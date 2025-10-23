Κ. Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε μία ενιαία και αποτελεσματική αγορά

Την ανάγκη εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε παρέμβασή του στο Berlin Global Dialogue 2025, με θέμα τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στην παγκόσμια οικονομία.

«Δεν χρειαζόμαστε 27 αποδοτικές αγορές: χρειαζόμαστε μία ενιαία και αποτελεσματική αγορά» επεσήμανε ο κ. Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του στο Facebook. «Η ανάπτυξη της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων είναι καθοριστική για να ενισχυθούν οι διασυνοριακές συνεργασίες και να απελευθερωθεί το αναπτυξιακό δυναμικό της Ευρώπης», όπως τόνισε.

Ολόκληρη η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

«Στο Berlin Global Dialogue 2025, στη θεματική «Redefining Global Cooperation in a Multipolar Age», συζητήσαμε για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στην παγκόσμια οικονομία και για το πώς οι χώρες μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές και κυρίαρχες σε έναν πολυπολικό κόσμο.

Οι κυβερνήσεις και τα κράτη αντιμετωπίζουν δύο υπαρξιακές προκλήσεις: το δημογραφικό, που επηρεάζει άμεσα την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, και την εκθετική καμπύλη της καινοτομίας, που δοκιμάζει τα οικονομικά συστήματα και τους θεσμούς μας.

Για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις, πρέπει να εξαλείψουμε την περιττή γραφειοκρατία χωρίς να απορρυθμίσουμε, και να γίνουμε πιο φιλόδοξοι, πιο γρήγοροι, πιο ευέλικτοι.

Δεν χρειαζόμαστε 27 αποδοτικές αγορές: χρειαζόμαστε μία ενιαία και αποτελεσματική αγορά. Η ανάπτυξη της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων είναι καθοριστική για να ενισχυθούν οι διασυνοριακές συνεργασίες και να απελευθερωθεί το αναπτυξιακό δυναμικό της Ευρώπης.

Στον 21ο αιώνα, κυρίαρχος είναι εκείνος που δεν είναι εύθραυστος. Που μπορεί να εξελίσσεται διαρκώς διαχειριζόμενος τα ρίσκα και τις κρίσεις. Πρέπει πάνω σε σταθερές δημοσιονομικές βάσεις να χτίσουμε με καινοτόμο τρόπο το αύριο των χωρών μας».