Αλλαγή ώρας: «Ώρα να σταματήσουμε ένα μέτρο που απορρίπτουν οι Ευρωπαίοι πολίτες»

«Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε επιτέλους την αλλαγή της ώρας δυο φορές τον χρόνο στην Ευρώπη», επισήμανε ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, στη διάρκεια της συζήτησης του ζητήματος, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο.

Ο κ. Τζιτζικώστας, που έχει την αρμοδιότητα για το θέμα, τόνισε ότι με την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης που εκπονείται με πρωτοβουλία του, και έπειτα από πολλά χρόνια που το ζήτημα της αλλαγής ώρας δυο φορές κάθε χρόνο απασχολεί όλη την Ευρώπη, ήρθε η ώρα να παύσει ένα μέτρο, το οποίο στη συντριπτική πλειοψηφία τους απορρίπτουν οι πολίτες, δεν εξυπηρετεί πλέον καμιά ανάγκη και αποδέχεται ομόφωνα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Με τη σημερινή τεχνολογία το σύστημα δεν παράγει πλέον καμία εξοικονόμηση ενέργειας»

Επιχειρηματολογώντας για την ανάγκη αλλαγής του ισχύοντος συστήματος, ο επίτροπος υπογράμμισε ότι πρόκειται για «ένα σύστημα που μας επηρεάζει όλους, απογοητεύει τους περισσότερους και βλάπτει πολλούς πολίτες, το οποίο μάλιστα δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό. Το σύστημα με την εποχιακή αλλαγή ώρας εισήχθη από πολλά κράτη μέλη τη δεκαετία του 1970 ως απάντηση στην ενεργειακή κρίση, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Στην πορεία διαμορφώθηκε ένα συνονθύλευμα διαφορετικών ημερομηνιών έναρξης και λήξης της θερινής ώρας στα κράτη μέλη, δημιουργήθηκαν σημαντικές επιπτώσεις, ιδίως για τους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας και ακολούθως αποφασίστηκε να συγχρονιστούν αυτές οι ημερομηνίες, για την αποκατάσταση της τάξης στην εσωτερική αγορά της ΕΕ».

«Οι καιροί όμως έχουν αλλάξει», συνέχισε. «Με τη σημερινή τεχνολογία και την ψηφιοποίηση, το σύστημα αυτό δεν παράγει πλέον καμία εξοικονόμηση ενέργειας, για κανέναν τομέα. Στην πραγματικότητα, τώρα κάνει το αντίθετο. Η αλλαγή της ώρας δυο φορές το χρόνο έχει γίνει πηγή περιττών επιπλοκών για την κοινωνία».

«Το 84% θέλει να σταματήσουμε αυτόν τον παραλογισμό»

Ο κ. Τζιτζικώστας ανέφερε τις αρνητικές επιπτώσεις από την εποχιακή αλλαγή ώρας, μεταξύ των οποίων και επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών, και δήλωσε ότι με τη διακοπή των εποχιακών αλλαγών ώρας, η ΕΕ ακούει τους πολίτες και ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. «Όταν η Επιτροπή ζήτησε από τους Ευρωπαίους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους, ανταποκρίθηκαν 4,6 εκατομμύρια πολίτες, αριθμός ρεκόρ, το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής όλων των εποχών σε δημόσια διαβούλευση της ΕΕ. Το μήνυμα των πολιτών ήταν ηχηρό και ξεκάθαρο: Το 84% θέλει να σταματήσουμε αυτόν τον παραλογισμό της αλλαγής της ώρας δύο φορές το χρόνο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποβάλαμε πρόταση για τον τερματισμό της εποχικής αλλαγής της ώρας. Και χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε αυτό το όραμα και ψήφισε υπέρ της κατάργησης της αλλαγής ώρας. Οι πολίτες τής Ευρώπης θέλουν να δράσουμε. Και στόχος μου είναι να προχωρήσω. Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε επιτέλους την αλλαγή της ώρας δυο φορές τον χρόνο. Η Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως για την εξεύρεση μιας ρεαλιστικής και έγκαιρης λύσης που θα ωφελεί όλους τους Ευρωπαίους», τόνισε.

Με την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης θα προχωρήσουν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι θα συνεργαστεί στενά το επόμενο διάστημα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία, και υπογράμμισε ότι είναι σημαντική η ομόφωνη στάση των ευρωβουλευτών στην κατάργηση της αλλαγής ώρας δυο φορές τον χρόνο και αποτελεί απόδειξη ότι «η Ευρώπη ακούει τους πολίτες, ειδικά σε θέματα που επηρεάζουν πραγματικά την καθημερινότητά τους».

Ακολούθησε τοποθέτηση όλων των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου υπήρξε ομοφωνία στην εισήγηση του επιτρόπου.

«Παρά τη συνήθη πόλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η πρώτη φορά που όλες οι πτέρυγες έχουν ομοφωνία για ένα μέτρο. Αυτό εκτός όλων των άλλων δείχνει ότι η κοινή λογική μάς ενώνει όλους», δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας.