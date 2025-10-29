Επιδόματα: Την Παρασκευή η πληρωμή Οκτωβρίου από τον ΟΠΕΚΑ

Την Παρασκευή 31/10/2025 θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο, συνολικού ύψους 188.108.716 ευρώ.
Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κι ο εποπτευόμενος Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), θα πληρωθούν:
- Επίδομα Στέγασης: 175.148 δικαιούχοι – 20.915.876 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.472 δικαιούχοι –37.040.658 ευρώ
- Αναπηρικά: 200.370 δικαιούχοι –94.063.944 ευρώ
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής:516 δικαιούχοι –171.683ευρώ
- Επίδομα Ομογενών: 5.063 δικαιούχοι –178.622 ευρώ
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.663 δικαιούχοι –4.868.812 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.477 δικαιούχοι – 9.431.102 ευρώ
- Έξοδα Κηδείας: 71 δικαιούχοι – 56.760 ευρώ
- Επίδομα Γέννησης: 10.259 δικαιούχοι – 13.637.450 ευρώ
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 3.727δικαιούχοι – 1.908.000 ευρώ
- Κόκκινα Δάνεια: 2.576 δικαιούχοι–244.531 ευρώ
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
- Ευάλωτοι Οφειλέτες: 337 δικαιούχοι –36.053 ευρώ
- Επίδομα Αναδοχής:582 δικαιούχοι – 460.190 ευρώ
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού:2.205 δικαιούχοι –1.721.171 ευρώ
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.771 δικαιούχοι 3.352.863 ευρώ
Σύνολο δικαιούχων: 609.258
Σύνολο καταβολών: 188.108.716 ευρώ
Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για ό,τι δικαιούστε.