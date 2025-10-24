Logo Image

Υδρογονάνθρακες: Chevron και Helleniq Energy αναλαμβάνουν τα «οικόπεδα» νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου – Πότε αρχίζουν οι έρευνες

Οικονομία & Αγορές \ Οικονομία

Υδρογονάνθρακες: Chevron και Helleniq Energy αναλαμβάνουν τα «οικόπεδα» νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου – Πότε αρχίζουν οι έρευνες

Ένα ακόμη βήμα στην αξιοποίηση των ενεργειακών δυνατοτήτων της χώρας

Υπεγράφησαν σήμερα από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, τέσσερις υπουργικές αποφάσεις που ανοίγουν τον δρόμο για το επόμενο στάδιο στην έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες.

Οι αποφάσεις αφορούν την επιλογή των προτιμητέων επενδυτών στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση δικαιωμάτων στις περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου («Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου») και νοτίως της Κρήτης («Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2»).

Σύμφωνα με το υπουργείο, ως επιλεγέντες αιτούντες ορίζονται οι κοινοπραξίες των ομίλων ChevronHelleniq Energy, οι οποίες αναλαμβάνουν να προχωρήσουν στη διαδικασία οριστικοποίησης των συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΔΕΥΕΠ, που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό, καλείται πλέον να καλέσει τις κοινοπραξίες για τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική προκήρυξη.

Τα επόμενα βήματα

Τα επόμενα πλέον βήματα για την παραχώρηση των τεσσάρων υπεράκτιων περιοχών είναι η οριστικοποίηση των τεσσάρων συμβάσεων ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Chevron.

Ακολουθεί ο έλεγχος τους από το ελεγκτικό συνέδριο και έπειτα τα τέσσερα νομικά κείμενα θα πάρουν το δρόμο για την κύρωση τους από τη Βουλή με προοπτική και πρόθεση εκ μέρους του ΥΠΕΝ όλα τα βήματα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του χρόνου.

Οι εκτιμήσεις είναι ότι μέσα στην επόμενη διετία θα μπορούν οι εταιρείες να πραγματοποιήσουν σεισμικές έρευνες, προκειμένου έπειτα να λάβουν την απόφαση για το αν θα προχωρήσουν σε ερευνητικές γεωτρήσεις που θα αποκαλύψουν οριστικά την ύπαρξη ή όχι απολήψιμων κοιτασμάτων στο υπέδαφος.

Οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούν ένα ακόμη βήμα στην αξιοποίηση των ενεργειακών δυνατοτήτων της χώρας, σε μια περίοδο που η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης πηγών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

