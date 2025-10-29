IRIS πληρωμές: Νέα προθεσμία για όλες τις επιχειρήσεις – Τι αλλάζει και ποια τα πρόστιμα

Από την 1η Δεκεμβρίου κι όχι από την 1η Νοεμβρίου, θα τεθεί τελικά σε ισχύ η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω του συστήματος IRIS για το σύνολο των επιχειρήσεων.

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών φαίνεται ότι έλαβε υπόψη του τα αιτήματα αρκετών φορέων της αγοράς που ζητούσαν παράταση.

Στο άρθρο 46 του νομοσχεδίου με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία» προβλέπεται ότι η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής από τα νομικά πρόσωπα, ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου προκειμένου να δοθεί περίοδος προσαρμογής στους φορείς και να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου.

Η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS αφορά όλα τα νομικά πρόσωπα πχ. καταστήματα, σούπερ μάρκετ, ηλεκτρονικά καταστήματα, κ.α.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των φορέων της αγοράς που ζητούσαν παράταση, βασικός λόγος ήταν ότι είχαν διαπιστωθεί δυσχέρειες στη διασύνδεση των συστημάτων πληρωμών και τις τράπεζες.

Σημειώνεται ότι βάσει του θεσμικού πλαισίου, κάθε επιχείρηση που θα δέχεται πληρωμές μέσω IRIS (ή με παρόμοιες υπηρεσίες mobile banking) πρέπει να τις ολοκληρώνει αποκλειστικά μέσω τερματικού POS, διασυνδεδεμένου είτε με φορολογικό μηχανισμό είτε με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Οι επιλογές

Οι πελάτες θα μπορούν να πληρώνουν επιλέγοντας τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να πληρώσουν μέσω POS. Εφόσον επιλέξουν να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή του μέσω IRIS, θα εμφανίζεται ένας μοναδικός κωδικός QR που θα αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Ο πελάτης θα τον «σκανάρει» μέσω του ΙRIS και θα επιβεβαιώνει την πληρωμή.

Με βάση και το νέο χρονοδιάγραμμα, όσες επιχειρήσεις, από την 1η Δεκεμβρίου δεν έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση των POS με το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμο 10.000 ευρώ για όσες τηρούν απλογραφικό και 20.000 ευρώ εφόσον τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Tα παραπάνω πρόστιμα μειώνονται κατά 50% όταν επιβάλλονται σε χρήστες τερματικών «EFT/POS» που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Τα ποσά

Υπενθυμίζεται ότι οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS διαμορφώνονται σε:

– έως 500 ευρώ ημερησίως για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P)

– έως κ500 ευρώ ημερησίως για πληρωμές ιδιωτών προς επαγγελματίες (IRIS P2B)

Το ανώτατο ποσό την ημέρα δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ.

Από τον Ιανουάριο 2026, το ημερήσιο όριο για IRIS P2P αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, με μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τις επαγγελματικές πληρωμές (IRIS P2B), όπου θα επιτρέπονται συναλλαγές έως 31.000 ευρώ τον μήνα.

Από τα μέσα του επόμενου έτους, το σύστημα IRIS θα επεκταθεί και στο εξωτερικό δίνοντας τη δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών σε χώρες του δικτύου EuroPA, όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σκανδιναβικές χώρες και Πολωνία.