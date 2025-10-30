Τ. Θεοδωρικάκος στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ν»: Ασφαλής Ελλάδα είναι μόνο η πιο παραγωγική και ανταγωνιστική Ελλάδα

«Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ραγδαίο ρυθμό εν μέσω πολέμων, εμπορικού προστατευτισμού και με το στρατηγικό αποτύπωμα της Ευρώπης να μειώνεται στην παγκόσμια σκακιέρα, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις αλλά και κινδύνους», σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, από το βήμα του 4ου Οικονομικού Συνεδρίου της Ναυτεμπορικής.

«Διατηρώντας τη συνθήκη δημοσιονομικής αξιοπιστίας, υπευθυνότητας και επιτυχιών των τελευταίων ετών, οφείλουμε να επιταχύνουμε τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα και τις μεγάλες ανισότητες στην κοινωνία και στις περιφέρειες. Και αυτό αξίζει να είναι το νέο εθνικό συλλογικό μας όραμα και το σχέδιό μας. Και αν δεν το υλοποιήσουμε, δεν θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις υψηλές στρατιωτικές δαπάνες που έχουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της πατρίδας», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Μια οικονομία που παράγει, εξάγει, δημιουργεί πλούτο»

Στη συνέχεια, ο Υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι «η οικονομία μας αναπτύσσεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της ευρωζώνης αλλά είναι κρίσιμο το στοίχημα της παραγωγικότητας. Ασφαλής Ελλάδα είναι μόνο η πιο παραγωγική και ανταγωνιστική Ελλάδα. Γι’αυτό χρειαζόμαστε πιο ισχυρή βιομηχανία, ανταγωνιστική μεταποίηση, ενίσχυση ενός εκσυγχρονισμένου πρωτογενούς τομέα, εξωστρέφεια και καινοτομία. Μια οικονομία που παράγει, εξάγει και δημιουργεί πλούτο για όλους, με νέες θέσεις εργασίας και ιδιαίτερα στην περιφέρεια».

Αναφερόμενος στο επιφορτισμένο έργο του υπουργείο Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε: «Αλλάξαμε τη φιλοσοφία και την πρακτική του αναπτυξιακού νόμου, δίνοντας ουσιαστικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία».

«Υλοποιούμε και επιταχύνουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για να κάνουμε πιο εύκολη την επιχειρηματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα τη βιομηχανία μας, με νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται το Νοέμβριο. Απλοποιούμε τη διαδικασία εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών εγκαταστάσεων, κάνουμε πιο ευέλικτο το πλαίσιο λειτουργίας των βιομηχανικών και επιχειρηματικών πάρκων. Ψηφιοποιούμε περαιτέρω τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων με πλήρη αναβάθμιση της πλατφόρμας openbusiness. Και εισάγουμε το ψηφιακό δελτίο επιχειρηματικής δραστηριότητας», είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης.