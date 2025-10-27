Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε θα καταβληθούν

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Νοεμβρίου 2025 καταβάλλονται αυτές τις ημέρες στους δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα:
- Σήμερα 27 Οκτωβρίου 2025 αναμένεται να πληρώσουν τις κύριες συντάξεις τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Επίσης θα δοθούν τα ποσά των κύριων συντάξεων που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα ( των μη Μισθωτών και των μισθωτών).
- Στις 30 Οκτωβρίου 2025 προβλέπεται να καταβάλουν τις κύριες συντάξεις τα τέως Ταμεία Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ]. Επιπλέον την ίδια ημέρα θα δοθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου αλλά και οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος.