Το ρεύμα «τσιμπάει» ξανά: Προς αυξήσεις έως 15% στα «πράσινα» τιμολόγια

Αυξήσεις που μένει να φανεί σε ποιο βαθμό θα αποτυπωθούν στις τελικές τιμές των «πράσινων» τιμολογίων τον Νοέμβριο υποδεικνύουν τα «σήματα» της αγοράς με την χονδρική ρεύματος να κινείται τον Οκτώβριο με +20% σε σχέση με ένα μήνα πριν.

Τα παραπάνω υπογραμμίζουν παράγοντες της αγοράς που συνομίλησαν με την «Ν», θυμίζοντας ωστόσο, την πρόθεση της κυβέρνησης να διατηρήσει «διοικητικά» τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα, «συστήνοντας» στους μεγαλύτερες εταιρείες προμήθειας, προεξάρχουσας της ΔΕΗ, να απορροφούν τις αυξήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η τάση της αγοράς είναι αδιαμφισβήτητα ανοδική με την χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας να κυμαίνεται δύο μέρες πριν την εκπνοή του μήνα στα 111,42€/MWh από 91,77€/MWh τον Σεπτέμβριο και 73,15€/MWh τον Αύγουστο, βάζοντας ουσιαστικά οριστικά τέλος στις φθηνότερες τιμές της καλοκαιρινής περιόδου.

Οι βασικοί λόγοι για αυξήσεις

Η άνοδος, όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος που συνομίλησαν με την «Ν» οφείλεται στις υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου καθώς και στην μειωμένη παραγωγή ΑΠΕ κατά την διάρκεια του Οκτωβρίου, γεγονός που άφησε περισσότερο «χώρο» στις ακριβότερες θερμικές μονάδες να καθορίσουν την τιμή του συστήματος σε καθεστώς οριακής τιμολόγησης, όπου η εκάστοτε μέση τιμή αποζημίωσης των παραγωγών στα «15λεπτά παράθυρα» της αγοράς επόμενης ημέρας «κλειδώνει» στην ακριβότερη προσφορά που υποβάλλεται για την κάλυψη της ζήτησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χονδρική αγορά ρεύματος εμφάνισε έντονη μεταβλητότητα στο δεύτερο μισό του μήνα με αποκορύφωμα την 20η Οκτωβρίου, όταν και η τιμή έφτασε στα 158,33€/MWh. Μια πρόσθετη παράμετρος που συμπληρώνει το πάζλ των παραγόντων που «σπρώχνουν» τις τιμές προς τα πάνω εντοπίζεται στο «μέτωπο» της ζήτησης με το δεύτερο μισό του μήνα να εμφανίζεται με υψηλότερες αιχμές ζήτησης.

Κατά συνέπεια, όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς, η επίλυση της «άσκησης» δείχνει μια αύξηση της τάξης του 15% στις τελικές τιμές των πράσινων τιμολογίων τον Νοέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, πράγμα που βέβαια μένει να δούμε σε ποιο βαθμό θα αποτυπωθεί εν τέλει στο «χαρτί».

Εδώ υπεισέρχεται, όπως έχει αναλύσει σχετικά η «Ν» και σε προηγούμενο ρεπορτάζ, η εμπορική πολιτική των εταιρειών με ορισμένες να «επενδύουν» στην σταθερότητα των τιμολογίων σε μια προσπάθεια να «θωρακίσουν» το πελατολόγιό τους και να προσελκύσουν νέους πελάτες ενώ ρόλο θα παίξουν και τυχόν «έξωθεν» κυβερνητικές παρεμβάσεις για παραινέσεις διατήρησης των τιμολογίων.

Προφανώς, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, οι «έξωθεν» παρεμβάσεις όπως και οι εμπορικές προθέσεις έχουν όρια μπροστά στα «θεμελιώδη» της αγοράς, ειδικά, όταν η γενική εκτίμηση τείνει να είναι ανοδική για τους επόμενους μήνες. Άλλωστε, η μέχρι τώρα εξέλιξη της αγοράς φυσικού αερίου έχει επιδείξει και αποδείξει υψηλό βαθμό ευαισθησίας που «μεταφέρεται» στις τιμές ρεύματος λόγω της συνάφειας των δύο προϊόντων στη βάση της αυξημένης ακόμη συμμετοχής του καυσίμου στο ενεργειακό μείγμα της χώρας και ευρύτερα της Ευρώπης.

Την «εξίσωση» συμπληρώνουν επιμέρους ζητήματα που αφορούν την λειτουργία των ηλεκτρικών υποδομών (βλ. ηλεκτρικές διασυνδέσεις) και της αγοράς εν συνόλω σε ευρωπαϊκό επίπεδο και φτάνουν να αποτυπώνονται με σημαντικές διαφορές στις τιμές ανάμεσα στις χώρες-μέλη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Ευρωπαϊκή συζήτηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων και με πρωτοβουλία της ελληνικής πλευράς τόσο κατά το πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στις 20 Οκτωβρίου όσο και στη Σύνοδο της Πρωτοβουλίας Ενεργειακής Διασύνδεσης Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Central and South East Europe Energy Connectivity – CESEC) την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στο Βουκουρέστι.

Οι ανακοινώσεις των προμηθευτών, για τις χρεώσει των πράσινων τιμολογίων τους, θα γίνουν το βράδυ του Σαββάτου, 1ης Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές Οκτωβρίου κυμάνθηκαν από 12,9 έως 22,8 λεπτά ανά kWh, με συνέπεια να καταγραφεί σημαντικό άλμα τόσο στο φθηνότερο όσο και στο ακριβότερο ειδικό προϊόν, σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Σύσκεψη ΡΑΑΕΥ-Εταιρειών Προμήθειας

Να σημειώσουμε τέλος ότι αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων με τις εταιρείες προμήθειες όπου και η Αρχή σχεδιάζει να παρουσιάσει τις αποφάσεις της τόσο για την νέα κατηγορία τιμολογίων όσο και για τις υπόλοιπες αλλαγές που είχε θέσει σε διαβούλευση και πρόκειται να αποφασίσει για την αγορά λιανικής ρεύματος.

Η σχετική απόφαση, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, αναμένεται αρκετά εκτενής περί τις 100 σελίδες συμπεριλαμβάνοντας «πακέτο» τόσο τις ρυθμίσεις για την νέα κατηγορία «προϊόντων σταθερού κόστους» όσο και άλλες ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε διαβούλευση το προηγούμενο διάστημα και πλέον καταλήγουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις νέες ρυθμίσεις αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η «Περίληψη της Σύμβασης». Αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του τιμολογίου, το οποίο θα είναι διατυπωμένο σε απλή και κατανοητή γλώσσα ώστε να μπορούν να γίνουν αντιληπτά από τον καταναλωτή.