Στεγαστική κρίση: Νέο πρόγραμμα για περισσότερα και φθηνότερα ακίνητα

Νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος σχεδιάζει να ανακοινώσει η κυβέρνηση το επόμενο χρονικό διάστημα.

Το σύνθημα έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει «να αναμένετε εξαγγελίες από την Ελληνική Κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση σχετικά σύντομα, καθώς πιστεύω ότι μπορεί να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή τέτοιων πρωτοβουλιών, έχοντας βέβαια τη σύμφωνη γνώμη της Ευρώπης».

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει νέους κανόνες γύρω από το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε όλη την Ευρώπη με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και να παρουσιάσει το δικό της σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης με το κόστος για την αγορά ή την ενοικίαση κατοικίας να αυξάνει όλο και περισσότερο.

Τι θα περιλαμβάνει το νέο πρόγραμα

Εδώ και λίγο καιρό η «Ν» έχει γράψει ότι αυτό που εξετάζεται είναι να υπάρξει ένα νέο πρόγραμμα το οποίο δεν θα περιορίζεται στην ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών αλλά και στην ανακαίνιση τους. Οι πόροι του προγράμματος μελετάται να προέλθουν από την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2021-2027 που θα πρέπει να γίνει έως το τέλος του έτους. Βασικός στόχος είναι η αξιοποίηση πόρων από άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ τα οποία θα αφαιρεθούν προκειμένου να κατευθυνθούν στην στέγαση.

«Πιστεύω ότι η Ευρώπη έχει έναν ρόλο να παίξει, δίνοντάς μας σε πρώτη φάση μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση, ενδεχομένως, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, παραδείγματος χάρη για επισκευές σπιτιών, χωρίς να είμαστε αυστηρά περιορισμένοι αυτές οι επισκευές να αφορούν μόνο ενεργειακή αναβάθμιση» δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατες δηλώσεις του αρμόδιου Επιτρόπου Νταν Γιόργκενσεν, οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν, έως το τέλος του έτους, να παρουσιάσουν το δικό τους σχέδιο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη η στέγη να καταστεί πιο προσιτή, πιο βιώσιμη και καλύτερης ποιότητας. Το σχέδιο της Ε.Ε. αναμένεται να περιλαμβάνει αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, επιτρέποντας στις εθνικές κυβερνήσεις να χρησιμοποιούν δημόσιους πόρους για την κατασκευή κατοικιών για τα μεσαία στρώματα που έχουν αποκλειστεί από την αγορά. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις καθώς αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα ανοδικής πορείας των τιμών των ακινήτων. Ήδη οι Αρχές σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις όπως η Βαρκελώνη, έχουν προχωρήσει ακόμη και σε πλήρη απαγόρευση αυτών των ακινήτων.

60.000 μόνο στο κέντρο της Αθήνας

Στη χώρα μας η Κυβέρνηση σε μία προσπάθεια να φρενάρει την αύξηση που καταγράφεται στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση, έχει ήδη ανακοινώσει ότι «παγώνει» και το 2026 τις νέες άδειες για τα τρία δημοτικά διαμερίσματα του δήμου Αθηναίων. Παράλληλα, μέχρι το τέλος του έτους θα αποφασίσει αν το συγκεκριμένο μέτρο θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου παρατηρείται έλλειμμα στη διάθεση ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, καταγράφονται σχεδόν 60.000 καταχωρήσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης.