Ανάβει ο «Φάρος» της AI

Η ίδρυση του πρώτου Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης, με την ονομασία «Φάρος AI Factory», προχωρά με νομοσχέδιο που παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο χθες ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η νέα ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία «Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης Α.Ε.», θα αποτελέσει τον εθνικό κόμβο για την ανάπτυξη και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη δημιουργία δικτύου AI Factories.

Στη μετοχική σύνθεση της εν λόγω εταιρείας θα συμμετέχουν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με ποσοστό 30% και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) με 70%. Στόχος είναι η ενίσχυση της εθνικής ικανότητας καινοτομίας μέσω ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος ΤΝ, που θα συνδέει την επιστήμη, την επιχειρηματικότητα και τη δημόσια πολιτική. Παράλληλα, ο νέος φορέας φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής καινοτομίας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη αξιόπιστων εφαρμογών που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Η δραστηριότητα του «Φάρος AI Factory» θα επικεντρωθεί στους παρακάτω βασικούς τομείς: την Υγεία, την Ελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό, καθώς και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι τομείς αυτοί θεωρούνται στρατηγικοί για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και την τεχνολογική ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας.

Το Ελληνικό Εργοστάσιο ΤΝ θα προσφέρει πρόσβαση σε υπερυπολογιστικούς πόρους, όπως ο «Δαίδαλος», καθώς και σε μεγάλα δεδομένα και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Θα υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις μέσα από προγράμματα επιτάχυνσης και πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια, ενώ θα αναπτύσσει προϊόντα ΤΝ συμβατά με τον ευρωπαϊκό κανονισμό AI Act. Παράλληλα, θα επενδύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, με δράσεις αναβάθμισης δεξιοτήτων και προσέλκυσης ταλέντων.

Ο νέος φορέας θα συνδεθεί ενεργά με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως τα European Digital Innovation Hubs (EDIHs), τα Data Spaces και έργα όπως τα DeployAI, ALT-EDIC4EU και LLMs4EU. Η συμμετοχή αυτή αναμένεται να ενισχύσει τη συνεργασία με το ευρωπαϊκό τεχνολογικό οικοσύστημα και να επιταχύνει τη μεταφορά καινοτομίας στην ελληνική αγορά.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το «Φάρος AI Factory» θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και τεχνολογικής προόδου, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες σε τομείς όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά οφέλη. Τελικός στόχος είναι η πλήρης ένταξη της Ελλάδας στο δίκτυο των ευρωπαϊκών AI Factories και η ενεργός συμμετοχή της στη διαμόρφωση ενός ενιαίου οικοσυστήματος καινοτομίας και τεχνολογικής αυτονομίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση.