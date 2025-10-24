Logo Image

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 27 έως 31 Οκτωβρίου

Οικονομία

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 27 έως 31 Οκτωβρίου

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Το χρονοδιάγραμμα των καταβολών

Συνολικά 2.423.535.129,14 ευρώ θα καταβληθούν από 27 έως 31 Οκτωβρίου σε 4.292.231 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 27 και στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.355.352.129,14 ευρώ σε 4.219.280 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025.
  • Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους για προκαταβολή συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025.
  • Στις 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.000.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
  • Από 27 έως 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 13.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 400.000 ευρώ σε 50 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

