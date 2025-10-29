Eurostat: Σταθερά ψηλά η μέση τιμή του ρεύματος στην ΕΕ- Αυξήθηκαν φόροι και εισφορές

Σταθερή- σε υψηλά επίπεδα- κυμάνθηκε η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2025 , σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην ΕΕ παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερή στα 28,72 Euro ανά 100 kWh, μειωμένη κατά 0,5% από 28,87 Euro το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Το μερίδιο των φόρων και των εισφορών στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε από 24,7% το δεύτερο εξάμηνο του 2024 σε 27,6% το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ως αποτέλεσμα, η μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας προ φόρων δεν έχει ακόμη αντικατοπτριστεί στις τελικές τιμές για τους καταναλωτές.

Μεγάλες αποκλίσεις με την ΕΕ

Tα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν τις μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ. Το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Γερμανία ανέφερε τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, στα 38,35 Euro ανά 100 kWh, ακολουθούμενη από το Βέλγιο (35,71 Euro) και τη Δανία (34,85 Euro). Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (10,40 Euro), τη Μάλτα (12,44 Euro) και τη Βουλγαρία (13,00 Euro).

Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, σημειώθηκαν σημαντικές αυξήσεις τιμών στο Λουξεμβούργο (+31,3%), την Ιρλανδία (+25,9%) και την Πολωνία (+20,0%). Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφηκαν στη Σλοβενία (-13,1%), τη Φινλανδία (-9,8%) και την Κύπρο (-9,5%).

Σε αγοραστική δύναμη

Εκφρασμένες σε μονάδα αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ήταν οι υψηλότερες για τα νοικοκυριά στην Τσεχία (39,16), την Πολωνία (34,96) και την Ιταλία (34,40), ενώ οι χαμηλότερες καταγράφηκαν στη Μάλτα (13,68), την Ουγγαρία (15,01) και τη Φινλανδία (18,70). Σε μονάδα αγοραστικής δύναμης, η Ελλάδα κατέγραψε (27,85) τιμή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για το φυσικό αέριο στην ΕΕ

Σε ό,τι αφορά τις τιμές του φυσικού αερίου, το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκε μείωση κατά 8,1% για τα νοικοκυριά της ΕΕ, στα 11,43 Euro ανά 100 kWh από 12,44 Euro το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Σύμφωνα με τη Eurostat, αυτές οι διακυμάνσεις των τιμών φυσικού αερίου, σηματοδοτούν την επιστροφή στην περίοδο πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Το ποσοστό των φόρων και των εισφορών στις τελικές τιμές φυσικού αερίου έχει αυξηθεί ελαφρώς από 30% το δεύτερο εξάμηνο του 2024 σε 31,1% το πρώτο εξάμηνο του 2025, υποδεικνύοντας περαιτέρω μείωση των επιδοτήσεων που εφαρμόστηκαν κατά τα προηγούμενα εξάμηνα.

Οι τιμές του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά δε διέφεραν σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η Σουηδία κατέγραψε τις υψηλότερες τιμές στα 21,30 Euro ανά 100 kWh, ακολουθούμενη από την Ολλανδία (16,17 Euro) και τη Δανία (13,06 Euro). Αντίθετα, η Ουγγαρία (3,07 Euro ανά 100 kWh), η Κροατία (4,61 Euro) και η Ρουμανία (5,59 Euro) σημείωσαν τις χαμηλότερες τιμές.

Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν στην Εσθονία (+23,9%), τη Βουλγαρία (+23,6%) και τη Σουηδία (+20,9%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία (-12,7%), την Αυστρία (-11,5%) και την Τσεχία (-10,9%).

Εκφρασμένες σε μονάδα αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά καταγράφηκαν στη Σουηδία (17,55), την Πορτογαλία (15,34) και την Ολλανδία (13,80). Οι χαμηλότερες τιμές με βάση την ΜΑΔ ήταν στην Ουγγαρία (4,43), την Κροατία (6,47) και το Λουξεμβούργο (7,04). Σε μονάδα αγοραστικής δύναμης, η Ελλάδα κατέγραψε (10,61) τιμή φυσικού αερίου.