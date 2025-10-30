Σπ. Θεοδωρόπουλος στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ν»: Κλειδί η ενίσχυση της παραγωγικότητας – Το μόνο που με φοβίζει είναι ο λαϊκισμός

«Ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί το εισόδημα, είναι η παραγωγικότητα. Για να αυξηθεί, κύριοι υπεύθυνοι είμαστε η πολιτεία και οι επιχειρήσεις» υπογράμμισε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχάνων (ΣΕΒ), σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο της «Ν» Λέττα Καλαμαρά, στο πλαίσιο του 4ου Οικονομικού Συνεδρίου της Ναυτεμπορικής στο Ζάππειο.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος ανέφερε ότι τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν τελειώνουν το 2026. Διευκρίνισε ότι το 2026 τελειώνει η συμβασιοποίηση των επενδύσεων. Όπως τόνισε, η Ευρώπη πρέπει να μεταφέρει πόρους από την κοινωνική συνοχή στην άμυνα.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της παραγωγικότητας, τόνισε πως από το 2019 έχει γίνει πρόοδος στην οικονομία, ωστόσο παραμένει το ζήτημα του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. «Αν δεν παράξουμε περισσότερο, δεν πρόκειται να το λύσουμε» σημείωσε.

«Το δεύτερο πρόβλημα είναι πως σε αυτήν την πρόοδο δεν έχει συμμετάσχει όλος ο λαός» τόνισε και σε αυτό το σημείο υπογράμμισε: «Ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί το εισόδημα, είναι η παραγωγικότητα. Για να αυξηθεί, κύριοι υπεύθυνοι είμαστε η πολιτεία και οι επιχειρήσεις».

Μεταρρυθμιστική διάθεση, περισσότερες επενδύσεις

Ο κ. Θεοδωρόπουλος τόνισε ότι «χρειαζόμαστε μεταρρυθμιστική διάθεση και από την πλευρά των επιχειρήσεων περισσότερες επενδύσεις και μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις. Πρέπει οι επιχειρήσεις να μεγαλώσουμε, να συγχωνευθούμε, να δεχθούμε να συνεταιριστούμε». Όπως διευκρίνισε, ο ανταγωνισμός που έρχεται δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί από τις ΜμΕ.

Σημείωσε εξάλλου ότι «η Ευρώπη μπορεί να έχει πρόβλημα παραγωγικότητας απέναντι στην Κίνα ή στην Αμερική, αλλά η Ελλάδα έχει και πρόβλημα παραγωγικότητας απέναντι στην Ευρώπη. Ας πιάσουμε τον μέσο όρο της Ευρώπης. Άλλα τα προβλήματα της Ευρώπης και άλλα τα δικά μας» είπε.

Σε ερώτημα για το επενδυτικό κενό, τόνισε πως «οι ξένοι έχουν επενδύσει μεγάλα κονδύλια στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουν επενδύσει στην παραγωγή». «Ας μην γελιόμαστε, στην Ελλάδα θα επενδύσουν οι Έλληνες επιχειρηματίες κατ’ αρχήν» σημείωσε. Στάθηκε δε στην ανάγκη να δοθούν στις υπάρχουσες επιχειρήσεις κίνητρα που να έχουν γρήγορη αποτελεσματικότητα.

«Πρέπει να κινηθούμε με διαφορετικούς ρυθμούς, να διευκολύνουμε τις επενδύσεις και το κράτος μας να κάνει τις μεταρρυθμίσεις που δεν τολμά να κάνει τα τελευταία χρόνια, αν θέλουμε να μιλήσουμε για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου» τόνισε.

Ανέφερε επιπλέον ότι «υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, οι αναπτυξιακοί νόμοι όμως περιορίζουν το ύψος των επενδύσεων. Το κράτος πρέπει να δώσει φορολογικά κίνητρα ώστε οι επιχειρήσεις να βάλουν τα λεφτά τους και να κάνουν την επένδυση».

Ο κ. Θεοδωρόπουλος υπογράμμισε ότι «είναι αυτονόητος ο βαθμός του προβλήματος που δημιουργεί το κόστος ενέργειας στην ελληνική βιομηχανία».

Είπε επιπλέον ότι οι προτάσεις του ΣΕΒ έχουν στηριχθεί κυρίως στο ιταλικό μοντέλο, που έχει ήδη εγκριθεί.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το δημογραφικό»

Ο κ. Θεοδωρόπουλος στάθηκε και στο δημογραφικό ζήτημα. «Σαν έθνος συρρικνωνόμαστε» σημείωσε. Στο θέμα της εκπαίδευσης, τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στην τεχνική εκπαίδευση, όπως είπε και αναφέρθηκε στον τομέα της πληροφορικής, όπου πολλοί εργαζόμενοι φεύγουν από την Ελλάδα ή δουλεύουν για επιχειρήσεις στο εξωτερικό. «Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το δημογραφικό» τόνισε.

Σε ερώτηση για τους κινδύνους για την ελληνική οικονομία, σημείωσε ότι «ένα πράγμα με φοβίζει. Ο λαϊκισμός».