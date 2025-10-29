Επιδόματα: Την Παρασκευή η πληρωμή Οκτωβρίου από τον ΟΠΕΚΑ

Την Παρασκευή 31/10/2025 θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο, συνολικού ύψους 188.108.716 ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κι ο εποπτευόμενος Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), θα πληρωθούν:

Επίδομα Στέγασης: 175.148 δικαιούχοι – 20.915.876 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.472 δικαιούχοι –37.040.658 ευρώ

Αναπηρικά: 200.370 δικαιούχοι –94.063.944 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής:516 δικαιούχοι –171.683ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 5.063 δικαιούχοι –178.622 ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.663 δικαιούχοι –4.868.812 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.477 δικαιούχοι – 9.431.102 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 71 δικαιούχοι – 56.760 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 10.259 δικαιούχοι – 13.637.450 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 3.727δικαιούχοι – 1.908.000 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.576 δικαιούχοι–244.531 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 337 δικαιούχοι –36.053 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής:582 δικαιούχοι – 460.190 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού:2.205 δικαιούχοι –1.721.171 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.771 δικαιούχοι 3.352.863 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 609.258

Σύνολο καταβολών: 188.108.716 ευρώ

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για ό,τι δικαιούστε.