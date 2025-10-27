Logo Image

Ν. Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση διευθέτησης του Ρέματος «Κόρμπι»

Πρόκειται για έργο ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ

Στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» εντάχθηκε η Β’ φάση της διευθέτησης του Ρέματος «Κόρμπι», από τη Λεωφόρο Βάρης- Κορωπίου έως την εκβολή του, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 28 εκ. ευρώ, κατόπιν απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Το έργο, που χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Αττικής, αφορά στην ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς και στην κατασκευή επιπλέον έργων διευθέτησης του ρέματος, αρχαιολογικές εργασίες, απαλλοτριώσεις και άλλα συνοδά τεχνικά έργα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθούν στους κατοίκους του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, αλλά και στους κατοίκους της Αττικής και τους επισκέπτες, 2,9 χλμ. πλήρως λειτουργικού ρέματος με στόχο την περαιτέρω προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα.

