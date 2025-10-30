Στ. Παπασταύρου στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ν»: Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει στο δημόσιο – Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και θα παραμείνει προσιτό και φθηνό

Στο σχέδιο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στην Αττική αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής και τη διευθύντρια σύνταξης του naftemporiki.gr Νατάσα Στασινού.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε: «Τα υδρολογικά στοιχεία βαίνουν πιο απαισιόδοξα κάθε χρόνο. Μέχρι το 2021 οι ταμιευτήρες μας είχαν σταθερά 1,1 δισ. κυβικά. Από το 2022 και μετά έχουμε αρχίσει να έχουμε 250 εκατ. απώλειες κάθε χρόνο. Συγχρόνως οι βροχοπτώσεις έχουν μειωθεί, νομίζω, στο 25% και οι εξατμίσεις έχουν αυξηθεί κατά 15%. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σενάριο στο οποίο χρειάζεται να κάνουμε πράξεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αττική αντιμετωπίζει το φαινόμενο της λειψυδρίας. Υπάρχει μια cyclicality σε αυτό το πράγμα αν το δει κανείς».

Και πρόσθεσε: «Είχαμε σήμερα τα 100 χρόνια εορτασμού της ΕΥΔΑΠ και μας θύμισαν οι άνθρωποι της ΕΥΔΑΠ ότι αν δει κανείς τα τελευταία 100 χρόνια – η ΕΥΔΑΠ ιδρύθηκε το 1926. Το 1926 ξεκίνησε το φράγμα του Μαραθώνα. Ολοκληρώθηκε το 1929 επί Βενιζέλου. Το 1956 ξαναχρειάστηκε να αντιμετωπιστεί λειψυδρία και αξιοποιήθηκε το νερό της Υλίκης. Το 1979 ξεκίνησαν τα έργα για την τεχνητή λίμνη του Μόρνου. Κάθε γενιά χρειάζεται ένα έργο για να διασφαλίσει, να προστατεύσει, να θωρακίσει την Αττική από τη λειψυδρία».

«Το μεγαλύτερο φαινόμενο λειψυδρίας που αντιμετώπισε η χώρα μας τα τελευταία 100 χρόνια το αντιμετώπισε το 1990. Το 1990 ήταν το πιο απαισιόδοξο σενάριο για την πατρίδα μας και για την Αττική. Κι εκεί ξεκίνησαν οι μελέτες από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για το έργο του Εύηνου. Μας πήγε μέχρι εδώ. Τώρα χρειάζεται να σχεδιάσουμε ένα μέτρο μακροπρόθεσμης λύσης του φαινομένου της λειψυδρίας στην Αττική. Και αυτό είναι το έργο του Ευρύτου, από το ”ευ” και ”ρέω”, και είναι η μερική παράκαμψη δύο παραποτάμων, του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο. Είναι ένα έργο εμβληματικό που κατά κάποιο τρόπο θα μπει και αυτό στη σκυταλοδρομία έργων και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2029. Οπότε θα είναι 100 χρόνια μετά τον Μαραθώνα», επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Στο μεταξύ όμως υπάρχει ανάγκη βραχυπρόθεσμων έργων και η ΕΥΔΑΠ τρέχει συγκεκριμένα έργα γεωτρήσεων, τα οποία θα δώσουν γύρω στα 150 δισ. ετησίως όταν ολοκληρωθούν και έτσι θα δώσουν μια ανάσα μέχρι να ολοκληρωθεί το μακροπρόθεσμο έργο», υπογράμμισε, ενώ αναφέρθηκε και στον κατακερματισμό μεταξύ των φορέων υδροδότησης, τονίζοντας την ανάγκη «νοικοκυρέματος» και εξοικονόμησης υδάτων.

«Η ΕΥΔΑΠ είναι και θα παραμείνει στον δημόσιο τομέα»

Ερωτηθείς θα πρέπει να περιμένουμε αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού, ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Η εταιρία είπε σήμερα στη συνέντευξη Τύπου ότι έχει υποβάλλει τα στοιχεία της στην ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, η οποία θα αξιολογήσει. Αυτό που θέλω να πω, είναι και τη δέσμευση του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, η ΕΥΔΑΠ είναι και θα παραμείνει στον δημόσιο τομέα. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και θα παραμείνει προσιτό και φθηνό».

«Αυτή τη στιγμή έχουμε το φθηνότερο και καθαρότερο-ποιοτικότερο νερό στην Ευρώπη», συμπλήρωσε.

«Στρατηγικός ενεργειακός εταίρος για τις ΗΠΑ η Ελλάδα»

Αναφερόμενος στην υπουργική διάσκεψη για την διατλαντική συνεργασία, ο κ. Παπασταύρου επισήμανε: «Νομίζω ότι η ενέργεια έχει αποκτήσει μια γεωπολιτική διάσταση που επιτρέπει στη χώρα μας να είναι ένας στρατηγικός ενεργειακός εταίρος για τις ΗΠΑ».

«Οι ΗΠΑ έχουν πλήρη ταύτιση απόψεων με την Ε.Ε. στο θέμα της ενέργειας, αλλά στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο συμφωνούν. Πριν από 10 ημέρες αποφασίστηκε στο Συμβούλιο Υπουργών η πλήρης απεξάρτηση από το 2028 από το ρωσικό φυσικό αέριο. Υπήρξε η παράγραφος την οποία η δικιά μας αντιπροσωπεία εισηγήθηκε ούτως ώστε το αέριο που έρχεται από τον TurkStream να θεωρείται a priori ότι είναι ρωσικής προέλευσης, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο. Άρα, γίνεται μια συνειδητή προσπάθεια και από την Ε.Ε. και από την Αμερική να ενεργοποιηθεί ο κάθετος άξονας έτσι ώστε να αποσυνδεθούν οι χώρες αυτές από την εξάρτηση που είχαν από τη Ρωσία», είπε ο υπουργός.

«Το γεγονός ότι ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, ο Κρις Ράιτ, και ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών, ο Νταγκ Μπέργκαμ, ο οποίος είναι επικεφαλής του νεοσύστατου από τον πρόεδρο Τραμπ ”Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας” της Αμερικής, έρχονται εδώ – μάλιστα ο κ. Μπέργκαμ θα είναι η δεύτερη φορά που έρχεται μετά τον Σεπτέμβριο – κι έρχονται εδώ με μια υψηλή αντιπροσωπεία και κυβερνητικών αξιωματούχων αλλά και εταιριών, δείχνει απ’ την Αμερική ότι η γεωγραφική μας θέση, οι υποδομές που έχουμε, η Ρεβυθούσα, το FSRU, οι διασυνδέσεις με όλες τις χώρες, η οικονομική και πολιτική σταθερότητα που έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όλα αυτά δημιουργούν το απαραίτητο πλαίσιο για να έχουν την Ελλάδα σαν την πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG για τις χώρες του κάθετου άξονα», τόνισε ο κ. Παπασταύρου.

Για τις έρευνες υδρογονανθράκων

Αναφερόμενος στις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες, ο υπουργός σημείωσε: «Το γεγονός ότι ο Νταγκ Μπέγκαμ επέλεξε να έρθει στην Ελλάδα την ημέρα που η Chevron με την Helleniq Energy υπεβαλλε την πρότασή της έχει τη σημειολογία του. Θεωρώ ότι η χώρα μας το οφείλει να διερευνήσει και να εκμεταλλευτεί, να δει αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα υποθαλάσσια αποθέματα που έχουμε. Είναι κάτι που το οφείλουμε στις επόμενες γενιές. Όλες οι γειτονικές χώρες το έχουν κάνει, όπως η Αλβανία, η Τουρκία, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Λιβύη, η Ιταλία. Πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Και αν τα κοιτάσματα αποδειχθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα – θα πάρει κάποιο χρόνο, τρέχουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, υπογράφηκαν υπουργικές αποφάσεις σαν προτιμητέος επενδυτής. Τρέχουμε τώρα να ολοκληρώσουμε τη σύμβαση ούτως ώστε να πάει στο Ελεγκτικό πριν το τέλος του χρόνου για να κυρωθεί στη Βουλή και να ξεκινήσουν οι σεισμικές και γεωφυσικές μετρήσεις έρευνες το 2026. Είναι πολύ σημαντικό ευρύτερα για την περιοχή. Και νομίζω ότι παρά τις αντιδράσεις που υπήρχαν από τη Λιβύη και από τις γειτονικές χώρες, τελικά η εξέλιξη αυτή μας ενίσχυσε πάρα πολύ, ενίσχυσε πάρα πολύ τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».