4ο Οικονομικό Συνέδριο «Ν»: Η Ελλάδα χαράσσει το νέο της όραμα στο Ζάππειο

Η καρδιά της ελληνικής οικονομίας χτυπά σήμερα στο Ζάππειο Μέγαρο, όπου η «Ναυτεμπορική» διοργανώνει το 4ο Οικονομικό Συνέδριο, με θέμα «Το Όραμα: Αυτάρκης & Ανταγωνιστική Ελληνική Οικονομία».

Σε μια περίοδο διαδοχικών διεθνών κρίσεων, γεωπολιτικών εντάσεων και μεταβαλλόμενων οικονομικών ισορροπιών, η Ελλάδα καλείται να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στον χάρτη, όχι ως ευάλωτη οικονομία, αλλά ως δύναμη σταθερότητας, καινοτομίας και στρατηγικής αυτονομίας.

Οι θεματικοί άξονες του Συνεδρίου

Το φετινό συνέδριο εστιάζει στους τέσσερις θεμελιώδεις πυλώνες που θα καθορίσουν τη νέα οικονομική πορεία της χώρας:

1. Ανθεκτικότητα και Εθνική Στρατηγική σε Περιβάλλον Κρίσεων

Αναζητούνται οι δρόμοι ανάπτυξης μέσα σε ένα πλαίσιο γεωπολιτικής έντασης και δημοσιονομικής πίεσης. Πώς ενισχύεται ο παραγωγικός ιστός και η εθνική ασφάλεια μέσα από επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και νέες συμμαχίες;

2. Ενέργεια, Βιομηχανική Πολιτική και Στρατηγική Αυτονομία

Από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και τις έρευνες για τους υδρογονάνθρακες έως τα ελληνικά ναυπηγεία και τη νέα πράσινη βιομηχανία, συζητείται το πώς η χώρα μπορεί να εξασφαλίσει ενεργειακή αυτάρκεια, βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα σε ένα ρευστό διεθνές τοπίο.

3. Ψηφιακή Επιτάχυνση και Τεχνολογική Κυριαρχία

Η Ελλάδα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: το μέλλον του ψηφιακού Δημοσίου, οι μεγάλες επενδύσεις σε data centers και οι ευκαιρίες για startups, καινοτομία και εθνική ψηφιακή ασφάλεια.

4. Από το Κεφάλαιο στο Ταλέντο – Χρηματοδοτώντας το Ανθρώπινο Μέλλον

Οι νέες μορφές χρηματοδότησης, ο ρόλος των τραπεζών, των κεφαλαίων και των fintech, καθώς και η μετάβαση σε μια οικονομία δεξιοτήτων και υψηλής εξειδίκευσης.

Οι ηγετικές φωνές στο Ζάππειο

Το συνέδριο φιλοξενεί on stage συνεντεύξεις και παρεμβάσεις κορυφαίων προσωπικοτήτων της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας και της ακαδημαϊκής κοινότητας:

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen Energy & Metals, Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Energean και η Γιάννα Ανδρονοπούλου, επικεφαλής της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας είναι μεταξύ των εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου που θα ανέβουν στο βήμα.

Συνεντεύξεις επί σκηνής για τη νέα πολιτική ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας και τον στόχο της ενεργειακής αυτάρκειας θα παραχωρήσουν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τις προοπτικές Ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον διαρκών ανατροπών θα αναλύσει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ενώ για τις νέες ευκαιρίες που ανοίγει ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μιλήσουν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Χαιρετισμοί και παρεμβάσεις

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Περιφέρειας Αττικής και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ).

Διάλογος για το αύριο

Όπως κάθε χρόνο, οι σύνεδροι και το κοινό θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά, απευθύνοντας ερωτήσεις, σχολιάζοντας ζωντανά και ψηφίζοντας σε διαδραστικά polls, μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο πολιτείας, επιχειρηματικού κόσμου και κοινωνίας.

Το 4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής» φιλοδοξεί να αναδείξει τον οδικό χάρτη μιας Ελλάδας αυτάρκους, πράσινης και ανταγωνιστικής, ικανής να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Δείτε το πρόγραμμα ΕΔΩ.

Δείτε όλες τους ομιλητές του συνεδρίου ΕΔΩ.