N. Τσάφος: Σταθερά εξαγωγός «πράσινης» ενέργειας η Ελλάδα – Το φυσικό αέριο «εκτοξεύει» τις τιμές ρεύματος

Κρίσιμα ζητήματα προς επίλυση περιλαμβάνει η «επόμενη μέρα» στην εγχώρια αγορά ενέργειας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να έχει ανοίξει την «βεντάλια» χωρίς ακόμη να λαμβάνει οριστικές αποφάσεις.

Τα παραπάνω προκύπτουν από τα λεγόμενα του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαου Τσάφου σε χθεσινή του συνέντευξη στο πλαίσιο του συνεδρίου Renewable & Storage Forum που διοργανώνει το energypress.gr.

Ειδικότερα, ο Υφυπουργός ανέδειξε την γενική κατεύθυνση της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα, την συνολικότερη διάσταση των πραγμάτων που αντικειμενικά ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι ενδεχόμενες «απαντήσεις» δεν μπορούν να προκύψουν μονάχα σε εξέταση των πεπραγμένων στην ελληνική αγορά ενέργειας αλλά σε συνέχεια μιας ευρύτερης «άσκησης» που λαμβάνει υπόψη τα ευρωπαϊκά τεκταινόμενα.

Αυτό αφορά από την χρηματοδότηση των νέων έργων ΑΠΕ και δη της αποθήκευσης έως την διαχείριση της ενέργειας και την ανάπτυξη του δικτύου προς υπηρέτηση της μεγαλύτερης διείσδυσης των ΑΠΕ με μόνιμο επίδικο να παραμένει σε ποιο βαθμό η «φθηνή» πράσινη ενέργεια φτάνει στον τελικό καταναλωτή.

ΑΠΕ και ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας: Μια δύσκολη εξίσωση

Αν και ο κ. Τσάφος επιφυλάχθηκε των αποφάσεων, εντούτοις, σκιαγράφησε την προσέγγιση του Υπουργείου ως προς το κομμάτι της πρόσβασης στο δίκτυο και την ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ. «Η απάντηση δεν είναι ναι ή όχι στην χορήγηση νέων προσφορών σύνδεσης», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος, για να προσθέσει ότι ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» παραμένει η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης.

Η υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας προσκρούει στην περιορισμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας γεγονός που κατά ακολουθία θα πρέπει να αντανακλάται στην λειτουργία της αγοράς ως «φυσικά γενόμενο».

Κατά συνέπεια, οι περικοπές πράγματι συνιστούν «αιμορραγία» για μια σειρά πράσινες επενδύσεις, περιορίζοντας έως και «τορπιλίζοντας» τα έσοδα των παραγωγών ΑΠΕ, ωστόσο, συνιστούν μια πραγματικότητα της αγοράς που θα πρέπει να καταστεί διαχειρίσιμη με δίκαιο και διαφανή τρόπο. Σε αυτή την κατεύθυνση, όπως τόνισε ο Υφυπουργός, το Υπουργείο έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία του Μηχανισμού Αντιστάθμισης των Περικοπών με τον σχεδιασμό του ΥΠΕΝ να προβλέπει την δημοσίευση της Υπουργικής απόφασης το αμέσως επόμενο διάστημα.

Το φυσικό αέριο «σημαδεύει» τις τιμές ρεύματος

Από εκεί και πέρα, σχολιάζοντας την πορεία των τιμών χονδρικής ενέργειας, ο κ. Τσάφος απέδωσε στο ακριβό φυσικό αέριο τα «peaks» των τιμών ενέργειας που καταγράφονται αυτές τις μέρες στα «ταμπλό» των Χρηματιστηρίων Ενέργειας ανά την Ευρώπη, με το πρόβλημα να «επιμένει» σε μεγαλύτερες διαστάσεις στην γεωγραφική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γεγονός που αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη διαχείριση των διασυνδέσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η χώρα έχει φτάσει, όπως ανέφερε, να διατηρεί με συνέπεια εξαγωγικό προσανατολισμό στο ενεργειακό της μίγμα, πράγμα που βελτιώνει το εμπορικό ισοζύγιο στο θετικό των 120 εκατ. ευρώ από αρνητικό 350 εκατ. ευρώ το 2019.

Περιορισμοί για τα φωτοβολταϊκά στο νέο χωροταξικό των ΑΠΕ

Επιπρόσθετα, η Υφυπουργός επιβεβαίωσε εκ νέου την πρόθεση του Υπουργείου να ολοκληρώσει την επεξεργασία του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι οι νέες ρυθμίσεις θα εστιάσουν προφανώς στα νέα έργα χωρίς να επηρεάζονται τα έργα που ήδη έχουν εγκριθεί με άδεια επιπτώσεων περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ). Σε ότι αφορά τα φωτοβολταϊκά ο κ. Τσάφος εξήγησε ότι πρόκειται να μπουν περιορισμοί στη χωροθέτηση, ενώ για τα αιολικά, το Υπουργείο αναζητά σημεία για να πραγματοποιηθούν περισσότερες επενδύσεις, εκεί όπου υπάρχει καλύτερο αιολικό δυναμικό και δύναται να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας.

Αυτοπαραγωγή-αυτοκατανάλωση

Τέλος, στο κομμάτι της αυτοπαραγωγής, ο Υφυπουργός επισήμανε ότι το θέμα βρίσκεται στην ατζέντα του Υπουργείου, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αποφάσεις ως προς τις προτάσεις που έχει υποβάλει η αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γενική Γραμματέας του ΥΠΕΝ, Δέσποινα Παληαρούτα, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο και αναφερόμενη στα θέματα της αυτοκατανάλωσης και αυτοπαραγωγής, τόνισε την σημασία να προκριθούν «υβριδικά» έργα, δηλαδή φωτοβολταϊκά στέγης υποστηριζόμενα από μπαταρία.

Το θέμα, όπως αναφέρθηκε, χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας ως προς τις νομοθετικές εκκρεμότητες που υπάρχουν με την ΓΓ του ΥΠΕΝ να καλεί τους εκπροσώπους της αγοράς να υποβάλουν προτάσεις προς διεξαγωγή μιας παραγωγικής συζήτησης που θα καταλήξει στις απαραίτητες αποφάσεις.