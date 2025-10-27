Logo Image

Δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής: Μικρή παράταση για Σεπτέμβριο

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

Δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής: Μικρή παράταση για Σεπτέμβριο

Νέα καταληκτική ημερομηνία η 30ή Οκτωβρίου

Παρατείνεται η προθεσμίας για την υποβολή των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» μηνός Σεπτεμβρίου, με απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής.

Δόθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι υπόχρεοι κατά την ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων την 20ή Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία λήξης της αρχικής προθεσμίας.

Στόχος είναι η διευκόλυνση των φορολογουμένων που επηρεάστηκαν από τις τεχνικές αυτές δυσκολίες.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή ή ακύρωσης της μίσθωσης κατά το διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2025 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2025.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Σύνταγμα: Εργασίες καθαρισμού από την ομάδα «Μέχρι Τέλους» – Επί τόπου Π. Ρούτσι και Ζ. Κωνσταντοπούλου

Σύνταγμα: Εργασίες καθαρισμού από την ομάδα «Μέχρι Τέλους» – Επί τόπου Π. Ρούτσι και Ζ. Κωνσταντοπούλου

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025.

Η σχετική απόφαση (Α 1146/2025) δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube