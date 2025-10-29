Logo Image

Τουρισμός: Σέρβοι tour operators και bloggers εντυπωσιάστηκαν από τη Χίο

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

Η σερβική αποστολή έξω από το κτήριο τοπικής ποτοποιίας. Τη συνοδεύει ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Σερβίας, Γ. Κακούτης, ο εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Χίου, Γ. Πάσσας, και η ξεναγός Ι. Καλλιμασιά

Το έντονο ενδιαφέρον τους για επανεκκίνηση των απευθείας ναυλωμένων πτήσεων από το Βελιγράδι προς τη Χίο εξέφρασαν οι εκπρόσωποι των σημαντικότερων tour operators της σερβικής πρωτεύουσας (Filip Travel, Argus Tours, Ponte Travel), που επισκέφθηκαν το νησί από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου στο πλαίσιο ταξιδίου εξοικείωσης.

Το fam trip διοργανώθηκε από την Υπηρεσία ΕΟΤ Σερβίας, σε συνεργασία με τον δήμο και το Εμπορικό Επιμελητήριο Χίου και σε αυτό συμμετείχαν, επίσης, Σέρβοι bloggers που ειδικεύονται σε πολιτιστικές εμπειρίες. Τα μέλη της σερβικής αποστολής συνόδευσαν ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Σερβίας, Γιώργος Κακούτης, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Χίου, Γιώργος Χριστάκης, και ο εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Χίου, Γιώργος Πάσσας.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη των Σέρβων στη Νέα Μονή Χίου

Οι σέρβοι συμμετέχοντες περιηγήθηκαν στους σημαντικότερους πολιτιστικούς, θρησκευτικούς και γαστρονομικούς πόρους της Χίου, όπως τον Ανάβατο, τα Αυγόνυμα, τον Κάμπο, το Πυργί, τα Μαστιχοχώρια, τα Μαύρα Βόλια, τη Νέα Μονή, το Μουσείο Μαστίχας, παραδοσιακή ποτοποιία κ.α., επισκέφθηκαν ξενοδοχεία της πόλης και άλλων περιοχών του νησιού, ενώ συναντήθηκαν και με εκπροσώπους τοπικών τουριστικών φορέων και ενώσεων.

Οι σέρβοι bloggers απαθανατίζουν όψεις της περιοχής Κάμπος της Χίου.

Κατά την αναχώρησή τους, δήλωσαν ενθουσιασμένοι από τα μνημεία που επισκέφθηκαν, τις εμπειρίες που βίωσαν και την ποιότητα των προσφερόμενων τουριστικών υποδομών, κάτι που αποτυπώνεται ήδη σε σχετική αρθρογραφία προβολής του προορισμού σε σερβικές ιστοσελίδες.

