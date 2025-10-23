Ταμείο Ανάκαμψης: Έμειναν εκτός έργα άνω των 800 εκατ. ευρώ – Ανακατανομή των κονδυλίων

«Πλώρη» για ανακατανομή έργων ύψους 800 -900 εκατ. ευρώ έχει βάλει το οικονομικό επιτελείο στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης.

Η ελληνική πρόταση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας ώστε αμέσως μετά να κατατεθεί στην Κομισιόν προς έγκριση. Οι απεντάξεις έργων που θα γίνουν από το Ταμείο Ανάκαμψης θα μεταφερθούν στο ΕΣΠΑ ή άλλα κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία όπως π.χ. το Ταμείο Απανθρακοποίησης.

Όπως διευκρίνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, πρόκειται για έργα τα οποία δεν θα ολοκληρωθούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί.

Μεταξύ αυτών που θα τεθούν εκτός είναι το πρόγραμμα «Απόλλων» ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα μειωθεί ο στόχος για τις «Μπαταρίες» και το «Εξοικονομώ». Περικοπές προγραμματίζονται και στο έργο δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 (CCS) στον Πρίνο.

Αναφερόμενος στον ΒΟΑΚ ο κ. Παπαθανάσης, σημείωσε ότι το 90% του τιμήματος που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα ολοκληρωθεί στην ώρα του. Παράλληλα, τα κονδύλια για δράσεις οι οποίες κινούνται με «υψηλές ταχύτητες» θα αυξηθούν καθώς στόχος παραμένει να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από το σκέλος των επιδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τα αιτήματα πληρωμής

Όσον αφορά τα αιτήματα πληρωμής, βασική επιδίωξη της ελληνικής πλευράς είναι το 7ο αίτημα, ύψους 3,5 δις. ευρώ (επιχορηγήσεις και δάνεια) να υποβληθεί το πρώτο 10ημερο του Δεκεμβρίου.

Όσον αφορά στο 6ο αίτημα πληρωμής από το σκέλος των δανείων ύψους 1,8 δις. ευρώ, επιδιώκεται να υποβληθεί εντός του έτους. Μάλιστα υπάρχει ενδεχόμενο το αίτημα από το σκέλος των δανείων, ύψους 1,8 δις. ευρώ που αφορούν στην 7η «δόση», να υποβληθεί τους πρώτους μήνες του 2026 μαζί με το 8ο αίτημα από το σκέλος των επιδοτήσεων.

Τα ορόσημα που εκκρεμούν για την εκταμίευση των πόρων για το 7ο αίτημα ανέρχονται σε 28, για το 8ο αίτημα σε 30 και για το 9ο αίτημα, πιθανόν να υποβληθεί τον Σεπτέμβριο του 2026, σε 136.

Στο σκέλος των δανείων, έχουν συμβασιοποιηθεί 535 δάνεια εκ των οποίων το 55% αφορά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι καταγράφεται υστέρηση στα δάνεια συνολικού ύψους 17,8 δισ. ευρώ που δικαιούται να λάβει η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από το συνολικό ποσό έχουν διατεθεί 7,4 δισ. ευρώ.

Από το σύνολο των δανείων που διατέθηκαν τα 2,66 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρά τη σχετική καθυστέρηση, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σκοπεύει να λάβει το 100% των δανείων που έχει εξασφαλίσει η χώρα μας.

Αιτιολογώντας τις καθυστερήσεις στην υπογραφή δανείων ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι είναι θέμα προγραμματισμού των επιχειρήσεων το πότε θα υπογράψουν τη σύμβαση δανείου και όχι των τραπεζών ή του ΥΠΕΘΟ.

Οι ενεργές δράσεις

Στο σκέλος των ενεργών δράσεων, αυτές αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας για επιχειρήσεις, την ψηφιακή εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και των ΑμεΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων «Προλαμβάνω», προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης, αλλά και δανειακά προγράμματα, όπως το «Σπίτι μου ΙΙ». Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν ήδη διατεθεί 11.000 δάνεια, αξίας 1,25 δισ. ευρώ (καλύπτουν το 65,3% του συνολικού προϋπολογισμού), με τον μέσο όρο του κάθε δανείου να ανέρχεται σε 119.400 χιλιάδες ευρώ και το 58, 8% να κατευθύνεται προς συμπολίτες μας με ετήσιο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 24.000 ευρώ.