Ν. Χαρδαλιάς στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ν»: Η Ελλάδα του 2025 δεν θυμίζει σε τίποτα τη χώρα της κρίσης- Μέχρι το τέλος του 2028 παραδίδεται το Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ»

«Πραγματικά εμβληματικό μέσο» χαρακτήρισε τη Ναυτεμπορική ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατά την ομιλία του στην έναρξη του 4ου Οικονομικού Συνεδρίου της «Ν».

Πρόκειται, όπως είπε, για ένα μέσο που επί ένα αιώνα υπηρετεί με ήθος, αξιοπιστία και κυρίως με συνέπεια τη δημόσια ενημέρωση και τον οικονομικό διάλογο.

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι είναι πλέον αυταπόδεικτο και αναγνωρίζεται διεθνώς ότι η Ελλάδα αλλάζει, προοδεύει.

Παράδειγμα ανθεκτικότητας η Ελλάδα

«Μετά από μια δεκαετία κρίσεων και δοκιμασιών, σήμερα στέκεται ξανά δυνατή, με αυτοπεποίθηση, με ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου αλλά και με μια οικονομία που έχει ανακτήσει την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των εταίρων και των αγορών.

Η Ελλάδα του 2025 δεν θυμίζει σε τίποτα τη χώρα της αβεβαιότητας, της κρίσης, του διχασμού και της οπισθοδρόμησης. Δεν ακολουθεί πλέον τις εξελίξεις αλλά διαμορφώνει η ίδια τις προοπτικές της. Είναι μια χώρα που λειτουργεί ως παράδειγμα ανθεκτικότητας, συνέπειας και εν μέρει μεταρρυθμιστικής τόλμης σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής, εθνικής προσπάθειας που με συνέπεια και σχέδιο οδήγησε τη χώρα στην επαναφορά της αξιοπιστίας, στη μείωση της ανεργία, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στη διαμόρφωση ενός πιο ανταγωνιστικού, πιο βιώσιμου οικονομικού μοντέλου», ανέφερε.

Αυτή την προσπάθεια, όπως είπε, συνεχίζει το οικονομικό επιτελείο που δίνει το στίγμα μιας νέας εποχής ευθύνης, σταθερότητας και σύγχρονου οικονομικού σχεδιασμού. Αυτή η προσπάθεια όμως, τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, πρέπει να συνεχιστεί με το βλέμμα πλέον στην ίδια την κοινωνία, στην καθημερινότητα των πολιτών.

Στην πρώτη γραμμή η μητροπολιτική Αττική

«Σε αυτό το νέο περιβάλλον η μητροπολιτική Αττική βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Με έργα, υποδομές και στρατηγική εξωστρέφειας συμβάλλει καθοριστικά σε μια εθνική πορεία που δεν βασίζεται πια στην ανάκαμψη αλλά στη μόνιμη, βιώσιμη βάση ενός συνεκτικού σχεδίου που βασίζεται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειάς μας. Γιατί η Περιφέρειά μας δεν είναι απλώς η μεγαλύτερη της χώρας, είναι το μητροπολιτικό της κέντρο, με χαρακτηριστικά που δεν συναντώνται αλλού παγκόσμια. Στην Αττική παράγεται το 48% του ΑΕΠ της χώρας. Δημιουργείται το 43% των θέσεων εργασίας. Και συγκεντρώνεται πάνω από το 50% της επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας.

Μάλιστα χαρακτήρισε «εθνικό στοίχημα» την ανάπτυξη της Αττικής, προσθέτοντας ότι με συνέπεια και ρεαλισμό γίνεται προσπάθεια να αλλάξει σταδιακά έως το 2028 η εικόνα του τόπου. Όλες οι παρεμβάσεις, όπως τόνισε, υπηρετούν ένα κοινό στόχο: να αναβαθμιστούν οι υποδομές, να βελτιωθεί η καθημερινότητα, να έχουν οι πολίτες μια Αττική πιο ασφαλή, πιο λειτουργική, πιο ανθρώπινη, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Σε αυτό το σημείο ο κ. Χαρδαλιάς έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» που θα δημιουργηθεί στον Φαληρικό Όρμο, χαρακτηρίζοντάς το «έργο-ορόσημο» για το οποίο εξασφαλίστηκε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 370 εκατ. ευρώ. Το έργο, που επανασυνδέει την πόλη με το παράκτιο μέτωπο μετά από 60 χρόνια, πρόκειται να παραδοθεί μέχρι το τέλος του 2028, όπως είπε.