4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ν»: Η παρουσίαση του νέου προγράμματος της τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής

Με την παρουσίαση του νέου προγράμματος της τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής, που σηματοδοτεί το επόμενο βήμα του ομίλου στη σύγχρονη ενημέρωση, έπεσε η «αυλαία» του 4ου Οικονομικού Συνεδρίου της «Ν», στο Ζάππειο Μέγαρο.

Γ. Κοσμάς: Παρουσιάζουμε τη νέα σελίδα ενός ιστορικού οργανισμού

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο γενικός διευθυντής της τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής Γιώργος Κοσμάς ανέφερε ότι το Ζάππειο Μέγαρο «είναι το ιδανικό σημείο για να παρουσιάσουμε και τη νέα σελίδα ενός ιστορικού οργανισμού, που εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα αποτελεί συνώνυμο της αξιόπιστης ενημέρωσης». «Με υπερηφάνεια παρουσιάζουμε λοιπόν τη Ναυτεμπορική TV. Το κανάλι που μεταφέρει πλέον και στην ελεύθερη τηλεόραση, την εγκυρότητα, το κύρος και τις αξίες της Ναυτεμπορικής» σημείωσε.

Η Ναυτεμπορική TV διαθέτει σαφή προσανατολισμό και θεματική συνέπεια και έρχεται να καλύψει ένα κενό στο τηλεοπτικό τοπίο, επεσήμανε ο κ. Κοσμάς. Όπως τόνισε, η τηλεόραση της Ναυτεμπορικής εστιάζει στην οικονομία, την πολιτική, τη γεωπολιτική και το επιχειρείν, προσφέροντας συνεχή, αξιόπιστη και σε βάθος ενημέρωση.

«Η Ναυτεμπορική συμπληρώνει 101 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην ενημέρωση. Ένας αιώνας που την καθιέρωσε ως ένα brand συνυφασμένο με το κύρος και την εγκυρότητα. Αυτή η παρακαταθήκη μεταφέρεται σήμερα στη νέα εποχή της τηλεόρασης» σημείωσε. Υπογράμμισε, δε, ότι η οικογένεια Μελισσανίδη διατηρεί ως κόρη οφθαλμού τις αρχές και την κουλτούρα της Ναυτεμπορικής.

«Η νέα τηλεοπτική σεζόν σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της μετάδοσης του προγράμματός μας στην επίγεια τηλεόραση. Ένα πρόγραμμα δυναμικό και πολυεπίπεδο, που συνδυάζει την ανανεωμένη ματιά με τη δημοσιογραφική συνέχεια» τόνισε. «Μία ομάδα που ενώνει την εμπειρία με τη σύγχρονη ματιά, υπηρετώντας έναν κοινό στόχο: την αντικειμενική και τεκμηριωμένη ενημέρωση» συνέχισε.

«Ο σχεδιασμός μας βασίζεται στη διαφάνεια και στον δυναμισμό της πληροφορίας, αλλά και στη μοντέρνα αισθητική που αρμόζει σε ένα μέσο ενημέρωσης με όραμα και προοπτική» τόνισε και πρόσθεσε πως η Ναυτεμπορική TV φιλοδοξεί να αποτελέσει τον νέο αξιόπιστο και ανεξάρτητο πόλο ενημέρωσης στη σύγχρονη τηλεοπτική πραγματικότητα. «Να δώσει χώρο στη γνώση, στον διάλογο, στις ιδέες που αναδεικνύουν την Ελλάδα της δημιουργίας, της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας» συμπλήρωσε.

Ν. Λειβαδάρη: Η Ναυτεμπορική TV είναι πάνω από όλα Ναυτεμπορική

Η διευθύντρια ενημέρωσης της τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής Νικόλ Λειβαδάρη σημείωσε ότι «η Ναυτεμπορική TV είναι πάνω από όλα Ναυτεμπορική. Είναι αναπόσπαστο μέρος του ιστορικού brand και του ιστορικού αυτού ομίλου».

«Η Ναυτεμπορική λοιπόν είναι ένα μοντέρνο οικονομικό κανάλι αλλά είναι και κάτι παραπάνω και πέρα από αυτό. Η Ναυτεμπορική είναι και έντιμη ενημέρωση, ενημέρωση χωρίς παραμορφωτικά φίλτρα, χωρίς εργαλεία προπαγάνδας. Είναι το κανάλι της αξιοπιστίας, της εμβάθυνσης, της ανάλυσης και της έντιμης σχέσης με τον τηλεθεατή. Του σεβασμού στον τηλεθεατή» σημείωσε.

«Δεκαπέντε ώρες live πρόγραμμα από τις επτά το πρωί έως τις δέκα το βράδυ και φιλοδοξούμε σύντομα και ακόμη πιο αργά, ένα πρόγραμμα με ενημερωτικές εκπομπές που δίνουν έμφαση στην παραπέρα πλευρά της είδησης, στην ανάλυση, στην αξιολόγηση, στο φιλτράρισμα από τους ειδικούς στην εποχή της υπερπληροφόρησης. Έχουμε επίσης ένα κεντρικό δελτίο ειδήσεων το οποίο κινείται στην ίδια κατεύθυνση, στην ίδια στόχευση, κάθε μέρα κάθε απόγευμα στις έξι και τα σαββατοκύριακα. Και βεβαίως συνεχίζουμε και διευρύνουμε τη συνεργασία μας με το CNBC» σημείωσε.

Τόνισε επιπλέον ότι «η Ναυτεμπορική έχει και άλλα σχέδια. Άλλα σχέδια στην ίδια κατεύθυνση, θα εμπλουτίσουμε το πρόγραμμα και το σαββατοκύριακο, με εκπομπές οι οποίες αφορούν την καινοτομία, την τεχνολογία, τα νέα ψηφιακά εργαλεία, αλλά πάντα παρακολουθούν και την σκληρή όπως λέμε εμείς στη δημοσιογραφική γλώσσα επικαιρότητα, την πολιτική και οικονομική επικαιρότητα».

Μ. Δούση: Η Ναυτεμπορική TV είναι η φυσική εξέλιξη μιας ιστορίας εμπιστοσύνης δεκαετιών

Η δημοσιογράφος της «Ν» Μάγκυ Δούση ανέφερε ότι η Ναυτεμπορική TV είναι η φυσική εξέλιξη μιας ιστορίας εμπιστοσύνης δεκαετιών.

Όπως τόνισε, η Ναυτεμπορική έφερε την εγκυρότητα και τη γνώση, με την τηλεόραση της «Ν» να περνά στη νέα εποχή, αυτή της εικόνας, δημιουργώντας έναν χώρο ενημέρωσης με ουσία. Σημείωσε επίσης ότι στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής η ενημέρωση συναντά την επιρροή.

Γ. Σφακιανάκης: Η ενημέρωση στα καλύτερά της

Από την πλευρά του, ο εμπορικός διευθυντής της τηλεόρασης Ναυτεμπορικής Γιάννης Σφακιανάκης σημείωσε ότι «ερχόμενος πριν από έξι μήνες στη Ναυτεμπορική ξαναθυμήθηκα το πόσο δύσκολο, απαιτητικό, πιεστικό είναι να στηθεί ένα κανάλι. Ταυτόχρονα όμως είναι δημιουργικό, γοητευτικό και αναζωογονητικό».

«Όλοι οι συνάδελφοι στη Ναυτεμπορική δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό κάνοντας υπερβάσεις για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και να μεταδώσουμε το πρόγραμμά μας, που έχει τρεις βασικούς άξονες, οικονομία, επιχειρηματικότητα, γεωπολιτικά» τόνισε και πρόσθεσε: «15 ώρες συνεχής ζωντανή ενημέρωση. Ενημέρωση που δεν κρίνει, ούτε κατευθύνει, ενημέρωση που παρουσιάζει, αναδεικνύει, αποκωδικοποιεί, διασταυρώνει, ακούει. Η ενημέρωση στα καλύτερά της ή αλλιώς η ενημέρωση στα Ναυτεμπορικά της».

Ο κ. Σφακιανάκης σημείωσε ότι «το κοινό που απευθυνόμαστε είναι υψηλής μόρφωσης και κοινωνικού κύρους, είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον. Οι τηλεθεατές μας είναι επαγγελματίες, στελέχη, ακαδημαϊκοί και επιχειρηματίες που αναζητούν αξιόπιστη, τεκμηριωμένη και διορατική ενημέρωση. Ένα κοινό απαιτητικό με κριτική σκέψη και κύρος, που εκτιμά την ποιότητα, τη σοβαρότητα και την εγκυρότητα στην ενημέρωση, χαρακτηριστικά που αποτελούν τη βάση της δικής μας ταυτότητας».

«Όσον αφορά την εμπορική διαχείριση, οι περισσότεροι που με ξέρετε γνωρίζετε ότι πάντα ήθελα να πουλάω ακριβά. Ήμουνα απαιτητικός και σκληρός αλλά θεωρώ και δίκαιος. Τώρα μπορώ να σας πω ότι η εμπορική πολιτική που έχουμε και ακολουθούμε είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική σε τιμές. Σας προτρέπω να εκμεταλλευθείτε αυτή την περίοδο, γιατί πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός η ανταπόκριση του κόσμου θα μεγαλώνει και οι τιμές θα μεγαλώνουν» κατέληξε ο κ. Σφακιανάκης.