4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ν»: Η πρόκληση της εύρεσης ταλέντων – Σ. Ζαχαράκη: Εθνική υπόθεση η νέα στρατηγική για την επαγγελματική εκπαίδευση

Ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε την οικονομία του μέλλοντος, με μοχλό της επένδυση στην καινοτομία και στο ταλέντο, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα μπορεί να καταστεί ελκυστικός προορισμός για εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης που επιλέγουν τον δρόμο για το εξωτερικό, βρέθηκαν στο επίκεντρο του 4ου πάνελ του 4ου Οικονομικού Συνεδρίου της Ναυτεμπορικής στο Ζάππειο Μέγαρο, με τίτλο «Από το Κεφάλαιο στο Ταλέντο – Χρηματοδοτώντας το Ανθρώπινο Μέλλον».

Στο πάνελ, το οποίο συντόνισε η δημοσιογράφος της «Ν» Αλεξία Σωτηρίου, συμμετείχαν οι:

Δημήτρης Κυπαρίσσης, Διευθύνων Σύμβουλος, Optima bank

Κατερίνα Μαντζώρου, Chief Human Resources Officer Avax

Χρήστος Κούκιος, Chief Human Resources Officer, ENTERSOFTONE

Πριν τον διάλογο, προβλήθηκε βιντεοσκοπημένο μήνυμα της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη.

Σ. Ζαχαράκη: Εθνική υπόθεση η νέα στρατηγική για την επαγγελματική εκπαίδευση

Η υπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τη σύνδεση της απασχόλησης με την εκπαίδευση ως μεγάλη πρόκληση, αλλά και ευκαιρία που μπορεί να αξιοποιηθεί για ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο θα διαμορφώσει και θα προετοιμάσει τους πολίτες για την οικονομία του αύριο.

Έκανε λόγο για μια συνεκτική και μακροπρόθεσμη πολιτική για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση, που δεν περιορίζεται απλά στη μεταφορά γνώσεων, αλλά επενδύει στη δημιουργία ολιστικών και αναγνωρισμένων προσόντων.

Όπως τόνισε, η επένδυση στην παιδεία είναι μια πολυετής επένδυση, ωστόσο έχουν γίνει ήδη οι πρώτες παρεμβάσεις για διασύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ανέφερε πως οι πολιτικές βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία και δεδομένα, ενώ αναφέρθηκε στις ακαδημίες επαγγελματικής κατάρτισης, όπου όπως τόνισε, συναντάται ο ιδιωτικός με τον δημόσιο τομέα. Σημείωσε ότι οι επαγγελματικές ακαδημίες αναμένεται να λειτουργήσουν από τις αρχές του 2026. Η κ. Ζαχαράκη επεσήμανε εξάλλου ότι ενισχύονται τα επαγγελματικά λύκεια και παρατηρείται αύξηση των παιδιών που επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση.

Η νέα στρατηγική για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση είναι εθνική υπόθεση, σημείωσε η κ. Ζαχαράκη, ενώ τόνισε ότι συντάχθηκε με τη συνεργασία πολιτείας, αυτοδιοίκησης και κοινωνικών εταίρων.

«Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μία Ελλάδα που μαθαίνει, που καινοτομεί και εργάζεται με προοπτική» τόνισε και σημείωσε πως η εκπαίδευση είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτιστεί η οικονομία του μέλλοντος.

Δ. Κυπαρίσσης: Πλέον οι τράπεζες έχουν άφθονη ρευστότητα

Ερωτηθείς για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ο Δημήτρης Κυπαρίσσης, Διευθύνων Σύμβουλος της Optima bank, επεσήμανε οι τράπεζες πέρασαν από μία δύσκολη δεκαετία. Πλέον, όπως ανέφερε, έχουν γίνει πολλά βήματα, με τις τράπεζες να έχουν εξυγιανθεί. «Οι ελληνικές τράπεζες είναι από τις πιο υγιείς στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή», επεσήμανε, ενώ τόνισε έχει αποκατασταθεί η ρευστότητα του συστήματος. «Οι τράπεζες έχουν άφθονη ρευστότητα να χορηγήσουν στην αγορά» επεσήμανε.

Τόνισε εξάλλου ότι σήμερα δεν γίνονται τα λάθη που γίνονταν στο παρελθόν στην επιλογή των βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων που χρηματοδοτούν οι τράπεζες. Παρατήρησε, επιπλέον, ότι πέρα από τις τέσσερις συστηματικές τράπεζες, τουλάχιστον ακόμη δύο, όπως η Optima bank, έχουν μπει στον «χορό» με καλές προοπτικές. «Ήδη η Optima bank συμβάλλει στην αύξηση των χρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα» τόνισε, ενώ μίλησε και για τις δυνατότητες που προκύπτουν από χρηματοδοτικά εργαλεία. «Γενικά η κατάσταση είναι πιο εύκολη για τις επιχειρήσεις» επεσήμανε.

Σημείωσε επιπλέον ότι κάθε πλάνο κάθε επιχείρησης, έχει δύο βασικές παραμέτρους, την ιδέα και την εκτέλεση. «Και στις δύο, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι σημαντικός» τόνισε. Ερωτηθείς τι συμβουλή θα έδινε σε έναν νέο επιχειρηματία, είπε «πολύ καλή ανάλυση της αγοράς και δουλειά, ειδικά τον πρώτο καιρό, μέχρι εκεί που δεν πάει». «Θέλει πολλή δουλειά και αφοσίωση. Πάντα πρέπει να υπάρχει μία πολύ καλή ιδέα» τόνισε.

Επεσήμανε εξάλλου ότι όντως εμφανίζονται νέες ψηφιακές τράπεζες, ωστόσο τόνισε ο ρόλος των τραπεζών θα παραμείνει, καθώς πάντα απαιτείται η ανθρώπινη συμβουλή. «Και η τεχνολογία θα μας βοηθήσει να δώσουμε πιο σωστή συμβουλή στον πελάτη μας».

Κ. Μαντζώρου: Πρόκληση η εύρεση ταλέντων

Ερωτηθείσα για την εύρεση ταλέντων, η Κατερίνα Μαντζώρου, Chief Human Resources Officer της Avax, επεσήμανε ότι είναι μια πρόκληση, καθώς αναζητούνται άνθρωποι που να έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες και την κατάλληλη νοοτροπία. Όπως τόνισε, το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός πως οι επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τον κύκλο εργασιών τους, άρα αριθμητικά ζητούν περισσότερους ανθρώπους με δεξιότητες.

«Και οι εργοδότες πρέπει να αντιληφθούμε αυτό το δεδομένο και να οδηγηθούμε σε συγκεκριμένες στρατηγικές, και αυτό έχει κάνει και ο όμιλος Avax» επεσήμανε. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι η εταιρεία έχει εστιάσει στην προσέλκυση νέων επαγγελματιών, που θα μπορέσουν να αναπτυχθούν μέσα στον οργανισμό. Όπως τόνισε, «πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τις σχολές μαθητείας, να έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε πρακτικές». Είπε επιπλέον ότι η εταιρεία στρέφεται και σε αγορές του εξωτερικού, είτε σε Έλληνες, είτε και σε ανθρώπους άλλων εθνικοτήτων.

Η κ. Μαντζώρου είπε επίσης ότι οι εργαζόμενοι αναζητούν ένα καλό εργασιακό περιβάλλον, ενώ τόνισε πως σημαντικό κομμάτι είναι και η διατήρηση των ταλέντων. Σημείωσε εξάλλου ότι η Avax είναι αποκλειστικός χρηματοδότης ενός μεταπτυχιακού προγράμματος του ΑΠΘ, το οποίο συνδέει τη θεωρία με την πράξη.

Η κ. Μαντζώρου ανέφερε ότι το πιο σημαντικό κομμάτι στη σύνταξη ενός βιογραφικού είναι να αποτυπώνει την πραγματικότητα. «Είναι σημαντικό να δώσουν οι υποψήφιοι και οι εταιρείες την πραγματική διάσταση των πραγμάτων» τόνισε.

Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, επεσήμανε ότι είναι βασικός καταλύτης για αλλαγή γενικότερα στη ζωή και όχι μόνο στα εργασιακά. «Αυτό θα δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες. Απειλή θα είναι για αυτούς που δεν έχουν τη διάθεση να προσαρμοστούν» τόνισε.

Χρ. Κούκιος: Υπάρχει έλλειψη σε ταλέντο

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Κούκιος, Chief Human Resources Officer της ENTERSOFTONE είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός λογισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τόνισε επιπλέον, αναφερόμενος στην Πληροφορική, πως πρέπει να είσαι συνέχεια σε εγρήγορση. Σημείωσε επιπλέον ότι τα ταλέντα είναι λίγα. «Ταλέντο είναι αυτός που μπορεί να πάει μπροστά την επιχείρηση» σημείωσε και τόνισε πως «υπάρχει έλλειψη σε ταλέντο».

Τόνισε ότι οι Έλληνες προγραμματιστές είναι εξαιρετικοί και είναι λίγοι. «Συνεπώς κι εμείς έχουμε δώσει βαρύτητα ώστε ερχόμενοι στην εταιρεία να βρουν το περιβάλλον να αναπτυχθούν» επεσήμανε. «Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο οι εταιρείες να δώσουν το όραμα στον κόσμο τους» επεσήμανε.

Σημείωσε εξάλλου ότι με τα χρόνια αλλάζουν και οι απαιτήσεις των εταιρειών, γιατί αλλάζει και το περιβάλλον. Τόνισε ότι είναι σημαντική σήμερα η νοοτροπία και η προσαρμοστικότητα, αλλά και τα λεγόμενα soft skills, όπως η κριτική σκέψη, η συναισθηματική νοημοσύνη και η συνεργασία με τις άλλες ομάδες.

Αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι αποτελεί σήμερα εξαιρετικό είδος βοήθειας για βελτίωση της παραγωγικότητας. Ανέφερε ότι είναι πιθανό κάποιες θέσεις εργασίας καθαρά ρουτίνας να εκλείψουν σταδιακά, ωστόσο τόνισε πως οι εργαζόμενοι που θεωρητικά θα χάσουν τη δουλειά τους λόγω τεχνητής νοημοσύνης, θα κάνουν κάτι άλλο, καθώς θα δημιουργηθούν νέα επαγγέλματα.