4ο Οικονομικό Συνέδριο «Ν»: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι προκλήσεις για επιχειρήσεις και ανθρώπινο δυναμικό

Για την ψηφιακή επιτάχυνση και την τεχνολογική κυριαρχία μίλησαν στο τρίτο κατά σειρά πάνελ του 4ου Οικονομικού Συνεδρίου της Ναυτεμπορικής.

Στο πάνελ, το οποίο συντόνισε η δημοσιογράφος της Ναυτεμπορικής Λέττα Καλαμαρά, συμμετείχαν οι ακόλουθοι ομιλητές: Ο Senior Sales Leader, Greece & Cyprus της Amazon Web Services, Αθανάσιος Πατσάκας, η Διευθύνουσα Σύμβουλος Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Γιάννα Ανδρονοπούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, Ιωάννης Μερτζάνης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Digital Realty, Αλέξανδρος Μπεχράκης, ο Chief Technology Officer της Kaizen Gaming, Δημήτρης Θανασόπουλος και ο Chief Operating Officer της TP Greece, Νώντας Πλατής.

Αθ. Πατσάκας: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις για την ψηφιακή μετάβαση

Ο Senior Sales Leader, Greece & Cyprus της Amazon Web Services, Αθανάσιος Πατσάκας, είπε ότι «Σαν Amazon Web Services έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μια μακροχρόνια συνεργασία με οργανισμούς και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Έτσι λοιπόν, έχουμε την ευκαιρία να δούμε στην πράξη τις προκλήσεις, κάποια εμπόδια στην επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων από τον ψηφιακό μετασχηματισμό».

«Κάναμε πρόσφατα και μια έρευνα για την απελευθέρωση του δυναμικού της χώρας στην τεχνητή νοημοσύνη, μας έδειξε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ένα πρώτο που συναντάμε συχνά είναι το κόστος της μετάβασης. Ένα 79% των επιχειρήσεων τους προβληματίζει το κόστος, κυρίως αν προσθέσουμε μέσα και αυτό που λέγεται κανονιστική συμμόρφωση. Εκεί τώρα εμείς σαν Amazon μπορούμε να βοηθήσουμε με διάφορους τρόπους, κυρίως επενδύοντας σε προγράμματα αλλά και με την λογική που έχουν όλοι οι cloud providers, αυτό που λέμε το ”pay as you go”, ξεκινώντας δηλαδή με κάποια μικρά βήματα στην αρχή και ανάλογα και με τις δυνατότητες και τις ανάγκες προχωρώντας σε μεγαλύτερα βήματα στη συνέχεια», σημείωσε ο κ. Πατσάκας.

Ακόμη, ανάφερε ότι «το 76% των επιχειρήσεων βρίσκει ότι υπάρχει ένα κενό δεξιοτήτων. Και, μάλιστα, στην έρευνα αυτό που είδαμε, είναι ότι δεν βρίσκουν εύκολα τους κατάλληλους ανθρώπους για να υλοποιήσουν έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και επίσης ακόμα περισσότερο στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης», ενώ πρόσθεσε ότι «ένα τρίτο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν στη χώρα πάρα πολλές παλαιού τύπου – θα τις έλεγα- παρωχημένες υποδομές ψηφιακές. Είτε αυτό αφορά υποδομές hardware είτε αφορά εφαρμογές, παλαιότερες βάσεις δεδομέννων κ.ο.κ.».

Γ. Ανδρονοπούλου: Να επενδύσουμε σε δυναμικό και υποδομές για χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Γιάννα Ανδρονοπούλου, υπογράμμισε ότι «εκτός από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα» στη χώρα μας σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης, το ζητούμενο είναι «τι λείπει και τι θα πρέπει να κάνουμε για να μην χάσουμε αυτό το momentum. Το ένα έχει να κάνει με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ανάπτυξη του ταλέντου. Και αυτό έχει δύο διαστάσεις. Η μια έχει να κάνει με τα πανεπιστήμια και το να υπάρχουν αρκετές σχολές που βγάζουν ανθρώπους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αλλά και να αναπτύξουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Και αντίστοιχα και στο κομμάτι των εργαζόμενων, στο οποίο θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να επενδύσουν – οι μεγάλες το κάνουν, οι μικρομεσαίες πρέπει να βοηθηθούν και να επενδύσουν σε αυτό το upskilling των εργαζομένων».

Και συμπλήρωσε: «Το άλλο κομμάτι είναι των υποδομών που επενδύουμε σαν χώρα. Είναι σημαντικό να είμαστε στρατηγικοί στο πώς επενδύουμε σε υποδομές. Και υποδομές εννοώ και υποδομές data centers και υποδομές τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, έτσι ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία και να έχουμε και μικρή καθυστέρηση στην επικοινωνία μας με τεχνητή νοημοσύνη».

«Το τρίτο για εμένα που είναι σημαντικό, είναι και το κομμάτι της γλώσσας. Αυτή τη στιγμή η ελληνική γλώσσα δεν αντιπροσωπεύεται επαρκώς στο ίντερνετ που σημαίνει ότι μας λείπουν ανοιχτά datasets τα οποία θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε για να εκπαιδεύσουμε γλωσσικά μοντέλα στην ελληνική γλώσσα», σημειώσε, υπογράμμιζοντας ότι «αυτό είναι κάτι που επηρεάζει και την οικονομία».

Ι. Μερτζάνης: Έχουμε αρχίσει να πλησιάζουμε τους μέσους όρους των ευρωπαϊκών χωρών

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Space Hellas, Ιωάννης Μερτζάνης, τόνισε: «Σαν system degrator έχουμε την ευκαιρία και τη χαρά να βλέπουμε την τεχνολογία να δουλεύει. Και ο όμιλος Space Hellas ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με τον χώρο της τεχνολογίας κι έχουμε δει αυτές τις αλλαγές. Πραγματικά μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Κι έχουμε αρχίσει να πλησιάζουμε τους μέσους όρους των ευρωπαϊκών χωρών, σε μερικούς τομείς τα KPI είναι λίγο καλύτερα».

«Στο κομμάτι του δημοσίου, παραδείγματος χάριν των ψηφιακών εφαρμογών, νομίζω ότι έχουμε πλησιάσει και πολλές φορές έχουμε ξεπεράσει τον αριθμό, δηλαδή πάνω από 60-70% – ίσως και λίγο παραπάνω σε κάποιες ψηφιακές υπηρεσίες», ανάφερει, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «σε αυτό το κομμάτι μας λείπει η διαλειτουργικότητα. Υπάρχουν ακόμα συστήματα τα οποία είναι απομονωμένα. Αλλά όλοι γνωρίζουμε από την καθημερινότητά μας πόσο εύκολα πια κάνουμε τη δουλειά μας με το gov.gr, με κάποιες υπηρεσίες όπως το myhealth, όπου βέβαια πίσω από αυτές υπάρχουν cloud υπηρεσίες, υπάρχουν υποδομές, τηλεπικοινωνίες κλπ».

Μάλιστα, σημείωσε ότι «στο κομμάτι των ψηφιακών δεξιοτήτων θέλουμε δουλειά». «Πρέπει πραγματικά οι νέοι επιστήμονες, οι νέοι εργαζόμενοι να μπορούν να έχουν μια άποψη του τι ακριβώς θα μπορούν να κάνουν όταν αποφοιτήσουν. Και αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει αντιληπτό», είπε.

Αλ. Μπεχράκης: Δεν μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός και να περιμένεις ότι θα τα κάνεις όλα μόνος σου

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Digital Realty, Αλέξανδρος Μπεχράκης, είπε: «Δεν μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός και να περιμένεις ότι θα τα κάνεις όλα μόνος σου. Αναγκαστικά δουλεύουμε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, όπου πρέπει να συνδυάσουμε το καλύτερο που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά, να το συνθέσουμε με το τι μπορούμε να βάλουμε σε προστιθέμενη αξία και να παράγξουμε κάτι το οποίο πάλι θα απευθυνθεί ιδανικά όχι μόνο στην εθνική αλλά στην παγκόσμια αγορά. Αυτό, λοιπόν, δημιουργεί έναν κύκλο αξίας, όπου μπορεί να δώσει μια επιπλέον ώθηση στις ελληνικές επιχειρήσεις, στην ελληνική οικονομία, στην οικονομική και κοινωνική εξέλιξη».

«Ενώ αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συζήτηση για τα sovereign clouds, γιατί; Γιατί η προσπάθεια πολλών κρατών για να περιορίσουν το exposure το γεωπολιτικό το οποίο είναι να έχω τα δεδομένα μου στη χώρα. Το οποίο για κάποιο είδος δεδομένων είναι σωστό, αλλά όλα θέλουν μέτρο. Αν το παρακάνεις, χάνεις τα πλεονεκτήματα της παγκόσμιας αγοράς», συμπλήρωσε ο κ. Μπεχράκης.

«Πρέπει να βρίσκουμε σαν χώρα την ισορροπία στο τι έχει νόημα να κάνουμε εδώ, πού μπορούμε να βάλουμε μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και πού θα συνεργαστούμε με το παγκόσμιο σύστημα προς όφελος όλων», ανάφερε.

Δ. Θανασόπουλος: Χωρίς τεχνολογία δεν γίνεται τίποτα καλά

Ο Chief Technology Officer της Kaizen Gaming, Δημήτρης Θανασόπουλος, υπογράμμισε: «Στον πρώτο κύκλο, ένας από τους ομιλητές είπε ότι ”χωρίς χρήματα δεν γίνεται τίποτα”. Εγώ θα πω ότι χωρίς τεχνολογία δεν γίνεται τίποτα καλά όμως. Και αυτό κάπου το ξεχνάμε».

«Εάν πάμε πίσω τώρα στα δικά μας, τι πρέπει να δούμε; Πρέπει να δούμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τεχνολογικά εργαλεία τα οποία μας επιτρέψουν να αυτοματοποιήσουμε πάρα πολλά μεγάλα κομμάτια της δουλειάς μας. Και αυτά τα μεγάλα εργαλεία δεν είναι τα γλωσσικά μοντέλα που βγήκαν πριν τρία χρόνια, μιλάμε για εργαλεία που ήταν διαθέσιμα εδώ και 10-15 χρόνια. Και τους οργανισμούς να δυσκολεύονται να βρουν έναν κοινό βηματισμό και με το κράτος και με τα πανεπιστήμια, ως προς την εκπαίδευση, για να δημιουργήσουν αυτόν τον ενάρετο κύκλο. Αλλά επειδή δεν πρέπει να μας φταίνε πρώτα οι άλλοι, πρέπει να κοιτάμε τι κάνουμε εμείς στραβά σαν επιχειρήσεις, πρέπει να δούμε εμείς εσωτερικά όταν πάμε να κάνουμε έναν μετασχηματισμό πραγματικά πάμε σε βάθος ή πάμε και βλέπουμε οριακές μεταβολές, αυτοματοποιώντας διαδικασίες που μπορεί να ήταν εκεί για τον οποιοδήποτε λόγο», επισήμανε ο κ. Αθανασόπουλος.

«Μπορούμε να δουλέψουμε μεταξύ τμημάτων ειδικά σε μεγάλες εταιρίες και να δώσουμε λύσεις σε πραγματικά προβλήματα είτε σε προβλήματα πελατών είτε σε προβλήματα της επιχείρησης και αυτό το πράγμα να έχει ένα θετικό όφελος το οποίο θα είναι αρκετά μεγάλο για την επιχείρηση και όχι απλά μια σημειακή ωφέλεια σε σχέση με το τι είχα πριν; Αυτό χρειάζεται για να μπορέσεις να κάνεις το άλμα», πρόσθεσε.

Ν. Πλατής: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ως οριζόντια ευκαιρία

Ο Chief Operating Officer της TP Greece, Νώντας Πλατής, επισήμανε ότι «ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια οριζόντια πρόκληση αλλά κυρίως για εμάς είναι μια οριζόντια ευκαιρία. Δεν βλέπουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως μια διαδικασία εκσυγχρονισμού αλλά είναι επί της ουσίας ο πυρήνας του επιχειρησιακού μας μοντέλου».

«Δεν αλλάζουμε μόνο εμείς εσωτερικά, θα πρέπει να βοηθήσουμε και τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας, τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν, τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν τις λύσεις τους ώστε να έχουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση», πρόσθεσε.

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να σχεδιάσουν λύσεις που βασίζονται σε πραγματικά insights έτσι ώστε να πάρουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις και να αυξήσουν την απόδοσή τους», ανάφερε, ενώ συμπλήρωσε πως «η μεγάλη διαφορά για εμάς είναι ότι ο μετασχηματισμός είναι ανθρωποκεντρικός, δεν είναι δηλαδή υποκατάστατο της ανθρώπινης παρουσίας. Είναι στην ουσία μια δύναμη που απελευθερώνει χρόνο από μηχανικές εργασίες και μας δίνει έτσι τον χώρο να σκεφτούμε στρατηγικά και να επενδύσουμε στο μέλλον».

