Δ. Παπαστεργίου στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ν»: Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί απλώς τα γεγονότα, αλλά συμμετέχει ενεργά

Η Ναυτεμπορική είναι από τα μέσα που προσεγγίζουν τα θέματα επικοινωνιών και τεχνολογιών με εξαιρετικό τρόπο, δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, σε χαιρετισμό του στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ν» στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ο κ. Παπαστεργίου μετέφερε «ορισμένα σημεία του μέλλοντος που δεν είναι πλέον τόσο μακριά», κάνοντας λόγο για σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί.

«Η Ελλάδα σήμερα δεν παρακολουθεί απλώς τα γεγονότα, αλλά είναι εκεί και συμμετέχει ενεργά και ισότιμα σε όσα γίνονται στην Ευρώπη» τόνισε.

Σε επίπεδο υποδομών, σημείωσε ότι στο Λαύριο κατασκευάζεται ο εθνικός υπερυπολογιστής. Είναι σημαντικό να δώσουμε δωρεάν υποδομές σε νεοφυείς επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τόνισε.

«Μετράει πού βρίσκονται τα δεδομένα»

Ο υπουργός τόνισε ότι μετράει πού βρίσκονται τα δεδομένα. Ανέφερε ότι η Ελλάδα μπαίνει ενεργά στην κουβέντα για τα κέντρα δεδομένων. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι τα δεδομένα της» επεσήμανε.

Όπως τόνισε, η κουβέντα πλέον μπαίνει πιο επιτακτικά στο να δούμε πού βρίσκονται τα δεδομένα μας και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτή. Σημείωσε εξάλλου ότι για δύο ηπείρους, την Ασία και την Αφρική, η Ελλάδα με την Κύπρο είναι τα πιο κοντινά όρια. Όπως είπε, πολλά καλώδια που μεταφέρουν δεδομένα περνούν από τη χώρα.

Ο κ. Παπαστεργίου στάθηκε στον «Δαίδαλο», τον «Φάρο», την επένδυση της Κοζάνης και τις προτάσεις για τα gigafactories, που αλλάζουν τελείως την εικόνα της Ελλάδας, όπως είπε.

Σημείωσε εξάλλου ότι ο ψηφιακός βοηθός έχει απαντήσει μέσα σε 2 χρόνια 3 εκατ. ερωτήσεις, που αντιστοιχούν όπως είπε σε 3 εκατ. λιγότερα τηλεφωνήματα, mail ή επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες.

Ανέφερε επιπλέον ότι οι γιατροί από χθες το απόγευμα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ψηφιακό βοηθό για να αντλήσουν στοιχεία με την άδεια των ασθενών τους. Αντίστοιχη εφαρμογή έρχεται και στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς, σημείωσε.

«Αυτές είναι απλές εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης» σημείωσε και τόνισε ότι πλέον πρέπει να δούμε πώς η Ελλάδα πλασάρεται σε στεριά, θάλασσα και Διάστημα. Αναφέρθηκε, δε, στο ρεπορτάζ της «Ν» για το Διάστημα. Όπως είπε, η Ελλάδα σε 12 ημέρες από σήμερα αποκτά επιχειρησιακή υποδομή στο Διάστημα.

«Αυτά έρχονται να μας φέρουν δεδομένα ελεύθερα, ανοικτά» τόνισε, επισημαίνοντας πως ήδη δημιουργήθηκε γραμματεία για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα δεδομένα.

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στο Κτηματολόγιο που σε συνάρτηση με δορυφορικές εικόνες είναι ένα παράδειγμα για το ότι μπορούν να δοθούν λύσεις σε προβλήματα που πλήγωσαν την κοινωνία, όπως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι «είμαστε εδώ να δώσουμε πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα με τεχνολογία που δημιουργείται και παράγεται εδώ». «Με συνεργασίες όπως αυτή με τη Ναυτεμπορική είμαι σίγουρος πως τα πράγματα θα πάνε γρήγορα μπροστά, με ασφάλεια», τόνισε.