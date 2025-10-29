Αντίστροφη μέτρηση για το 4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής»: Ο παλμός της οικονομίας χτυπά αύριο στο Ζάππειο

«Ραντεβού» με κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας και της ακαδημαϊκής κοινότητας, δίνει αύριο Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η «Ναυτεμπορική», στο πλαίσιο του 4ου Οικονομικού Συνεδρίου που διοργανώνει στο Ζάππειο Μέγαρο.

Σε μια εποχή διαδοχικών κρίσεων και παγκόσμιας αβεβαιότητας, η Ελλάδα καλείται να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στον χάρτη, όχι ως ευάλωτη οικονομία αλλά ως δύναμη σταθερότητας, καινοτομίας και στρατηγικής αυτονομίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το 4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής» με θέμα «Το Όραμα: Αυτάρκης & ανταγωνιστική Ελληνική Οικονομία» θα χαρτογραφήσει τους βασικούς άξονες αυτής της μετάβασης.

Τα πάνελ και οι θεματικές ενότητες

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει τέσσερις κύριες θεματικές ενότητες που θα εστιάσουν στις κρίσιμες ερωτήσεις του σήμερα και στις λύσεις του αύριο:

1. Ανθεκτικότητα και Εθνική Στρατηγική σε Περιβάλλον Κρίσεων

Προοπτικές ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον διαρκών ανατροπών, γεωπολιτικής έντασης και δημοσιονομικής πίεσης.

Ο ρόλος των επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας και των μεταρρυθμίσεων για τη σταθερότητα.

Πολεμικές συγκρούσεις, πληθωρισμός, μεταναστευτικό: Πώς προσαρμόζονται οι επιχειρήσεις.

Ανθεκτικότητα του παραγωγικού ιστού και των υποδομών απέναντι σε πολλαπλές κρίσεις.

Η θέση της Ελλάδας στο νέο διεθνές σκηνικό και οι συμμαχίες που διαμορφώνονται.

Η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα ως κρίσιμος άξονας ανθεκτικότητας και επισιτιστικής ασφάλειας. Πώς μπορούν οι αγροτικές επενδύσεις, η αγροτεχνολογία και οι συνεταιρισμοί να ενισχύσουν τη σταθερότητα του παραγωγικού ιστού;

2. Ενέργεια, Βιομηχανική Πολιτική και Στρατηγική Αυτονομία

Ενεργειακή ασφάλεια και νέα γεωοικονομία: από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις έως τον ρόλο των υδρογονανθράκων και των ΑΠΕ.

Η πράσινη μετάβαση και το κόστος της: ισορροπία μεταξύ βιωσιμότητας, προσιτότητας και ανταγωνιστικότητας.

Βιομηχανική ανασυγκρότηση, χρηματοδότηση και επενδύσεις στην εγχώρια παραγωγή.

Η νέα εποχή των ελληνικών ναυπηγείων: εξωστρέφεια, συμπράξεις και ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας.

Ενέργεια, άμυνα και τεχνολογία ως ενιαίος πυλώνας στρατηγικής αυτονομίας για την Ελλάδα του αύριο.

3. Ψηφιακή Επιτάχυνση και Τεχνολογική Κυριαρχία

Πού βρίσκεται σήμερα το ελληνικό Δημόσιο στον ψηφιακό μετασχηματισμό και ποια είναι τα επόμενα βήματα.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις στην εποχή της ΤΝ: από την υστέρηση στην προσαρμογή.

Μεγάλες επενδύσεις σε data centers και υποδομές: Μπορεί η Ελλάδα να γίνει περιφερειακό hub;

Startups, AI, βιοτεχνολογία και καινοτομία αιχμής – Πού συγκλίνουν οι ευκαιρίες.

Τεχνολογική ανεξαρτησία και εθνική ασφάλεια στην ψηφιακή εποχή.

4. Από το Κεφάλαιο στο Ταλέντο – Χρηματοδοτώντας το Ανθρώπινο Μέλλον

Νέες μορφές χρηματοδότησης για ΜμΕ, startups και επενδυτικά έργα.

Τράπεζες, κεφάλαια, αγορές και ο ρόλος των fintech / blockchain στην οικονομία.

Η σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας: Πώς δημιουργούνται δεξιότητες για την οικονομία του αύριο.

Προσέλκυση ταλέντου και brain regain – Στρατηγικές για μια πιο ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Υβριδικά μοντέλα απασχόλησης και μετάβαση από χαμηλόμισθες σε υψηλής εξειδίκευσης θέσεις.

Κορυφαία ονόματα της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας και του ακαδημαϊκού κόσμου

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα φιλοξενηθούν επίσης on stage συνεντεύξεις με ηγετικές προσωπικότητες του επιχειρείν, της βιομηχανίας και της πολιτικής σκηνής, όπως ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen Energy & Metals Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχάνων (ΣΕΒ) Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.



Η λίστα των έγκριτων ομιλητών που θα καταθέσουν το όραμά τους για την οικονομία του μέλλοντος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους: Νίκο Βέττα, Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), & Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαθιό Ρήγα, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου ENERGEAN, Πάνο Ξενοκώστα, πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου ONEX Shipyards & Technologies S.A., Γιάννα Ανδρονοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος στη Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, αλλά και τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

​Στο πλαίσιο των συζητήσεων θα δοθεί για άλλη μία χρονιά η δυνατότητα στο κοινό να απευθύνει ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, να σχολιάζει ζωντανά αλλά και να συμμετέχει σε polls, μεταξύ εμπειρογνωμόνων, επαγγελματιών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής, με στόχο την ανάδειξη λύσεων και στρατηγικών που θα προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.

Το 4ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Περιφέρειας Αττικής και του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ).

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το 4ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής ΕΔΩ.