Κ. Γκιουλέκας: Τρεις νέες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της Μακεδονίας και της Θράκης

Τρεις νέες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, που αφορούν στην Μακεδονία και την Θράκη καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, κατά την διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου που παρέθεσε σήμερα στο Διοικητήριο.

«Πρώτιστος στόχος μας στον Τομέα Μακεδονίας-Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών – τόνισε ο κ. Γκιουλέκας – είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης μας. Η ελληνική οικονομία κατά διεθνή ομολογία και αναγνώριση κινείται με ρυθμούς ανάπτυξης πολύ μεγαλύτερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πρόθεσή μας είναι να συμβάλουμε, ως ΥΜΑΘ, όσο το δυνατόν περισσότερο στην αξιοποίηση δυο πολύτιμων εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας: το νέο αναπτυξιακό νόμο, και ιδιαίτερα τα νέα καθεστώτα του νέου Α.Ν., και τα διακρατικά κοινοτικά προγράμματα-ΕΣΠΑ».

Η πρώτη από τις εν λόγω νέες πρωτοβουλίες αφορά στην πραγματοποίηση περιοδειών ξεχωριστά σε κάθε έναν από τους 16 νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης.

Στις περιοδείες αυτές θα συμμετέχει κλιμάκιο με στελέχη της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών-Τομέα Μακεδονίας και Θράκης, του Υπουργείου Οικονομικών (για το ΕΣΠΑ), της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) από το Υπουργείο Εργασίας (για την πραγματοποίηση σεμιναρίων για την εξειδίκευση των εργαζομένων), του Enterprise Greece και του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος-ΣΕΒΕ, του Συνδέσμου Τροφοδοσίας Πλοίων (HEMEXPO) και της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος (ΕΔΕΒΕ). Επικεφαλής του κλιμακίου θα είναι ο ΥΜΑΘ, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

Σε κάθε Νομό θα πραγματοποιείται μια κεντρική εκδήλωση, με την συμμετοχή των αρμοδίων Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών, Δημάρχων, Προέδρων των Επιμελητηρίων και των Εμπορικών Συλλόγων και των μελών τους, δηλαδή των επιχειρηματιών του Νομού. Περαιτέρω προγραμματίζονται ξεχωριστές συναντήσεις και συσκέψεις με τοπικούς φορείς και αρχές.

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η επιτόπια συζήτηση με τους επιχειρηματίες κάθε Νομού για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών αλλά και ο εντοπισμός των προβλημάτων που

αντιμετωπίζουν και η στήριξή τους προκειμένου να αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχει η Κυβέρνηση.

Δεύτερη νέα πρωτοβουλία είναι η πραγματοποίηση περιοδειών στις πρωτεύουσες και άλλες πόλεις όμορων βαλκανικών κρατών, προκειμένου να επιτευχθούν νέες συνέργειες και συνεργασίες με τα κράτη αυτά (Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία, Ρουμανία κ.α).

Σκοπός αυτής της πολιτικής πρωτοβουλίας είναι να δοθεί η δυνατότητα στους Φορείς, τα Πανεπιστήμια, τους επιχειρηματίες και τα Επιμελητήρια της Μακεδονίας και της Θράκης να αναπτύξουν ανάλογες δράσεις και να προχωρήσουν σε συμπράξεις με τους αντίστοιχους Φορείς των όμορων κρατών.

Στις εν λόγω περιοδείες θα συμμετέχει κλιμάκιο με Περιφερειάρχες-Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε και Προέδρους των αντιστοίχων Π.Ε.Δ., Πρυτάνεις – Αντιπρυτάνεις των πέντε Πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης, τον Πρόεδρο του Enterprise Greece, εκπροσώπους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος – ΣΒΕ, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος – ΣΕΒΕ, του Ε.Ο.Τ., των τοπικών Ενώσεων Ξενοδόχων, των μεγάλων Επιμελητηρίων της Μακεδονίας και της Θράκης και των Οργανισμών Λιμένων Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης.

Τρίτη νέα πρωτοβουλία, που ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών είναι η διοργάνωση διήμερου Συνεδρίου στην Θεσσαλονίκη τον προσεχή Φεβρουάριο με θέμα «1ο Blue Heritage Thessaloniki Summit», στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών και της υλοποίησης προγραμμάτων για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας και της Θράκης συνολικά στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Απολογισμός πεπραγμένων

Στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου ο Υφυπουργός Εσωτερικών προέβη επίσης σε απολογισμό πεπραγμένων από την ανάληψη των καθηκόντων του στο ΥΜΑΘ στα μέσα του Ιουνίου του 2024 έως σήμερα.

Στο διάστημα αυτό, μεταξύ άλλων:

-Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γιώργο Γεραπετρίτη και τους 51 Προξένους που εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη, καθώς και σύσκεψη με τον κ. Γεραπετρίτη και εκπροσώπους επιστημονικών και παραγωγικών φορέων.

-Έγιναν δεκάδες Συναντήσεις Εργασίας στο ΥΜΑΘ με πάνω από 25 Υπουργούς και Υφυπουργούς της Κυβέρνησης.

-Διοργανώθηκαν συσκέψεις:

– με τους Περιφερειάρχες της Μακεδονίας και Θράκης για την επίτευξη διαπεριφερειακής συνεργασίας

-με τους Πρυτάνεις των πέντε Πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης (δυο συσκέψεις) για την επίτευξη μιας διαπανεπιστημιακής συνεργασίας

– με τους Πρυτάνεις αυτών των Πανεπιστημίων και τους προέδρους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος-ΣΒΕ, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος-ΣΕΒΕ και όλων των Επιμελητηρίων της Μακεδονίας και της Θράκης

-τέσσερις Αντιπυρικές Συσκέψεις για όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη

-σύσκεψη για την αντιπλημμυρική προστασία

-Η Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του ΥΜΑΘ στο διάστημα από 17 Ιουνίου 2024 μέχρι 21 Οκτωβρίου 2025 έχει αξιολογήσει 141 επενδυτικά σχέδια, από τα οποία έχουν εγκριθεί τα 95, ενισχυόμενου κόστους 178.123.488,56 ευρώ και αναλογούσας ενίσχυσης 103.822.173,67 € ευρώ. Επιπλέον έχει εκκινήσει η διαδικασία υποβολών αιτήσεων υπαγωγής στον Γ’ Κύκλο Μεταποίησης – Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Α’ Κύκλο Περιοχών Ειδικής Ανάπτυξης στους οποίους το Υπουργείο Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης) ανήκει στους φορείς υποδοχής.

Επίσης έχει εκδώσει 45 Αποφάσεις Τροποποιήσεων και 28 Αποφάσεις Εξετάσεων Γνωστοποιήσεων μεταβολών στοιχείων επενδυτικών σχεδίων, ενώ στους δύο νόμους αρμοδιότητας της υπηρεσίας (Ν. 3908/2011 και Ν. 4399/2016) ολοκληρώθηκαν 29 επενδυτικά σχέδια συνολικού επιλέξιμου κόστους 212.204.923, 64 ευρώ, στα οποία αντιστοιχούν ενισχύσεις ύψους 73.071.459,26 ευρώ.

Συνολικά, δε, από τις 17/6/2024 έως 21/10/2025, 53 επενδυτικά σχέδια έλαβαν ενισχύσεις ίσες συνολικά με 67.650.094,73 ευρώ.

-Πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις του ΥΜΑΘ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την αναβάθμιση των Συνοριακών Σταθμών Ευζώνων στο Κιλκίς και Κήπων στον Έβρο

-Διοργανώθηκε το 6ο BALKAN FORUM με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα – Βιώσιμος Τουρισμός Προκλήσεις, προοπτικές και ευκαιρίες στα Βαλκάνια».

-Με πρωτοβουλία του ΥΜΑΘ προχώρησε η Ίδρυση ακαδημαϊκής Έδρας μελέτης της Ιστορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Εποχής του στην Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

-Έχουν πραγματοποιηθεί 17 συσκέψεις του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης για το Flyover, το Μετρό και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μέσω των οποίων έχει επέλθει η επίλυση πολλών ζητημάτων από τους εμπλεκόμενους φορείς.

-Το ΥΜΑΘ άνοιξε τις πύλες του προς τον κόσμο της Θεσσαλονίκης μέσα από τη διοργάνωση ιστορικών Εκθέσεων και Εκθέσεων Φωτογραφίας, Ζωγραφικής και Αγιογραφίας.

Διπλή Έκθεση- «Ζωντανεύοντας την Ιστορία»

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε, επίσης, ενόψει των εορταστικών εκδηλώσεων από 26 έως 28 Οκτωβρίου την πραγματοποίηση της διπλής Έκθεσης «Ζωντανεύοντας την Ιστορία» που συνδιοργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών – Μακεδονίας & Θράκης με το Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο Ελλάδος και το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης.

Το ένα σκέλος της Έκθεσης έχει τίτλο «Ο ΠΟΛΕΜΟΣ 1940-41 – Η ΚΑΤΟΧΗ 1941 – 1944» και το δεύτερο «ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ».

Τα Εγκαίνια της Έκθεσης θα τελέσει η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, την Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:00 στο Υπουργείο Εσωτερικών – Μακεδονίας & Θράκης (Διοικητήριο Θεσσαλονίκης).

Στις προηγούμενες Εκθέσεις για τους Βαλκανικούς Πολέμους, τον Πολιούχο της Θεσσαλονίκης Άγιο Δημήτριο και την Επανάσταση του 1821, για τα 75 χρόνια του Αγώνα της ΕΟΚΑ για την αποτίναξη του αγγλικού ζυγού και στις λοιπές Εκθέσεις που διοργανώθηκαν η επισκεψιμότητα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, αφού περισσότερα από 15.000 άτομα, μεταξύ των οποίων πάρα πολλοί μαθητές σχολείων από όλη την Ελλάδα, επισκέφθηκαν το ΥΜΑΘ και ξεναγήθηκαν στις Εκθέσεις. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο είναι πλέον ανοικτό στο κοινό επτά ημέρες την εβδομάδα με ελεύθερη είσοδο.

Πριν έναν μήνα διοργανώθηκε στο ΥΜΑΘ σε συνεργασία με την Ιερά Μονή του Βατοπεδίου η μεγάλη Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα «Άγιον Όρος – Πέρα από το Ορατό», η οποία εγκαινιάστηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, σε ένα κατάμεστο Διοικητήριο με πάνω από 2.000 παρευρισκόμενους. Η Έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Την Τρίτη , 28 Οκτωβρίου 2025, στις 20:00, το ΥΜΑΘ διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο γνωστό εστιατόριο «Garcon» (Λ. Νίκης και Αγίας Σοφίας γωνία), για να τιμήσει τη μνήμη της Τραγουδίστριας της Νίκης, Σοφίας Βέμπο, η οποία ξεκίνησε την πορείας της στο τραγούδι από τη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, πρωτοτραγούδησε στο κέντρο «ΑΣΤΟΡΙΑ Β», το οποίο βρισκόταν σε αυτό το κτίριο και στον χώρο όπου σήμερα λειτουργεί το εστιατόριο «Garcon». .