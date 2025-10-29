Τρίμηνα έντοκα: Αντλήθηκαν 600 εκατ. με μειωμένη απόδοση

Στο 1,72% (έναντι 1,78% στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία στις αρχές του μήνα) διαμορφώθηκε το επιτόκιο, κατά τη σημερινή (29 Οκτωβρίου 2025) δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων (διάρκειας 13 εβδομάδων) του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,180 δισεκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,36 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025.

Αντλήθηκαν 600 εκατ.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (500 εκατ. ευρώ), καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ. Αντλήθηκαν, δηλαδή, 600 εκατ. ευρώ.

Όπως τονίζεται από τον ΟΔΔΗΧ, δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας

Ακολουθεί πίνακας του ΟΔΔΗΧ με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας: