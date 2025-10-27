Η Ευρώπη ανοίγει το κεφάλαιο «στεγαστικό» με ελληνική πρωτοβουλία – Νέο πρόγραμμα για την ανακαίνιση κατοικιών

Η στέγη αναδεικνύεται σε νέα μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση. Για πρώτη φορά, το θέμα του στεγαστικού εντάσσεται επίσημα στην ατζέντα της ΕΕ, με ελληνική πρωτοβουλία.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προωθεί τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος ανακαίνισης κατοικιών, που θα λειτουργήσει ως πρότυπο για όλη την Ευρώπη — πέρα από την ενεργειακή αναβάθμιση, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του οικιστικού αποθέματος.

Νέο πρόγραμμα-πιλότος για ανακαινίσεις κατοικιών

Όπως αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, σε συνεντεύξεις του στην ERTNEWS και στο Κανάλι 1 (90,4 FM), η Αθήνα βρίσκεται ήδη σε διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους εταίρους για το νέο αυτό πρόγραμμα.

Αν δοθεί το «πράσινο φως» από τις Βρυξέλλες, θα ξεκινήσει μετά το “Εξοικονομώ 2025”, πιθανότατα στις αρχές του 2026.

Το πρόγραμμα θα αφορά ανακαίνιση κατοικιών χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά σε ευρύτερες επισκευές και βελτιώσεις που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την αξία του ακινήτου.

Στεγαστική πολιτική 6,5 δισ. ευρώ

Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι η στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης βασίζεται σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων ύψους 6,5 δισ. ευρώ, με αιχμή το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ».

Χάρη στη διεύρυνση των εισοδηματικών και ηλικιακών κριτηρίων, έχει ήδη καλυφθεί το 65,45% του συνολικού προϋπολογισμού, με 11.000 δάνεια συνολικής αξίας 1,258 δισ. ευρώ.

Ο μέσος όρος δανείου ανέρχεται σε 119.490 ευρώ, ενώ σχεδόν 6 στους 10 δικαιούχους (58,8%) έχουν εισόδημα έως 24.000 ευρώ.

Πολλές αιτήσεις προέρχονται από την Περιφέρεια, κυρίως από την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Θράκη και τη Δυτική Ελλάδα.

«Δεν έχει νόημα να μιλάμε για “Σπίτι μου ΙΙΙ”, τη στιγμή που υπάρχουν ακόμα διαθέσιμοι πόροι για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ρεκόρ απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, παραμένει στην κορυφή της ΕΕ ως προς την απορρόφηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Μετά και την επικείμενη εκταμίευση του 6ου αιτήματος πληρωμής, οι συνολικές εκταμιεύσεις φτάνουν τα 23,4 δισ. ευρώ, δηλαδή το 65% του συνολικού προϋπολογισμού.

Παραδείγματα έργων που χρηματοδοτούνται:

ηλεκτρικά λεωφορεία,

προληπτικές εξετάσεις,

διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία,

ανακαινίσεις δημοσίων κτιρίων και νοσοκομείων,

ψηφιοποίηση υπηρεσιών,

χαμηλότοκα δάνεια σε ΜμΕ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ),

ενίσχυση εξωστρέφειας, καινοτομίας και γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Όπως ανέφερε, νέα προγράμματα αναμένεται να χρηματοδοτηθούν και το 2026, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών αναθεωρήσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

«Η σταθερότητα φέρνει επενδύσεις και δουλειές»

«Αυτό το αποτέλεσμα δεν ήρθε τυχαία – σημαίνει ότι κάτι κάνουμε σωστά», είπε ο κ. Παπαθανάσης, προσθέτοντας ότι έως τον Δεκέμβριο θα υποβληθεί και το 7ο αίτημα πληρωμής.

Οι ευρωπαϊκοί πόροι, τόνισε, «κατευθύνονται στους πολλούς, στην κοινωνία», ενισχύοντας υποδομές, επιχειρηματικότητα και απασχόληση.

«Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος περνά μέσα από νέες θέσεις εργασίας. Και αυτές δημιουργούνται μόνο όταν υπάρχει σταθερότητα και εμπιστοσύνη», επισήμανε.

«Fake news» τα σενάρια για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας

Τέλος, ο Νίκος Παπαθανάσης διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να μετακινείται στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ.

«Τα περί τοποθέτησής μου στο Επικρατείας είναι ψευδείς ειδήσεις. Ο Βόρειος Τομέας της Αθήνας είναι και θα παραμείνει η εκλογική μου περιφέρεια», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι στις εκλογές του 2027 θα είναι εκ νέου υποψήφιος εκεί.