Γολγοθάς φόρων στο φινάλε του έτους – 12 δισ. σε δύο μήνες θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι

«Βαρύ» φορτίο φόρων φέρνει το τελευταίο δίμηνο του έτους για όλους τους φορολογούμενους, καθώς, πέρα από τη «μάχη» με την ακρίβεια της αγοράς, θα πρέπει να εισφέρουν σε φόρους περισσότερα από 12,160 δισ. ευρώ.

Τα αυξημένα φυσικά έσοδα και στο διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, όπως και τους προηγούμενους μήνες, εξακολουθούν να στηρίζονται περισσότερο στους έμμεσους φόρους (ΕΦΚ, ΦΠΑ), που συνεχίζουν να αποτελούν τους κύριους «αιμοδότες» των εισπράξεων του προϋπολογισμού, λόγω των αυξημένων τιμών που κυριαρχούν στην αγορά, σε προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες επιβαρύνουν περαιτέρω τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ενώ μειώνουν ταυτόχρονα τζίρους από την αγορά.

Πέρα όμως από τα ανωτέρω, οι αυξημένες εισπράξεις του τελευταίου διμήνου «δικαιολογούνται» και από το γεγονός ότι στο εν λόγω διάστημα πρέπει να καταβληθούν οι δόσεις για τον φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, του ΕΝΦΙΑ, των τελών κυκλοφορίας, καθώς και μια σειρά άλλων υποχρεώσεων, με πρώτες τις δόσεις των ισχυουσών ρυθμίσεων.

Ζητούμενο ωστόσο παραμένει για πόσο οι φορολογούμενοι θα μπορούν να αντεπεξέρχονται στον «Γολγοθά» των φόρων που πρέπει να καταβάλλουν, από τη στιγμή που κάθε μήνα με δυσκολία ανταποκρίνονται στις καθημερινές τους υποχρεώσεις, όπως άλλωστε αποτυπώνεται και από τη μέχρι σήμερα πορεία των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που «πετούν» πάνω από 111 δισ. ευρώ.

Αυτή άλλωστε είναι και η μεγάλη «αγωνία» της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, εάν δηλαδή οι φορολογούμενοι θα καταφέρουν να αντεπεξέλθουν στις νέες υποχρεώσεις, που είναι μεν σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όμως προστίθενται σε μια σειρά πολλών «βαρών» που έχουν κληθεί να σηκώσουν οι πολίτες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το φορολογικό βάρος του Νοεμβρίου ανέρχεται σε 5,738 δισ. ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο οι υπόχρεοι καλούνται να εισφέρουν στα δημόσια ταμεία ακόμη 6,422 δισ. ευρώ, ολοκληρώνοντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έτος για τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Από τον Νοέμβριο, εξάλλου, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προετοιμαστούν και για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, ύψους άνω του 1,3 δισ. ευρώ, τα οποία πρέπει να εξοφληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι καθυστερήσεις επισύρουν πρόστιμα που ξεκινούν από 25% και φτάνουν έως το 100% του οφειλόμενου ποσού.

Φοροπίεση και το 2026

Τα φορολογικά βάρη δεν φαίνεται να υποχωρούν ούτε και το επόμενο έτος, αφού, με βάση το προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού, το 2026 τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν συνολικά κατά 2,649 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 73,527 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, στην άμεση φορολογία τα νομικά πρόσωπα κόβουν πρώτα το «νήμα», καθώς θα πληρώσουν επιπλέον 859 εκατ. ευρώ, ενώ τα φυσικά πρόσωπα θα εισφέρουν στην κρατική «δεξαμενή» 742 εκατ. ευρώ περισσότερα από φέτος.

Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 7,955 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 361 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα από φόρους αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

1. Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών

Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 40,818 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,747 εκατ. ευρώ ή 4,5% έναντι του 2025.

Ειδικότερα:

τα έσοδα από τον ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 29,129 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.599 δισ. ευρώ έναντι του 2025 και

τα έσοδα από τους ΕΦΚ προβλέπονται στο ποσό των 7,447 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

2. Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών

Από τους φόρους και τους δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα ύψους 427 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

3. Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας

Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,328 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του 2025. Μέρος της μεταβολής προκύπτει από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και κατάργησή του το έτος 2027).

4. Λοιποί φόροι επί παραγωγής

Από τους λοιπούς φόρους επί παραγωγής προβλέπονται έσοδα ύψους 659 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 164 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, κυρίως λόγω της πρόβλεψης για είσπραξη ποσού ύψους 200 εκατ. ευρώ, από τη συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στα κέρδη της ΤτΕ.

5. Φόρος εισοδήματος

Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 26,710 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 742 εκατ. ευρώ ή 2,9% έναντι του 2025. Ειδικότερα:

ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 15,785 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων και κυρίως της αναμόρφωσης της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, με εκτιμώμενη απώλεια εσόδων ύψους 1,218 δισ. ευρώ και παρά την προβλεπόμενη αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, των συντάξεων και της αναμενόμενης νέας αύξησης του κατώτατου μισθού και

ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 8,659 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 859 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, λόγω των εκτιμώμενων αυξημένων αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων κατά το τρέχον φορολογικό έτος, τα οποία θα δηλωθούν το έτος 2026.

6. Φόροι κεφαλαίου

Οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν σε 250 εκατ. ευρώ, χωρίς να παρουσιάζουν μεταβολή έναντι του 2025.

7. Κοινωνικές εισφορές

Τα έσοδα από κοινωνικές εισφορές προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 61 εκατ. ευρώ, χωρίς να παρουσιάζουν μεταβολή έναντι του 2025.

8. Μεταβιβάσεις

Τα έσοδα από μεταβιβάσεις αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 10,941 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,695 δισ. ευρώ έναντι του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από το ΤΑΑ κατά 1,657 δισ. ευρώ, μετά την προσαρμογή κατά ESA.

9. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Από τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προβλέπονται έσοδα ύψους 1,097 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 116 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.