4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ν»: Τα επόμενα βήματα στους υδρογονάνθρακες και η αναγέννηση των ελληνικών ναυπηγείων

Η ενεργειακή ασφάλεια, η πράσινη μετάβαση, η βιομηχανική ανασυγκρότηση, τα ναυπηγεία και η αμυντική τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο του 2ου Πάνελ του 4ου Οικονομικού Συνεδρίου της Ναυτεμπορικής.

Στο πάνελ, το οποίο συντόνισε η Νατάσα Στασινού, διευθύντρια σύνταξης του naftemporiki.gr, συμμετείχαν οι:

Αθανάσιος Βλαχόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Head of Large Corporate and Wholesale Products, Τράπεζα Πειραιώς

Πάνος Ξενοκώστας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος ONEX Shipyards & Technologies S.A.

Βασίλης Τσάιτας, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών, HELLENiQ ENERGY

Β. Τσάιτας: Σημαντικό ορόσημο η έλευση της CHEVRON

Ερωτηθείς από τη Νατάσα Στασινού για τις έρευνες σε θαλάσσια οικόπεδα από τις CHEVRON και HELLENiQ ENERGY και τις γεωπολιτικές προκλήσεις ο Βασίλης Τσάιτας, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών, HELLENiQ ENERGY, είπε ότι η είσοδος της CHEVRON στην ελληνική αγορά αποτελεί σημαντικό ορόσημο. Όπως τόνισε, η Ελλάδα επί του παρόντος θεωρείται γενικότερα περιοχή όχι υψηλού ενδιαφέροντος για τον διεθνή κλάδο. Σημείωσε ότι πολλές περιοχές δεν είχαν εξερευνηθεί κατά το παρελθόν, στις δεκαετίες του 1980 και 1990. Ανέφερε επίσης ότι για να ενδιαφερθούν ξένοι κολοσσοί πρέπει να βλέπουν κάποιες προοπτικές.

Είπε επιπλέον ότι η έλευση της CHEVRON είναι αποτέλεσμα εντατικής προσπάθειας, ενώ τόνισε πως η επιτυχία δεν είναι καθόλου δεδομένη. «Εμείς θέλουμε συνεργάτες που έχουν τεχνογνωσία και κεφαλαιακή επάρκεια» τόνισε. Χαρακτήρισε σημαντική για τη HELLENiQ ENERGY την προσέλκυση επενδυτών όπως η CHEVRON, τονίζοντας πως επιμερίζεται το ρίσκο και οι κεφαλαιακές ανάγκες. Ενδεικτικά, ανέφερε πως μια ανεξάρτητη γεώτρηση σε τέτοια βάθη είναι της τάξης των 80 εκατ.

«Αυτό που ζητάμε είναι γρήγορες ταχύτητες στην εξερεύνηση» σημείωσε, ενώ ερωτηθείς πόσα χρόνια θα χρειαστούν από τις σεισμικές έρευνες μέχρι το επόμενο βήμα, τόνισε πως η πρώτη φάση των δισδιάστατων σεισμικών ερευνών είναι 2 χρόνια, η δεύτερη φάση των τρισδιάστατων ερευνών άλλα 2 χρόνια και εν συνεχεία η διαδικασία της ερευνητικής γεώτρησης διαρκεί 2-3 χρόνια. «Το καλύτερο δυνατό σενάριο είναι 5-6 χρόνια κατ’ ελάχιστο» σημείωσε.

Ερωτηθείς για την ισορροπία ανάμεσα στο ρίσκο που απαιτείται και τη βιωσιμότητα και την ανάγκη για κερδοφορία, επεσήμανε ότι «εμείς το 2021 ξεκινήσαμε μια ριζική αλλαγή στη στρατηγική μας. Καταλύτες ήταν τότε το εξωτερικό περιβάλλον καθώς και ότι η Ελλάδα έμπαινε σε μια δεκαετία διαφορετική από την προηγούμενη, με καλύτερες προοπτικές».

Ως προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό είπε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει πολύ τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε». Ανέφερε επίσης ότι το ενεργειακό μίγμα θα αλλάξει, αλλά τα ορυκτά καύσιμα θα είναι μέρος του ενεργειακού μίγματος για τις επόμενες δεκαετίες.

Π. Ξενοκώστας: Έχουμε πετύχει ουσιαστικά το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας

Από την πλευρά του, ο Πάνος Ξενοκώστας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος ONEX Shipyards & Technologies S.A., ανέφερε ότι η σημασία του κλάδου της ναυπηγικής βιομηχανίας καταδεικνύεται από το γεγονός πως πλέον υπάρχει ειδικό γραφείο στον Λευκό Οίκο. Όπως είπε, η ΟΝΕΧ παρέλαβε το 2018 στη Σύρο ναυπηγεία που ήταν για 20 χρόνια ανενεργά και είχαν χάσει κάθε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ το ίδιο συνέβη και στην Ελευσίνα το 2022.

«Φτάσαμε σήμερα να λέμε πως μετά από 7 χρόνια έχουμε έναν κλάδο που έχει αναγεννηθεί. Έχουμε ολοκληρώσει περίπου 800 πλοία, φτάνουμε σε νούμερα ρεκόρ. Εργάζονται στα ναυπηγεία μας άμεσα ή έμμεσα πάνω από 2.000 άτομα. Έχουμε πετύχει ουσιαστικά το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας» ανέφερε. Στόχος, πλέον, όπως τόνισε είναι η μετατροπή των ναυπηγείων σε μια σύγχρονη υποδομή υποστήριξης της ενεργειακής ασφάλειας, των logistics και της άμυνας. Χαιρέτισε επίσης τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια από το βήμα του 4ου Οικονομικού Συνεδρίου της Ναυτεμπορικής για τη ναυπήγηση πλοίων στα ελληνικά ναυπηγεία.

Ερωτηθείς για τις προϋποθέσεις που μπορούν να καταστήσουν τα ελληνικά ναυπηγεία στρατηγικό εταίρο της χώρας στην άμυνα, επεσήμανε ότι «από τη στιγμή που έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να αντεπεξέλθουμε, εμείς το δικό μας μονοπάτι το έχουμε διαβεί. Αυτό που ζητάμε στην παρούσα φάση είναι να επιστευθεί το Ελληνικό Ναυτικό τα ναυπηγεία του και να είναι αυστηρό. Δεν ζητάμε να μας χαριστεί τίποτα». «Έχουμε πελάτες, είμαστε βιώσιμοι, για εμάς το αμυντικό είναι ένας κλάδος, δεν είναι θέμα βιωσιμότητας» τόνισε.

Σε ερώτηση για τον ρόλο των ναυπηγείων στην ενεργειακή μετάβαση, είπε ότι η υποδομή που αναπτύσσεται θα μπορεί να υποστηρίζει LNG και LNG Carriers, ενώ στάθηκε στην εκμετάλλευση του ανέμου και οποιασδήποτε τεχνολογίας θα μπορούσε να συνδράμει σε καθαρή παραγωγή ενέργειας.

Αθ. Βλαχόπουλος: Οι τράπεζες έχουν ρευστότητα, κεφαλαιακή επάρκεια, τεχνογνωσία

Οι τράπεζες έχουν μεγάλη ρευστότητα και μεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια, έχοντας αποκτήσει τεχνογνωσία, ανέφερε από την πλευρά του ο Αθανάσιος Βλαχόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Head of Large Corporate and Wholesale Products, Τράπεζα Πειραιώς. Αναφερόμενος στην Τράπεζα Πειραιώς, είπε πως τα 4 χρόνια έχει διοχετεύσει 28 δισ. στην ελληνική αγορά σε επιχειρηματικά δάνεια. Σημείωσε επιπλέον ότι η καθαρή πιστωτική επέκταση ανέρχεται σε 9 δισ. «Σημαίνει ότι πάνω από 2,2 δισ. τον χρόνο πηγαίνουν στην επιχειρηματικότητα» τόνισε.

Όπως τόνισε, ο ρόλος των τραπεζών πλέον είναι πιο σύνθετος, έχοντας την ευθύνη να εκπαιδεύσουν τους πελάτες τους. Όπως είπε, οι επιχειρήσεις στην πλειονότητά τους είναι μικρομεσαίες και δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα ή ωριμότητα να επεξεργαστούν ένα επιχειρηματικό πλάνο. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει χρηματοδοτήσει επενδύσεις ύψους 6,5 δισ. μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, επεσήμανε επιπλέον.

Είπε επίσης ότι η καρδιά της τράπεζας είναι η διαχείριση των κινδύνων. Ανέφερε επιπλέον ότι πλέον το πρώτιστο είναι οι επενδύσεις να έχουν ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και στο περιβάλλον.