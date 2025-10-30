Ευ. Μυτιληναίος στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ν»: Η Ελλάδα να στηριχθεί στις δυνάμεις της – Αυτή τη στιγμή μιλούν τα όπλα, όχι ο Μπετόβεν και ο Μπαχ

Σαν χώρα πρέπει να βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, δήλωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN ENERGY & METALS, στο πλαίσιο συζήτησης επί σκηνής με τον διευθυντή του naftemporiki.gr Μιχάλη Ψύλο, κατά τη διάρκεια του 4ου Οικονομικού Συνεδρίου της «Ν».

Ο κ. Μυτιληναίος τόνισε πως «χαίρομαι που η Ναυτεμπορική επανακτά την παλιά της αίγλη». Όπως τόνισε, «σαν εφημεριδάς πραγματικός προτιμώ το χαρτί», ενώ έδωσε συγχαρητήρια στη Ναυτεμπορική.

Μετά το σχόλιο του Μιχάλη Ψύλου, ο οποίος απέδωσε τα εύσημα στον κ. Μυτιληναίο για την πρωτοβουλία να «ντυθεί» βιοκλιματικά το ελληνικό Πεντάγωνο, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN επεσήμανε ότι το Πεντάγωνο αυτή τη στιγμή «είναι το καλύτερο Πεντάγωνο της Ε.Ε.». «Είναι ένα κόσμημα για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την πρωτεύουσα και είμαι χαρούμενος που η ηγεσία του Πενταγώνου μας έκανε την τιμή να κάνουμε αυτή τη δωρεά. Η πιο σωστή λέξη είναι οφειλή στον τόπο που μας έδωσε τη δυνατότητα να γίνουμε άνθρωποι. Το έκανα με μεγάλη χαρά».

«Ο κ. Τραμπ κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα του κόσμου μέσα σε λίγους μήνες»

Ερωτηθείς από τον Μιχάλη Ψύλο για τη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα και για το μέλλον του παγκόσμιου εμπορίου, ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε ότι δεν έχει ξαναδεί τόσο μεγάλη επιρροή σε τόσο σύντομο διάστημα από έναν πρόεδρο. Όπως τόνισε, ο κ. Τραμπ κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα του κόσμου μέσα σε λίγους μήνες. Σημείωσε ότι οι Κινέζοι ασκούν τελείως διαφορετική πολιτική, με ορίζοντα 20ετίας ή 50ετίας. Μέχρι τώρα, η σχέση ΗΠΑ – Κίνας είναι δύσκολη, τόνισε ο κ. Μυτιληναίος και εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι Κινέζοι έχουν τον τρόπο να αμυνθούν στις εμπορικές πολιτικές.

«Η Ευρώπη έχει μείνει εκτός γεωπολιτικού παιχνιδιού»

Στο ερώτημα του Μιχάλη Ψύλου τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να αντιδράσει, ο κ. Μυτιληναίος τόνισε πως το συναίσθημα που τον διακατέχει μετά τις επισκέψεις του στις Βρυξέλλες, είναι αυτό της θλίψης. «Δυστυχώς η Ευρώπη έχει μείνει τελείως έξω από το γεωπολιτικό παιχνίδι, έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος από την ανταγωνιστικότητα που είχε» τόνισε.

Όπως τόνισε, «έχοντας χάσει το πλεονέκτημα της ανταγωνιστικότητας, έχοντας χάσει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί μεγάλες εξαγωγές σε όλον τον πλανήτη και έχοντας να αντιμετωπίσει τον τυφώνα Τρμαπ, η Ευρώπη έχει χάσει στο τραπέζι των μεγάλων δυνάμεων όπου αποφασίζονται οι τύχες του πλανήτη. Συνηθίζω να λέω ότι η Ευρώπη πέρασε τα καλύτερα 80 χρόνια της μετά τον πόλεμο. Μία Ευρώπη με ειρήνη, μια Ευρώπη όπου η κάθε χρονιά ήτανε καλύτερη από την προηγούμενη, μια Ευρώπη της οποίας η οικονομία ανθούσε, οι τέχνες ανθούσαν, ο τουρισμός και η μετακίνηση των ανθρώπων για εργασία ή για αναψυχή ήτανε ένα μέρος της οικονομικής δραστηριότητας και τα λοιπά».

«Τώρα αυτό το soft power που εξήγαγε σε όλο τον κόσμο η Ευρώπη, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αντικαταστάθηκε απ΄οτο hard power. Αυτή τη στιγμή μιλάνε τα όπλα, δεν μιλάει ούτε ο Μπετόβεν, ούτε ο Μπαχ. Εκεί συγκεντρώνεται η ισχύς και η Ευρώπη ακολουθεί. Αυτό έχει και οικονομικό αντίκτυπο. Έρχεται ο Τραμπ και λέει θα βάλω δασμούς 30% στην Ευρώπη. Στο τέλος συναντιέται με την κ. Φον ντερ Λάιεν, συμφωνεί στο 15% και φεύγει».

Ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι «δεν ξέρω πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποχρεώσει την κάθε εταιρεία να αγοράζει το πετρέλαιο της Αμερικής. Δώσαμε στον Τραμπ αυτά που ήθελε, τα πήρε, έφυγε».

«Στο Ουκρανικό που είναι ένα πρόβλημα που καίει περισσότερο την Ευρώπη παρά την Ελλάδα, ο Τραμπ είπε πως θα το αναλάβει το ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ και εγώ προθυμοποιούμαο να πουλάω όπλα στο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» τόνισε.

«Η κατάπτωση της Ευρώπης αγγίζει και τους θεσμούς»

Ο κ. Μυτιληναίος επεσήμανε ότι «η κατάπτωση της Ευρώπης αγγίζει και τους θεσμούς». Όπως τόνισε, με νομικά εφευρήματα επιχειρούν «να κλέψουν τα 140 δισ. που έχει η Ρωσία κατατεθειμένα στο Euroclear System στις Βρυξέλλες». Συμπλήρωσε ότι οι Βρυξέλλες ζητούν να αποδεχθούν όλοι μαζί την ευθύνη και φυσικά δεν συμφωνεί κανείς.

«Ο NordStream και η απουσία του είναι ο βασικότερος λόγος που έχει υποχωρήσει τόσο πολύ την ανταγωνστικότητα της γερμανικής οικονομίας» τόνισε, ενώ επεσήμανε πως ο Πολωνός δικαστής που εκδίκασε την υπόθεση Ουκρανού που συνελήφθη για δολιοφθορά στον αγωγό «αρνήθηκε να μπει στην καρδιά της υπόθεσης, αθώος ο κατηγορούμενος, η χώρα του είναι σε πόλεμος, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε όποιο μέρος της γης θέλει».

Σε σχόλιο του Μιχάλη Ψύλου ότι η Ευρώπη πυροβολεί τα πόδια της και ερωτηθείς για το ζήτημα της ενέργειας, ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι οι αγορές ενέργειας σταδιακά σε παγκόσμια βάση ενώνονται. Όπως τόνισε, το φυσικό αέριο γίνεται ένα commodity σαν το πετρέλαιο και θα παίζει στρατηγικό ρόλο και τις επόμενες δεκαετίες.

Ο κ. Μυτιληναίος τόνισε πως η Ευρώπη στηρίχθηκε πολύ στο ρωσικό αέριο και στο ρωσικό πετρέλαιο για να πραγματοποιήσει το οικονομικό θαύμα του μεταπολέμου μέχρι πριν 5 χρόνια. Επεσήμανε πως δεν υπάρχει Έλληνας που να μην καταδικάζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. «Εμείς οι Έλληνες έχοντας υποφέρει από εισβολή στην Κύπρο, έχουμε στο πετσί μας τι σημαίνει» σημείωσε.

«Από εκεί και πέρα, αν νομίζεις πως θα σταματήσεις τον πόλεμο με κυρώσεις που τελικώς καταλήγουν εις βάρος σου, κάνεις μεγάλο λάθος και σημαίνει ότι δεν ξέρεις ιστορία. Πρέπει να κοιτάξεις πίσω, να δεις το μέγεθος της Ρωσίας, πώς ζουν οι άνθρωποι στη Ρωσία. Δεν τους ανησυχεί η φτώχεια. Θα ήταν 1.000 φορές καλύτερα να είχε βρεθεί έγκαιρα μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας που θα συμπεριλάμβανε τη Ρωσία. Έτσι θα είχαμε έναν συνδυασμό φθηνών πηγών πρώτων υλών και μεγάλης βιομηχανικής βάσης που έχει η Ευρώπη. Αυτός ο συνδυασμός θα έδινε μια υπερδύναμη που θα καθόταν πρώτο τραπέζι πίστα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα, να έχουμε χωρισμένες τις πρώτες ύλες από τη βιομηχανική δραστηριότητα, μας κάνει όμηρους του LNG και των αγορών που έχουν μεγάλη μεταβλητότητα και πολύ πιο ακριβές τιμές. Εμείς είμαστε οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς αμερικανικού αερίου».

«Δεν είμαι αισιόδοξος για το κόστος ενέργειας»

Ερωτηθείς από τον Μιχάλη Ψύλο πού πάει η ενεργειακή κατάσταση στην Ελλάδα, ανέφερε ότι «δεν είμαι αισιόδοξος για το κόστος ενέργειας, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη».

Σημείωσε ότι παρά το μεγάλο κόστος, το ρεύμα στην Ελλάδα είναι από τα 2-3 φθηνότερα στην Ευρώπη, αν και πρέπει να ληφθεί υπόψη η διαφορά στους μισθούς. «Σε απόλυτες τιμές, έχουμε στην Ελλάδα φθηνό ρεύμα στα νοικοκυριά και πανάκριβο ρεύμα στη βιομηχανία. Είναι πολιτικό το θέμα» τόνισε.

Σε ερώτηση για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ανέφερε ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα χτίστηκε με βάση κάποια δεδομένα. Όπως τόνισε, αυτό το οικοδόμημα είναι πλέον εκτός εποχής. «Οι Αμερικάνοι δεν γνωρίζουν με ποιον πρέπει να μιλήσουν στην Ευρώπη» σημείωσε.

Ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι μη διακυβερνήσιμη η χώρα -σχόλιο που είχε κάνει ο Ευ. Βενιζέλος- σημαίνει πως με βάση τους τωρινούς συσχετισμούς, δεν μπορεί να βγει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. «Να είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι η Ελλάδα είναι καλύτερα από πολλές χώρες στην Ευρώπη» σημείωσε πάντως.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η Ελλάδα ναι μεν είναι μέλος της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, όμως στο τέλος της ημέρας πρέπει να είναι έτοιμη να βασιστεί στις δικές της δυνάμεις. «Σαν χώρα πρέπει να βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις» υπογράμμισε.