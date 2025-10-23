Εναρμόνιση ορίων ακτινοβολίας για κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Στην εναρμόνιση των ορίων έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (EMF) από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας με βάση τις διεθνείς συστάσεις προχωρά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με άρθρο που έχει συμπεριληφθεί στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο υπό τον τίτλο: «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις» τροποποιείται ο ν. 4635/2019. Ως αποτέλεσμα τα όρια ασφαλούς έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία καθορίζονται και πάλι από τα άρθρα 2 έως 4 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/1.9.2000 κοινής απόφασης των υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και των υφυπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Υπενθυμίζεται ότι με τον ν. 4635/2019 η χώρα μας καθόρισε χαμηλότερα όρια EMF, σε σχέση με τα οριζόμενα στις διεθνείς συστάσεις, 30% γενικά και 40% σε περίπτωση εγκατάστασης κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.

Εκπόνηση μελέτης

Έχει προηγηθεί η εκπόνηση ειδικής μελέτης από εννεαμελή ειδική επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε τον Αύγουστο του 2024 και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Εργασίας, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, της SCHEER (Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία, το Περιβάλλον και τους Ανακύπτοντες Κινδύνους) και της επιστημονικής κοινότητας.

Η εναρμόνιση των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στα διεθνώς ορισμένα αποτελεί πάγιο αίτημα των εταιριών κινητής τηλεφωνίας ως προϋπόθεση για την πλήρη αξιοποίηση του φάσματος συχνοτήτων 5G και τη μετάβαση σε πλήρως αυτόνομα 5G δίκτυα (5G Stand Alone – 5G SA).

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας με τα ισχύοντα σήμερα όρια σε αρκετές περιπτώσεις το δίκτυο καταλήγει σε περιορισμένες δυνατότητες κάλυψης (ειδικά σε εσωτερικούς χώρους) και χωρητικότητας προς τους τελικούς χρήστες.

Όπως επίσης σημειώνεται η μη εναρμόνιση στις διεθνείς συστάσεις επιφέρει επιπλέον περιβαλλοντική επιβάρυνση, καθώς οδηγεί στην αύξηση του αριθμού σταθμών βάσης, που κρίνονται αναγκαίοι για την υλοποίηση των νέων υπηρεσιών 5G.

Να σημειωθεί ότι οι συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP), έχουν προταθεί από την ΕΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και εφαρμόζονται από τη συντριπτική πλειονότητα των ψηφιακά αναπτυγμένων κρατών. Τα εναρμονισμένα, επιστημονικά τεκμηριωμένα όρια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που συστήνει η ICNIRP, έχουν δοκιμαστεί εδώ και δύο δεκαετίες και αποδειχθεί ασφαλή για το κοινό, ακόμα και για ομάδες υψηλού κινδύνου.