον αποκλειστικά μέσα από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα προχωρά με ταχύτερο τρόπο η είσπραξη και επιστροφή εσόδων ενώ για όποια μεταβολή σε επίπεδο οφειλών θα ενημερώνεται άμεσα το Taxisnet.

Σύμφωνα με την απόφαση κάθε δημόσιος οργανισμός που θέλει να βεβαιώσει ένα έσοδο στο ΑΦΜ ενός πολίτη ή μιας επιχείρησης, θα πρέπει να «επικοινωνεί» και ηλεκτρονικά με το σύστημα της ΑΑΔΕ.

Το μέτρο αφορά:

Υπουργεία

Δήμους και Περιφέρειες

Ασφαλιστικά Ταμεία

Νοσοκομεία

Ανεξάρτητες Αρχές και

οποιονδήποτε “τρίτος φορέας” βεβαιώνει έσοδα υπέρ του Δημοσίου στην εφορία.

Έτσι, μετά την 1η Δεκεμβρίου, η ΑΑΔΕ θα δέχεται έγγραφα μόνο με δύο τρόπους:

Ψηφιακά, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Έγχαρτα, μόνο εάν ο φορέας έχει εξασφαλίσει επίσημη απόφαση παράτασης από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μόνο στην περίπτωση που μία οφειλή είχε βεβαιωθεί με τον παλιό, έγχαρτο τρόπο, τότε οποιαδήποτε μείωση ή διόρθωση (Α.Φ.ΕΚ.) αφορά αυτή τη συγκεκριμένη παλιά οφειλή, θα εξακολουθήσει να γίνεται δεκτή έγχαρτα.

Βασικός στόχος είναι να μπει τάξη και να αποφευχθούν λάθη, χρονοβόρες διαδικασίες, έγγραφα που χάνονται μεταξύ των υπηρεσιών με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των φορολογουμένων και των επιχειρήσεων.

Για τα βήματα ψηφιακού μετασχηματισμού που έχουν γίνει στην ΑΑΔΕ και τις μεγάλες αλλαγές που φέρνουν μίλησε και ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής.